Земля гангстеров, 2017

Тимоти Вудворд младший, режиссер малобюджетных боевиков, перенес на большие экраны историю гангстера Джека, одного из ближайших приспешников Аль Капоне. Роли известных мафиози примерили на себя Шон Фэрис («Никогда не сдавайся»), Майло Гибсон («По соображениям совести») и Питер Фачиннели («Сумерки»).

Биографическая лента расскажет о знаменитом гангстере Аль Капоне и его правой руке по прозвищу «Пулемет». Боксер с большим будущим бросает спорт, чтобы примкнуть к чикагской мафии и отомстить ирландской банде за смерть отца.