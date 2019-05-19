Дети моря, 2019

Школьница Рука ходит в секцию гандбола. Во время очередной тренировки ее провоцирует соперница. Девушка наносит ей удар в нос, из-за чего лишается места в команде. Теперь Руке совсем нечем заняться летом. Она решает сбежать от пьяницы-матери в Токио к отцу. Он работает в океанариуме. Здесь девушка знакомится с мальчиком Уми. 10 лет назад его обнаружили у берегов Филиппин. Теперь за юношей и его братом, выросшими в море, наблюдают специалисты.