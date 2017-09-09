Война токов, 2017

Картина «Война токов» расскажет об одной из главных инноваций современности, благодаря которой наш мир – такой, какой он есть, без чего человечество уже не представляет свою жизнь – без электричества. Действие разворачивается в Америке конца 19 – начала 20 века. В центре сюжета, основанного на реальных событиях, противостояние великих изобретателей, промышленников, инженеров: Томаса Эдисона (Бенедикт Камбербэтч), Джорджа Вестингауза (Майкл Шэннон) и Николы Теслы (Николас Холт). Первый выступал за распространение в США постоянного тока, а Тесла и Вестингауз – за переход на переменный ток. В мировой истории эта борьба получила название «война токов». Длилась она более 100 лет и завершилось совсем недавно – в 2007 году.