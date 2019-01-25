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Птичий дозор Птичий дозор
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Manou the swift

Птичий дозор, 2016

2016 / Германия
7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами мультфильм дебютантов Андреа Блок и Кристиан Хаас «Птичий дозор». 

Мультфильм расскажет о милом стриже Ману, который вырос в стае чаек, думая, что является одним из них. Однако наступает момент, когда герой понимает, что никогда не сможет летать и ловить рыбу так же, как его собратья. Это ввергает его в печаль, из-за чего Ману улетает прочь от дома. Вскоре ему предстоит встретить новых друзей стрижей, с которыми ему гораздо комфортнее. Но неожиданно тем и другим начинает грозить опасность, справиться с которой способен лишь Ману.

- Режиссёры Андреа Блок и Кристиан Хаас выступали в качестве ассоциированных продюсеров фильма «Пленники солнца»

Стриж Ману растет в семье чаек в полной уверенности, что он один из них. Он изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.

7.2 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера онлайн 24 октября 2019
Премьера в мире 25 января 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Кристиан Хаас
Кристиан Хаас
В ролях
Фридрих Мюке
Фридрих Мюке
Кассандра Стин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Птичий дозор 7 постеров
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Ману ― особенный стриж. Из-за нападения крыс при рождении он оказывается в гнезде чаек, которые решают воспитывать чужого птенца как родного. Всю жизнь Ману растили против его природы: учили ловить рыбу и плавать, кормили морепродуктами и заставляли летать, как чайка, запрещая часто махать крыльями. Несмотря на бесконечные попытки и старания, он продолжает оставаться изгоем и замедлять стаю, готовящуюся к долгому перелету на юг. Последней каплей становится ночной патруль, в котором Ману не…
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Дима Билан и Полина Гагарина озвучили мультфильм «Птичий дозор» Картина выйдет в прокат в сентябре.
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30 августа 2019 11:32
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