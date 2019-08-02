Angry Birds 2 в кино, 2019

«Angry Birds в кино 2» – продолжение комедийного мультфильма «Angry Birds в кино», вышедшего в 2016 году. Оба мультфильма сняты по мотивам одноименной игры компании Rovio Angry Birds. На этот раз в режиссерское кресло сел Туроп ван Орман («Время приключений», «Графити Фолз»), а продюсером остался Джон Коэн, который также работал над мультфильмом «Гадкий Я». Рэда озвучил Джейсон Судейкис («Мы – Миллеры», «Однажды в Вегасе»), Могучего Орла озвучил звезда нашумевшей «Игры престолов» Питер Динклэйдж, Леонарда – Билл Хейдер, главный герой американского сериала «Барри», Эллу – Дав Камерон («Бесстыжие», «Агенты “Щ.И.Т.”, а Кортни – Нора Лам, также известная как Аквафина.

В первой части мультфильма птицы вели многолетнюю войну со своими давними врагами – зелеными свиньями. Но на этот раз им придется объединиться: ведь на горизонте их поджидает новый враг – Зета. Зета проживают на третьем острове, покрытом льдами, и теперь планируют «охладить» своих дальних родственников из теплых краев. Зима уже близко и теперь герои должны ее остановить.