Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2, 2019

В комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» зрителям покажут, с какими трудностями столкнулись сотрудники отдела полиции Барвихи накануне 31 декабря. Вместо предпраздничных хлопот рублёвские полицейские вынуждены решать новую задачу: как поймать банду преступников, которые ограбили крупную ювелирную компанию, до боя курантов – и вернуть украденные драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов. И, конечно, это не единственная проблема: Володю Яковлева парализовало от новости о скором присвоении генеральских погон, а времени до Нового года осталось совсем немного.

Ключевые роли в новом фильме исполнили Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов и другие полюбившиеся поклонникам «Полицейского с Рублёвки» актёры.

Режиссёр и сценарист Илья Куликов предупредил зрителей, что в новом фильме они не увидят героя Александра Петрова. Как рассказал Куликов на Comic Con Russia, поклонники потребовали больше Сергея Бурунова и «меньше соплей». Судя по словам режиссёра, между ним и исполнителем роли Гриши Измайлова разгорелся нешуточный конфликт. Куликов даже назвал Петрова балластом, который мешал франшизе взлететь.

В целом, по словам работавшей над фильмом команды, «Новогодний беспредел 2» получился невероятно смешным, а поклонникам пообещали «полтора часа угара». При этом, в отличие от первой части, кинокартина получила рейтинг 12+ и рассчитана на семейный просмотр.