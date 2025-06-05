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Постер фильма Хищные твари
Постер фильма Хищные твари
Постер фильма Хищные твари
Постер фильма Хищные твари
Постер фильма Хищные твари
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.7
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5 постеров
Билеты от 150 ₽
Пойду 52
Не пойду 9
Киноафиша Фильмы Хищные твари

Хищные твари

Похищенная девушка противостоит маньяку и смертоносным акулам Dangerous Animals 18+
Билеты от 150 ₽
Пойду 52
Не пойду 9

О фильме

Дерзкую серфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут её на куски.

Хищные твари - дублированный трейлер
Хищные твари  дублированный трейлер
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 22 июля 2025
Премьера в мире 5 июня 2025
Дата выхода
10 июля 2025 Россия Вольга
18 июля 2025 Болгария
17 июля 2025 Казахстан 18+
10 июля 2025 Кыргызстан 16+
13 июня 2025 Латвия N16
13 июня 2025 Литва N16
10 июля 2025 Молдавия N 16
5 июня 2025 ОАЭ 18TC
25 июля 2025 Румыния
12 июня 2025 Сербия o.A.
10 июля 2025 Узбекистан 18+
5 июня 2025 Хорватия ab 15 J.
Сборы в мире $4 563 120
Производство LD Entertainment, Brouhaha Entertainment, Range Media Partners
Другие названия
Dangerous Animals, Animais Perigosos, Animales Peligrosos, Хищные твари, Kha'yot Mesookanot, Ohtlikud elajad, Tehlikeli Hayvanlar, Veszélyes állatok, Επικίνδυνα πλάσματα, Небезпечні тварини, 鯊人魔
Режиссер
Шон Бирн
Шон Бирн
В ролях
Хасси Харрисон
Хасси Харрисон
Джай Кортни
Джай Кортни
Джош Хюстон
Джош Хюстон
Роберт Карлтон
Роберт Карлтон
Элла Ньютон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 25 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2030 В жанре «ужасы»  140 В жанре «триллер»  387 В фильмах Австралии  25
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
КАРО 4 Высота
17:30 от 350 ₽
КАРО 6 Киргизия
18:40 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Австралия — не самая гостеприимное место на Земле. Об этом нам подробно на протяжении десятилетий рассказывает австралийское кино, изобретшее для этих целей аутбэк-хоррор — субжанр, живописующий прелести растворения человеческой рациональной культуры в безумном буйстве природы. Вдали от обезумевшей толпы герой сходил с ума совсем по-другому. Излюбленной жертвой аутбэк-хоррора был чужак — городской житель, испытывающий «Опасное пробуждение», или турист, по…
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Люда Дружинина 18 июля 2025, 10:34
Фильм ни капли не напугал, а наоборот - вызвало сострадание Зефира и Мозера (Или как его зовут парня Зефира) главных влюблённых парочек и рада что… Читать дальше…
sqweacky 11 июля 2025, 09:32
Олег Шепс
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Хищные твари - дублированный трейлер
Хищные твари Дублированный трейлер
Хищные твари - дублированный тизер-трейлер
Хищные твари Дублированный тизер-трейлер
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Кадры из фильма

«Хищные твари» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
17:30 от 350 ₽
КАРО 6 Киргизия г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
18:40 от 300 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:20 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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