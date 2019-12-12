Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2, 2019

В комедии «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2» зрителям покажут, с какими трудностями столкнулись сотрудники отдела полиции Барвихи накануне 31 декабря. Вместо предпраздничных хлопот рублёвские полицейские вынуждены решать новую задачу: как поймать банду преступников, которые ограбили крупную ювелирную компанию, до боя курантов – и вернуть украденные драгоценности стоимостью в несколько миллионов долларов. И, конечно, это не единственная проблема: Володю Яковлева парализовало от новости о скором присвоении генеральских погон, а времени до Нового года осталось совсем немного.
Ключевые роли в новом фильме исполнили Сергей Бурунов, София Каштанова, Роман Попов, Рина Гришина, Ростислав Гулбис, Сергей Штатнов и другие полюбившиеся поклонникам «Полицейского с Рублёвки» актёры.
Режиссёр и сценарист Илья Куликов предупредил зрителей, что в новом фильме они не увидят героя Александра Петрова. Как рассказал Куликов на Comic Con Russia, поклонники потребовали больше Сергея Бурунова и «меньше соплей». Судя по словам режиссёра, между ним и исполнителем роли Гриши Измайлова разгорелся нешуточный конфликт. Куликов даже назвал Петрова балластом, который мешал франшизе взлететь.
В целом, по словам работавшей над фильмом команды, «Новогодний беспредел 2» получился невероятно смешным, а поклонникам пообещали «полтора часа угара». При этом, в отличие от первой части, кинокартина получила рейтинг 12+ и рассчитана на семейный просмотр.
На Comic Con Russia 2019 Рина Гришина, сыгравшая Алису Рыбкину, рассказала, что ей пришлось освоить основы вязания для съёмок «Новогоднего беспредела 2».
Роман Попов, исполнивший роль Мухича, похудел за последний год на 40 кг. Из-за этого некоторое время назад в киносреде даже ходили слухи, что режиссёру придётся отказаться от участия Попова в новом фильме.
Расставшийся с франшизой «Полицейского с Рублёвки» Александр Петров стал единственным российским актёром в категории «моложе 40 лет», попавшим в список Forbes 2019 года. За последний год Петров заработал порядка 2,5 миллионов долларов – столько же, сколько шоумен Павел Воля и модель Наталья Водянова.
По словам самого Александра Петрова, его уход из «Полицейского с Рублёвки» связан с новым контрактом, согласно которому в ближайшие два года он снимается только в проектах кинокомпаний Art Pictures и «Водород».
Первый «Новогодний беспредел» стал самой кассовой российской комедией 2018 года. При бюджете в 80 миллионов рублей кинокартина заработала в прокате 1,7 миллиарда рублей, а киносеансы посетило почти 6,7 миллионов зрителей.
София Каштанова, сыгравшая роль Кристины, рассказала, что её сын с 6 месяцев присутствовал на съёмках кинокартины. Актриса отлучалась на кормление Джорджа каждые три часа, а в остальное время малыш был на попечении няни. Коллеги Софии с пониманием отнеслись к её положению и опекали молодую мать с ребёнком.
Близится Новый год, и сотрудники отдела полиции Барвихи планируют праздновать его за городом в компании старых друзей и коллег. Но непредвиденные обстоятельства в лице преступников, ограбивших крупное ювелирное предприятие, ставят праздник под угрозу. Смогут ли рублёвские полицейские вернуть украденные драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов и спасти Новый год до того, как часы пробьют полночь?