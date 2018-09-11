Щенячий Патруль: МегаЩенки, 2019

На большом экране – специальная серия пятого сезона сериала «Щенячий патруль». До того как показать эту историю на канале Nickleodeon, где выходит «Патруль», «Могучих щенков» выпустили на DVD в США, но за границей решили устроить прокат в кинотеатрах. Хватайте ваших детей и спешите в кино на эту серию!



В Бухте Приключений неспокойно: фермер Эл застрял на своем зернохранилище и может упасть. Щенячий патруль спешит на помощь! Пока герои спасают Эла, мэр Хамдингер со своим племянником Харольдом готовит запуск ракеты, чтобы стать первым мэром Луны. Но вот незадача: ракета не улетает куда нужно, а врезается в метеорит, который меняет курс и входит в атмосферу Земли.



Джейк и Эверест наблюдают за падением метеорита, который угрожающе направляется к Бухте Приключений. Пора вызывать Щенячий патруль! Метеорит даёт четырёхлапым героям новые способности, и мэру Хамдингеру просто необходимо получить их, а для этого нужно выкрасть нарушителя атмосферы!