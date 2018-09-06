В объятиях лжи, 2018

Главная героиня фильма «В объятиях лжи» — юная девушка, которая переезжает на Манхэттен. Однажды она знакомится со вдовой, жизнь которой покрыта множеством тайн. Женщины быстро сближаются, а их дружба становится большим приобретением для главной героини. Однако вскоре она понимает, что ее подруга совсем не та, за кого себя выдает.

Обладатель премии «Оскар» за картину «Жестокая игра» и режиссер культовой ленты «Интервью с вампиром» Нил Джордан представляет свой новый фильм «В объятиях лжи». В его проекте снялись три известные актрисы. Одна из них — французская легенда Изабель Юппер, а две другие — одни из самых выдающихся молодых талантов современности — Хлоя Грейс Морец и Майка Монро.