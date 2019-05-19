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Дети моря Дети моря
Киноафиша Фильмы Дети моря
Kaijuu no Kodomo

Дети моря, 2019

2019 / Япония
7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Захватывающие приключения девочки и ее новых друзей из подводного мира.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Школьница Рука ходит в секцию гандбола. Во время очередной тренировки ее провоцирует соперница. Девушка наносит ей удар в нос, из-за чего лишается места в команде. Теперь Руке совсем нечем заняться летом. Она решает сбежать от пьяницы-матери в Токио к отцу. Он работает в океанариуме. Здесь девушка знакомится с мальчиком Уми. 10 лет назад его обнаружили у берегов Филиппин. Теперь за юношей и его братом, выросшими в море, наблюдают специалисты.

  • В переводе с японского имена братьев переводятся как «море» и «небо».
  • Первоначально роль брата-близнеца Уми должен был озвучить актер Аира Кубодзука. Однако у юноши начал ломаться голос, поэтому ему пришлось искать замену. В результате персонажа озвучил Сэисю Урагами.
  • Слово «кайдзе» в названии означает не море, а некое морское млекопитающее. В дословном переводе оно звучит как «морской зверь». Этим словом японцы иногда обозначают мифических персонажей, живущих в морских глубинах. Например, Годзиллу.
  • Это первая лента за 30 лет, музыку для которой композитор Дзе Хисаиси написал не для студии Ghibli. Последним подобным проектом была «Война на Венере».
  • После финальных титров в мультфильме идет дополнительная сцена.

Однажды в океанариум, в котором работает отец Руки, привозят двух странных мальчиков — Уми и Сору. Они родились и выросли в море, и обладают сверхъестественными способностями. Между тем во всём мире происходит удивительное: из океанариумов исчезает вся живность, морские существа появляются в необычных для себя местах обитания. Рука пытается выяснить, как с этим связаны её новые друзья.

7.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 октября 2019
Премьера онлайн 7 ноября 2019
Премьера в мире 19 мая 2019
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Аюму Ватанабэ
Аюму Ватанабэ
Все актеры и съемочная группа
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Дети моря
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В первый день летних каникул старшеклассница Лукка приходит в океанариум городка Энокура, где работает её отец, и случайно встречает двух странных мальчиков - Уми и Сору (с японского - «Море» и «Небо»), которых привезли сюда для научных исследований. У ребят очень необычная судьба. Их нашли в океане в районе Филиппин. Будучи воспитанными стадом дюгоней, «дети моря» ничего не помнят о собственном происхождении, но при этом несомненно обладают сверхъественными…
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Андрей Громов 10 октября 2019, 07:41
Где билеты и расписание?
Антон Шабунин 12 октября 2019, 23:13
хорошее аниме
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22 голоса
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