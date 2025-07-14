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Без отеков и с ровным тоном: косметолог объяснила, почему герои кино так хорошо выглядят — и как достичь того же эффекта

14 июля 2025 18:07
Без отеков и с ровным тоном: косметолог объяснила, почему герои кино так хорошо выглядят — и как достичь того же эффекта

На самом деле это не просто выдумка сценаристов. Но чтобы увидеть результат на себе, нужно завести ряд привычек.

В фильмах и сериалах мы часто видим, как персонажи открывают глаза утром — и выглядят так, будто только что вышли из салона красоты: свежая кожа, ровный тон, никаких отеков или следов усталости.

Но насколько это реалистично в обычной жизни? Ведь большинство людей просыпаются далеко не в голливудском образе: отёки, покраснения и несовершенства — нормальная реакция организма на сон.

Так почему же киношные герои всегда выглядят безупречно? Чтобы разобраться в вопросе, мы поговорили с Татьяной Егоровой, врачом-косметологом.

Без отеков и с ровным тоном: косметолог объяснила, почему герои кино так хорошо выглядят — и как достичь того же эффекта

Кино vs реальность: магия монтажа и грима

В киноиндустрии идеальное утро — это не заслуга здорового образа жизни, а работа целой команды. Визажисты наносят лёгкий тональный крем, осветляют кожу под глазами, а монтажёры могут и вовсе вырезать кадры с «неидеальным» пробуждением.

«В реальности даже у самых здоровых людей бывают небольшие отёки по утрам — это нормальная физиологическая реакция. Но в кино такие детали просто не нужны: зритель хочет красоты, а не документальной точности», — объясняет эксперт.

Без отеков и с ровным тоном: косметолог объяснила, почему герои кино так хорошо выглядят — и как достичь того же эффекта

Можно ли проснуться без отёков?

Теоретически — да, но для этого придётся соблюдать строгие правила.

«Конечно, если не употреблять алкоголь, избегать солёного, жирного, острого и копчёного на ночь, поддерживать физическую активность, гулять на свежем воздухе и следить за уровнем железа в крови (ферритин, трансферрин), то шансы проснуться свежим значительно повышаются.

Но это при условии, что нет проблем с сердцем, почками или других патологий», — отмечает Егорова.

Вывод

Киношная эстетика пробуждения — это красивый миф. В реальности даже у самых здоровых людей бывают отёки, а идеальная кожа с утра требует либо железной дисциплины, либо помощи косметолога.

Так что если вы просыпаетесь не как герой ромкома — не переживайте: это абсолютно нормально, если нет каких-либо проблем со здоровьем. Главное — не сравнивать себя с киношными стандартами.

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Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Постучись в мою дверь», «Беспринципные в Питере»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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