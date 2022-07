Роджер Уотерс: Мы + Они, 2019

Роджер Уотерс, один из основателей, идейный вдохновитель и автор песен знаменитой группы Pink Floyd, представляет свой новый ожидаемый проект – фильм –концерт Roger Waters US+THEM. Концерт был записан в Амстердаме в рамках европейской части тура US+THEM (2017-2018), который посмотрели более 2 миллионов человек по всему миру. В трек-листе культовые песни с альбомов Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), а также с последнего альбома Роджера Уотерса Is This The Life We Really Want? Режиссером киноверсии концерта снова стал знаменитый Шон Эванс, создавший киноверсию The Wall, которая прогремела в кинотеатрах всего мира в 2016 году.