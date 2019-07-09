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The Lion King

Король Лев, 2019

2019 / США
8.5 Оцените
352 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Игровой ремейк знаменитого мультфильма Disney «Король лев»
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Причины посмотреть Факты О фильме

Джон Фавро («Железный человек») с помощью компьютерных технологий вдохнул новую жизнь в мультфильм 1994 года «Король Лев» и снял игровой ремейк. В озвучивании фильма приняли участие множество известных актеров – Дональд Гловер подарил свой голос Симбе, Сет Роген - Пумбе, Бейонсе – Нале, Чиветель Эджиофор – Шраму.

Африканский львенок Симба – гордость и радость своих родителей, короля Муфасы и королевы Сараби. Муфаса готовит Симбу стать следующим королем джунглей. Однако из-за наивности Симбы его завистливый дядя Шрам заманивает Симбу и его подругу Налу в запретное место, где на них нападают гиены.

Муфаса спасает незадачливых львят, но погибает от предательства Шрама. Исполненный стыда и чувства вины, детеныш покидает королевство, полагая, что именно он несет ответственность за смерть своего отца. Благодаря поддержке гиен Шрам вскоре становится королем джунглей.

Некоторое время спустя Нала встречает повзрослевшего Симбу и рассказывает ему, что под управлением Шрама королевство превратилось в жуткую пустошь. Сможет ли Симба принять ответственность, положенную ему по крови, и вернуть жизнь в разоренные джунгли?

Игровой ремейк одноименного знаменитого мультфильма Disney 1994 года.

Композитор Ханс Циммер, написавший музыку к фильму «Король Лев», также работал над саундтреками к оригинальному мультфильму 1994 года.

Джеймс Эрл Джонс – единственный актер, принимавший участие в озвучивании как оригинального мультфильма, так и ремейка. Его голосом в обоих проектах говорит Мустафа.

В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма.

«Король Лев» – второй совместный проект Джона Фавро и студии Disney. В 2016 году он снял игровой ремейк классического мультфильма Disney «Книга джунглей».

Перед началом работы режиссер фильма Джон Фавро составил список всех самых важных моментов, которые он мог вспомнить из оригинала. Эти сцены и составили драматургический костяк фильма и помогли создателям остаться верным духу первого мультфильма.

Фавро рассказал в интервью, что он вернул Джеймса Эрла Джонса к озвучиванию Муфасы, чтобы лучше ощущалась преемственность фильма. За двадцать лет тембр его голоса поменялся, что придавало ему властные королевские нотки.

В отличие от оригинала, глаза Симбы тускло-голубые, как у ребенка. Это верно для реальной биологии львов, в которой детеныши рождаются слепыми и могут открыть глаза только через десять дней после своего рождения. Синий цвет является результатом замедленного производства меланина, но он меняется по мере роста детенышей, так что их глаза становятся золотисто-коричневыми к тому времени, когда им исполняется три месяца; это отражено в дизайне маленького Симбы.

По словам Сета Рогена, его навыки пения были настолько слабыми, что нанятый для него тренер по вокалу (не кто иной, как Фаррелл Уильямс) «буквально ... бился головой о стену, пытаясь извлечь из меня хоть одну хорошую ноту».

Джереми Айронс выражал желание вернуться к роли Шрама, а Бенедикт Камбербэтч от нее отказался.

Джон Фавро заявил, что во всем фильме есть только один «настоящий кадр». В своем сообщении в Instagram он сказал: «Аниматоры и художники компьютерной графики сделали 1490 визуализированных снимков. Я добавил один снимок, который мы на самом деле сфотографировали в Африке, чтобы посмотреть, заметит ли кто-нибудь. Это первый кадр фильма, которым начинается Круг жизни».

Дональд Гловер вырос на просмотре оригинального фильма и упомянул, что во время записи музыки для римейка ему не нужно было учить песни, которые он и так знал с детства.

Во время знаменитой сцены проходки друзей, если смотреть очень внимательно, можно увидеть, что и Тимон, и Пумба идут немного медленнее, когда Симба подрастает, а мех Пумбы становится чуть более серым. Сцена показывает не только взросление Симбы, но и старение двух его старших воспитателей.

Фавро использовал технологию виртуальной реальности, чтобы обойти виртуальную съемочную площадку и разработать постановку кадров, рассматривая ее так же, как он рассматривал бы реально существующее место.

Билли Эйхнеру не пришлось проходить прослушивание на голос Тимона. Джон Фавро оказался его фанатом и предложил эту мысль агенту Эйхнера, который рассказал тому об этом; Эйхнер принял предложение, не раздумывая.

Злодейская песня Шрама «Be Prepared» изначально должна была быть исключена из фильма из-за того, что руководители Disney боялись параллелей с  нацистской тематики, а также из-за того, что голос Чиветела Эджиофора не подходил для пения. Это вызвало много гнева у кинокритиков и фанатов, пока студия не смягчилась и не вернула сокращенную версию песни в фильм.

История об отважном львенке по имени Симба, покорившая сердца миллионов людей по всему миру, возвращается на большие экраны в новом зрелищном художественном фильме Disney «Король Лев»! Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично. Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира.  

8.5 Оцените
352 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера онлайн 11 октября 2019
Премьера в мире 9 июля 2019
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джон Фавро
Джон Фавро
В ролях
Сет Роген
Сет Роген
Билли Айкнер
Билли Айкнер
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Джон Оливер
Джон Оливер
Все актеры и съемочная группа
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«Король Лев» — техническое производственное чудо, которое наяву демонстрирует квинтэссенцию студии Disney. Это живая сказка. Джон Фавро, потренировавшись на «Книге джунглей», где в кадре был хотя бы один человек, перешагнул границы реальности, позвал в проект опытного и отнюдь не молодого оператора и явил миру нечто новое, что даже не поддаётся описанию. В смысле, никто пока точно не знает, считать ли нового «Короля Льва» анимацией или всё же…
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Алексей Немченко 12 июля 2019, 19:43
Уже купил билеты...
Упадем в молодость на след неделе!
maratovich.archi 17 июля 2019, 21:29
Салфетками все запаслись надеюсь
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