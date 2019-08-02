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Angry Birds 2 в кино Angry Birds 2 в кино
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The Angry Birds Movie 2

Angry Birds 2 в кино, 2019

2019 / США
7.8 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Новое противостояние птичек и свинок!
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Angry Birds в кино 2» – продолжение комедийного мультфильма «Angry Birds в кино», вышедшего в 2016 году. Оба мультфильма сняты по мотивам одноименной игры компании Rovio Angry Birds. На этот раз в режиссерское кресло сел Туроп ван Орман («Время приключений», «Графити Фолз»), а продюсером остался Джон Коэн, который также работал над мультфильмом «Гадкий Я». Рэда озвучил Джейсон Судейкис («Мы – Миллеры», «Однажды в Вегасе»), Могучего Орла озвучил звезда нашумевшей «Игры престолов» Питер Динклэйдж, Леонарда – Билл Хейдер, главный герой американского сериала «Барри», Эллу – Дав Камерон («Бесстыжие», «Агенты “Щ.И.Т.”, а Кортни – Нора Лам, также известная как Аквафина.

В первой части мультфильма птицы вели многолетнюю войну со своими давними врагами – зелеными свиньями. Но на этот раз им придется объединиться: ведь на горизонте их поджидает новый враг – Зета. Зета проживают на третьем острове, покрытом льдами, и теперь планируют «охладить» своих дальних родственников из теплых краев. Зима уже близко и теперь герои должны ее остановить.

- Дав Кэмерон и Джоджо Сива – это дебют в кино.

- Это третий анимационный фильм Columbia Pictures, в котором нет ни одного актера.

- Этот мультфильм, как и первая часть, снят по мотивам одноименной игры компании Rovio Angry Birds.

На этот раз противостояние между знаменитыми сердитыми птичкам и их заклятыми врагами свинками выходит на совершенно новый и неожиданный уровень.

7.8 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 15 августа 2019
Премьера онлайн 29 октября 2019
Премьера в мире 2 августа 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Туроп Ван Орман
Туроп Ван Орман
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Angry Birds 2 в кино 9 постеров
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Angry Birds 2 в кино смотреть онлайн

Angry Birds 2 в кино
Смотрите в
за 1 рубль
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Наша рецензия
Прошло некоторое время после событий первого мультфильма. На острове птиц появилось новое средство передвижения — множество рогаток. Правда, со свиньями герои так толком и не помирились, но теперь они всё больше обмениваются какими-то мелкими пакостями. Настоящая опасность пришла совсем с другой стороны — безумная злодейка Зета с замёрзшего острова орлов начала бомбардировать соседей ледяными глыбами. И тогда Рэду и его друзьям приходится объединить силы с бывшими врагами, чтобы…
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inspektor88 19 августа 2019, 20:11
Очень понравился , нам по 31, сидели с детьми в зале и ржали вместе с ними 😂
c350mercedesc350 18 августа 2019, 11:45
Ходили всей семьей. Очень интересны и гоавное смешной мульт
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56 голосов
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19 августа 2019 11:30
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