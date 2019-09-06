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Роджер Уотерс: Мы + Они Роджер Уотерс: Мы + Они
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Roger Waters Us + Them

Роджер Уотерс: Мы + Они, 2019

2019 / Нидерланды
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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О фильме

Роджер Уотерс, один из основателей, идейный вдохновитель и автор песен знаменитой группы Pink Floyd, представляет свой новый ожидаемый проект – фильм –концерт Roger Waters US+THEM. Концерт был записан в Амстердаме в рамках европейской части тура US+THEM (2017-2018), который посмотрели более 2 миллионов человек по всему миру. В трек-листе культовые песни с альбомов Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), а также с последнего альбома Роджера Уотерса Is This The Life We Really Want? Режиссером киноверсии концерта снова стал знаменитый Шон Эванс, создавший киноверсию The Wall, которая прогремела в кинотеатрах всего мира в 2016 году.

8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 2 октября 2019
Премьера в мире 6 сентября 2019
Возраст 12+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Роджер Уотерс
В ролях
Роджер Уотерс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Роджер Уотерс: Мы + Они 2 постера
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