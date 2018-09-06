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В объятиях лжи В объятиях лжи
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Greta

В объятиях лжи, 2018

2018 / США / Ирландия
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Дружба между одинокой девушкой и таинственной вдовой превращает жизнь одной из них в кошмар
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Главная героиня фильма «В объятиях лжи» — юная девушка, которая переезжает на Манхэттен. Однажды она знакомится со вдовой, жизнь которой покрыта множеством тайн. Женщины быстро сближаются, а их дружба становится большим приобретением для главной героини. Однако вскоре она понимает, что ее подруга совсем не та, за кого себя выдает.

Обладатель премии «Оскар» за картину «Жестокая игра» и режиссер культовой ленты «Интервью с вампиром» Нил Джордан представляет свой новый фильм «В объятиях лжи». В его проекте снялись три известные актрисы. Одна из них — французская легенда Изабель Юппер, а две другие — одни из самых выдающихся молодых талантов современности — Хлоя Грейс Морец и Майка Монро.

- Премьера фильма «В объятиях лжи» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.

- Компания Focus Features купила права на дистрибуцию фильма за 6 миллионов долларов.

- Ресторанные сцены снимались в одном месте в течение недели, к концу которой запах рыбы был настолько невыносимым, что члены съемочной группы покидали площадку как можно раньше.

Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи…

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 21 марта 2019
Премьера в мире 6 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Нил Джордан
Нил Джордан
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Майка Монро
Майка Монро
Колм Фиор
Колм Фиор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма В объятиях лжи 6 постеров
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В объятиях лжи
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Патологическая женская дружба, одержимость женщины подругой (не всегда однозначно сексуальная) — сюжет, почти не существующий в классической литературе, но постоянно возникающий в кинематографе; примеров много — от «Одинокой белой женщины» Барбета Шрёдера до недавнего фильма Романа Полански «Основано на реальных событиях» (вот, например, небольшой список картин на тему). Притягательный жанр психологического триллера, попытка режиссёров-мужчин хотя бы в…
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саундтрек фильма В объятиях лжи
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