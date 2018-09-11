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Щенячий Патруль: МегаЩенки Щенячий Патруль: МегаЩенки
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Щенячий Патруль: МегаЩенки, 2019

2019 / США
7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Любимый детский мультсериал на большом экране!
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На большом экране – специальная серия пятого сезона сериала «Щенячий патруль». До того как показать эту историю на канале Nickleodeon, где выходит «Патруль», «Могучих щенков» выпустили на DVD в США, но за границей решили устроить прокат в кинотеатрах. Хватайте ваших детей и спешите в кино на эту серию!

В Бухте Приключений неспокойно: фермер Эл застрял на своем зернохранилище и может упасть. Щенячий патруль спешит на помощь! Пока герои спасают Эла, мэр Хамдингер со своим племянником Харольдом готовит запуск ракеты, чтобы стать первым мэром Луны.  Но вот незадача: ракета не улетает куда нужно, а врезается в метеорит, который меняет курс и входит в атмосферу Земли.

Джейк и Эверест наблюдают за падением метеорита, который угрожающе направляется к Бухте Приключений. Пора вызывать Щенячий патруль! Метеорит даёт четырёхлапым героям новые способности, и мэру Хамдингеру просто необходимо получить их, а для этого нужно выкрасть нарушителя атмосферы!

Гарольду, племяннику мэра Хамдингера, не удалось отправить дядюшку на Луну, но его попытка вызвала падение метеорита в Бухту приключений. Энергия метеорита наделила щенков мега-способностями! Героических мегащенков ожидает множество невероятных приключений!

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера онлайн 11 сентября 2018
Премьера в мире 11 сентября 2018
Возраст 0+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Чарльз Е. Бастьен
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Щенячий Патруль: МегаЩенки 2 постера
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