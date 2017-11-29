Земля гангстеров, 2017

Тимоти Вудворд младший, режиссер малобюджетных боевиков, перенес на большие экраны историю гангстера Джека, одного из ближайших приспешников Аль Капоне. Роли известных мафиози примерили на себя Шон Фэрис («Никогда не сдавайся»), Майло Гибсон («По соображениям совести») и Питер Фачиннели («Сумерки»).
Биографическая лента расскажет о знаменитом гангстере Аль Капоне и его правой руке по прозвищу «Пулемет». Боксер с большим будущим бросает спорт, чтобы примкнуть к чикагской мафии и отомстить ирландской банде за смерть отца.
- Майло Гибсон, который играет Аль Капоне, является шестым сыном Мела Гибсона.
- Политик на лестнице в офисе - Томми Ганн, звезда фильмов для взрослых.
История Аль Капоне и его правой руки Джека Макмюррея по прозвищу Пулемёт о борьбе с ирландской мафией, возглавляемой Джорджем Мораном по прозвищу Рехнувшийся. Ужасные бандитские бои завершились знаменитой резнёй в День святого Валентина в 1929 году, в результате которой семь человек погибли от пулеметного нападения, которое, как считается, было заказано самим Капоне.