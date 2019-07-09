Король Лев, 2019

Игровой ремейк одноименного знаменитого мультфильма Disney 1994 года.

Композитор Ханс Циммер, написавший музыку к фильму «Король Лев», также работал над саундтреками к оригинальному мультфильму 1994 года.

Джеймс Эрл Джонс – единственный актер, принимавший участие в озвучивании как оригинального мультфильма, так и ремейка. Его голосом в обоих проектах говорит Мустафа.

В фильме прозвучат песни из оригинального мультфильма.

«Король Лев» – второй совместный проект Джона Фавро и студии Disney. В 2016 году он снял игровой ремейк классического мультфильма Disney «Книга джунглей».

Перед началом работы режиссер фильма Джон Фавро составил список всех самых важных моментов, которые он мог вспомнить из оригинала. Эти сцены и составили драматургический костяк фильма и помогли создателям остаться верным духу первого мультфильма.

Фавро рассказал в интервью, что он вернул Джеймса Эрла Джонса к озвучиванию Муфасы, чтобы лучше ощущалась преемственность фильма. За двадцать лет тембр его голоса поменялся, что придавало ему властные королевские нотки.

В отличие от оригинала, глаза Симбы тускло-голубые, как у ребенка. Это верно для реальной биологии львов, в которой детеныши рождаются слепыми и могут открыть глаза только через десять дней после своего рождения. Синий цвет является результатом замедленного производства меланина, но он меняется по мере роста детенышей, так что их глаза становятся золотисто-коричневыми к тому времени, когда им исполняется три месяца; это отражено в дизайне маленького Симбы.

По словам Сета Рогена, его навыки пения были настолько слабыми, что нанятый для него тренер по вокалу (не кто иной, как Фаррелл Уильямс) «буквально ... бился головой о стену, пытаясь извлечь из меня хоть одну хорошую ноту».

Джереми Айронс выражал желание вернуться к роли Шрама, а Бенедикт Камбербэтч от нее отказался.

Джон Фавро заявил, что во всем фильме есть только один «настоящий кадр». В своем сообщении в Instagram он сказал: «Аниматоры и художники компьютерной графики сделали 1490 визуализированных снимков. Я добавил один снимок, который мы на самом деле сфотографировали в Африке, чтобы посмотреть, заметит ли кто-нибудь. Это первый кадр фильма, которым начинается Круг жизни».

Дональд Гловер вырос на просмотре оригинального фильма и упомянул, что во время записи музыки для римейка ему не нужно было учить песни, которые он и так знал с детства.

Во время знаменитой сцены проходки друзей, если смотреть очень внимательно, можно увидеть, что и Тимон, и Пумба идут немного медленнее, когда Симба подрастает, а мех Пумбы становится чуть более серым. Сцена показывает не только взросление Симбы, но и старение двух его старших воспитателей.

Фавро использовал технологию виртуальной реальности, чтобы обойти виртуальную съемочную площадку и разработать постановку кадров, рассматривая ее так же, как он рассматривал бы реально существующее место.

Билли Эйхнеру не пришлось проходить прослушивание на голос Тимона. Джон Фавро оказался его фанатом и предложил эту мысль агенту Эйхнера, который рассказал тому об этом; Эйхнер принял предложение, не раздумывая.

Злодейская песня Шрама «Be Prepared» изначально должна была быть исключена из фильма из-за того, что руководители Disney боялись параллелей с нацистской тематики, а также из-за того, что голос Чиветела Эджиофора не подходил для пения. Это вызвало много гнева у кинокритиков и фанатов, пока студия не смягчилась и не вернула сокращенную версию песни в фильм.