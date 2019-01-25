Птичий дозор, 2016

Перед вами мультфильм дебютантов Андреа Блок и Кристиан Хаас «Птичий дозор».
Мультфильм расскажет о милом стриже Ману, который вырос в стае чаек, думая, что является одним из них. Однако наступает момент, когда герой понимает, что никогда не сможет летать и ловить рыбу так же, как его собратья. Это ввергает его в печаль, из-за чего Ману улетает прочь от дома. Вскоре ему предстоит встретить новых друзей стрижей, с которыми ему гораздо комфортнее. Но неожиданно тем и другим начинает грозить опасность, справиться с которой способен лишь Ману.
- Режиссёры Андреа Блок и Кристиан Хаас выступали в качестве ассоциированных продюсеров фильма «Пленники солнца»
Стриж Ману растет в семье чаек в полной уверенности, что он один из них. Он изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.