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Земля гангстеров Земля гангстеров
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Gangster Land

Земля гангстеров, 2017

2017 / США
4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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История гангстера по прозвищу Пулемёт, правой руки знаменитого Аль Капоне
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Тимоти Вудворд младший, режиссер малобюджетных боевиков, перенес на большие экраны историю гангстера Джека, одного из ближайших приспешников Аль Капоне. Роли известных мафиози примерили на себя Шон Фэрис («Никогда не сдавайся»), Майло Гибсон («По соображениям совести») и Питер Фачиннели («Сумерки»).

Биографическая лента расскажет о знаменитом гангстере Аль Капоне и его правой руке по прозвищу «Пулемет». Боксер с большим будущим бросает спорт, чтобы примкнуть к чикагской мафии и отомстить ирландской банде за смерть отца.

- Майло Гибсон, который играет Аль Капоне, является шестым сыном Мела Гибсона.

- Политик на лестнице в офисе - Томми Ганн, звезда фильмов для взрослых.

 

История Аль Капоне и его правой руки Джека Макмюррея по прозвищу Пулемёт о борьбе с ирландской мафией, возглавляемой Джорджем Мораном по прозвищу Рехнувшийся. Ужасные бандитские бои завершились знаменитой резнёй в День святого Валентина в 1929 году, в результате которой семь человек погибли от пулеметного нападения, которое, как считается, было заказано самим Капоне.

4.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 мая 2019
Премьера онлайн 1 декабря 2017
Премьера в мире 29 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Кинолэнд
Режиссер
Тимоти Вудворд мл.
Тимоти Вудворд мл.
В ролях
Шон Фэрис
Шон Фэрис
Майло Гибсон
Майло Гибсон
Джейсон Патрик
Джейсон Патрик
Джэми-Линн Сиглер
Джэми-Линн Сиглер
Питер Фачинелли
Питер Фачинелли
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Земля гангстеров
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