Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут её на куски.
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