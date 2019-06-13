Драма Бориса Акопова «Бык» -- обладатель главного приза юбилейного 30-го кинофестиваля «Кинотавр» и одна из самых ожидаемых российских картин лета 2019. Действие фильма происходит в криминальные 90-е годы, и, изображая отчаяние и трудность выживания в постсоветской экономике, Акопов в первую очередь фокусируется на молодёжи: актёрский состав с Юрием Борисовым («Т-34») и Стасей Милославской («Счастья! Здоровья!») в главных ролях показывает цену взлетов и падений в жизнях людей поколения 90-х и поднимает проблематику власти криминальных авторитетов. «Бык» --- амбициозная, неприкрытая и сильная картина, которая на примере судьбы молодого главаря местной банды заставлять зрителя вспомнить или узнать о неромантизированной жестокости реалий безработицы и произвола того времени, в криминальные и мстительные сети которых попадает главный герой. Помимо сеттинга фильм обещает удивить зрителя человечностью. Так, сам Юрий Борисов отмечает сложность и многогранность персонажей: «Всё же фильм не о времени, а о людях».

Россия, лихие 90-е. Страна переживает жесточайший экономический кризис, а деньги и власть достаются тому, кто сильней. Антон Быков по прозвищу “Бык” — лидер преступной группировки, которая стремится занять свое место под солнцем и заработать. Одна из разборок заканчивается тем, что Бык оказывается в шаге от тюремного заключения. Антона отмазывает московский криминальный авторитет, но теперь за Быком должок. И попытка вернуть этот должок может стоить ему жизни.