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Бык, 2019

2019 / Россия
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Криминальная драма о лихих 90-х.
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Драма Бориса Акопова «Бык» -- обладатель главного приза юбилейного 30-го кинофестиваля «Кинотавр» и одна из самых ожидаемых российских картин лета 2019. Действие фильма происходит в криминальные 90-е годы, и, изображая отчаяние и трудность выживания в постсоветской экономике, Акопов в первую очередь фокусируется на молодёжи: актёрский состав с Юрием Борисовым («Т-34») и Стасей Милославской («Счастья! Здоровья!») в главных ролях показывает цену взлетов и падений в жизнях людей поколения 90-х и поднимает проблематику власти криминальных авторитетов. «Бык» --- амбициозная, неприкрытая и сильная картина, которая на примере судьбы молодого главаря местной банды заставлять зрителя вспомнить или узнать о неромантизированной жестокости реалий безработицы и произвола того времени, в криминальные и мстительные сети которых попадает главный герой. Помимо сеттинга фильм обещает удивить зрителя человечностью. Так, сам Юрий Борисов отмечает сложность и многогранность персонажей: «Всё же фильм не о времени, а о людях».

Россия, лихие 90-е. Страна переживает жесточайший экономический кризис, а деньги и власть достаются тому, кто сильней. Антон Быков по прозвищу “Бык” — лидер преступной группировки, которая стремится занять свое место под солнцем и заработать. Одна из разборок заканчивается тем, что Бык оказывается в шаге от тюремного заключения. Антона отмазывает московский криминальный авторитет, но теперь за Быком должок. И попытка вернуть этот должок может стоить ему жизни. 

  • «Бык» -- режиссерский дебют Бориса Акопова.
  • Оператор фильма Глеб Филатов был удостоен приза «За лучшую операторскую работу» на фестивале «Кинотавр».
  • Съёмки фильма проходили в Твери и Москве.
  • Фильм получил главный приз фестиваля “Кинотавр-2019”, а также награду “Лучший кинематографист”, которую вручили оператору фильма Глебу Филатову. На международном кинофестивале в Карловых Варах режиссер Борис Акопов получил премию конкурса “К Востоку от Запада”.
  • Во время съемок в фильме актер Юра Борисов целенаправленно пытался копировать низкий тембр голоса Данилы Багрова — главного героя фильма “Брат”.
  • Дебютный полнометражный фильм режиссера Бориса Акопова. Кроме того, он написал сценарий, выступил в качестве режиссера монтажа и занимался подбором музыки к фильму.
  • Съемки проходили в Твери и Москве.
  • На рейве Антону дают бутылку “Coca Cola” с современным дизайном. В 1997 году он выглядел иначе.

90-е годы. Пустые прилавки магазинов, экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой услуге. Вместе со своей бандой, Македонским, Дугласом и Саввой, Антону приходится организовать погром на рынке, контролируемом опасной группировкой. После случившегося всех друзей героя постепенно убивают. Раненому «Быку» чудом удается скрыться, но надолго ли?

7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера в мире 13 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Борис Акопов
Борис Акопов
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Стася Милославская
Стася Милославская
Сергей Двойников
Сергей Двойников
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Игорь Савочкин
Игорь Савочкин
Все актеры и съемочная группа
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Пять звезд на Новокузнецкой
10:45 от 150 ₽
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Наша рецензия
В один день с криминальной комедией «Печень» Ивана Снежкина на фестивале показали «Быка» Бориса Акопова, но уже на правах тяжеловеса: фильм в этом году победил на «Кинотавре», разделив критиков на два лагеря. Одни обвиняют режиссера в мизогинии (сам Акопов подливает масло в огонь в интервью) и нежелании привносить что-то новое в популярную сейчас тему 90-х, другие отмечают яркий талант дебютанта, который сделал тестостероновый боевик про…
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Воронова Воронова 11 августа 2019, 17:40
Ну что ?!Фильм многообещающий,тем более сам Юра Борисов играет!Секс-символ и просто крутой парняга!💐💐💐👏👏👏
muromec984 22 августа 2019, 12:28
Опять эти 90-е... Неужели больше нет других тем. Фильм для скудоумных людей.
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