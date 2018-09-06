В объятиях лжи, 2018

Главная героиня фильма «В объятиях лжи» — юная девушка, которая переезжает на Манхэттен. Однажды она знакомится со вдовой, жизнь которой покрыта множеством тайн. Женщины быстро сближаются, а их дружба становится большим приобретением для главной героини. Однако вскоре она понимает, что ее подруга совсем не та, за кого себя выдает.
Обладатель премии «Оскар» за картину «Жестокая игра» и режиссер культовой ленты «Интервью с вампиром» Нил Джордан представляет свой новый фильм «В объятиях лжи». В его проекте снялись три известные актрисы. Одна из них — французская легенда Изабель Юппер, а две другие — одни из самых выдающихся молодых талантов современности — Хлоя Грейс Морец и Майка Монро.
- Премьера фильма «В объятиях лжи» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто.
- Компания Focus Features купила права на дистрибуцию фильма за 6 миллионов долларов.
- Ресторанные сцены снимались в одном месте в течение недели, к концу которой запах рыбы был настолько невыносимым, что члены съемочной группы покидали площадку как можно раньше.
Одинокая девушка, недавно переехавшая на Манхэттен, случайно встречается с загадочной вдовой. Между ними завязывается дружба, и необычная знакомая окружает юную подругу вниманием и заботой. Но вскоре одна из них поймет, что оказалась в объятиях лжи…