«Мне так стыдно»: у этого советского фильма до сих пор рейтинг 8.2, а вот Ирина Муравьева считала его несерьезным

Советское кино — это классика, которую любят до сих пор. А Ирина Муравьёва — одна из тех актрис, чьи роли запомнились зрителям навсегда: искренние, трогательные, а иногда и очень смешные.

Но среди её многочисленных работ есть одна, которую сама актриса… терпеть не могла. И это — легендарная комедия «Самая обаятельная и привлекательная», чей рейтинг составляет 8.2 на Кинопоиске.

Почему Муравьёвой было стыдно?

На момент съёмок Муравьев уже была замужней женщиной и мамой двоих детей. Играть ветреную героиню, которая открыто мечтает о замужестве, казалось ей нелепым:

«Было уже такое время, когда хотелось каких-то новых форм, а тут все происходит в конструкторском бюро, где кто-то хочет выйти замуж, и открыто про это говорит. А мне казалось, это так стыдно!».

Но работы в кино тогда было мало, так что актриса согласилась. Однако после выхода фильма её ждал шок:

«Я посмотрела на это все и поняла, что это — не то, что мне нравится. И потом, когда слышала про "Самую обаятельную и привлекательную", у меня была краска на лице — мне так было стыдно за этот фильм!».

Как актриса всё же полюбила свою роль

Прошли годы, и отношение Муравьёвой изменилось. Однажды она решила пересмотреть фильм — и неожиданно… влюбилась в него.

«Я закрылась в комнате, чтобы никто меня не видел и не подумал, что я ненормальная, раз смотрю сама себя! И получила такое удовольствие! Мне так понравился этот фильм!», — вспоминала звезда.

Вот так история получается: сначала — стыд и сожаление, а потом — признание. Видимо, хорошее кино иногда требует времени, чтобы его оценили. Даже если это время нужно… самой актрисе.

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