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Война токов Война токов
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The Current War

Война токов, 2017

2017 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина «Война токов» расскажет об одной из главных инноваций современности, благодаря которой наш мир – такой, какой он есть, без чего человечество уже не представляет свою жизнь – без электричества. Действие разворачивается в Америке конца 19 – начала 20 века. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, противостояние великих изобретателей, промышленников, инженеров: Томаса Эдисона (Бенедикт Камбербэтч), Джорджа Вестингауза (Майкл Шэннон) и Николы Теслы (Николас Холт). Первый выступал за распространение в США постоянного тока, а Тесла и Вестингауз – за переход на переменный ток. В мировой истории эта борьба получила название «война токов». Длилась она более 100 лет и завершилось совсем недавно – в 2007 году.

- Премьерный показ фильма состоялся на кинофестивале в Торонто в 2017 году

- Тимур Бекмамбетов выступил продюсером фильма «Война токов» вместе с оскароносным Харви Вайнштейном

Америка, конец 19-го века. Два лучших ума современности Томас Эдисон и Джордж Вестингауз ведут ожесточенную борьбу за право осветить страну.

Блестящий предприниматель и изобретатель Эдисон  идет на любые меры, чтобы одержать победу. Но на передовой войны токов появляется новая фигура — гениальный сербский изобретатель Никола Тесла, у которого свои счеты с Эдисоном

 

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 декабря 2019
Премьера онлайн 25 октября 2019
Премьера в мире 9 сентября 2017
Возраст 12+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Альфонсо Гомес-Рехон
Альфонсо Гомес-Рехон
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Таппенс Мидлтон
Таппенс Мидлтон
Том Холланд
Том Холланд
Николас Холт
Николас Холт
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Война токов 5 постеров
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Война токов смотреть онлайн

Война токов
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Наша рецензия
Есть некоторые фильмы, которым просто не уготована хорошая судьба. В 2015—2016  годах «Война токов» была ожидаемым проектом – историческая драма про знаменитое электрическое противостояние Эдисона и Вестингауза, большие актеры в главных ролях (Камбербэтч – недавний номинант на «Оскар»), среди продюсеров – Тимур Бекмамбетов и Харви Вайнштейн. В общем, кино с претензией на участие в наградном сезоне. Однако сентябрьская премьера в Торонто сбила…
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Максим Подгайский 10 декабря 2019, 21:35
Вот объясните мне, какого лешего перед сеансом идёт коммерческая реклама? Ни трейлеры, а именно реклама! Я плачу деньги за фильм, а на мне ещё… Читать дальше…
Teri King 3 декабря 2019, 11:04
Посмотрела на допремьере новый вариант, режиссерский. Хочу отметить, что история стала целостной и увлекательной. А значит могу рекомендовать фильм для всех
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14 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Тимур Бекмамбетов прокомментировал скандал вокруг опального продюсера Харви Вайнштейна По мнению режиссера, информационные войны, которые могут уничтожить любого человека, не приведут ни к чему хорошему.
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6 декабря 2019 11:10
Бенедикт Камбербэтч представил «Войну токов» на красной дорожке нью-йоркской премьеры Актёр снова сыграл учёного в фильме, пролежавшем на полке два года из-за Харви Вайнштейна.
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23 октября 2019 00:03
Бенедикт Камбербэтч против Майкла Шеннона: Трейлер фильма «Война токов» Фильм выйдет в прокат через два года после премьеры в Торонто.
Написать
26 июня 2019 09:29
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