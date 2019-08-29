Кокаиновый барон, 2018

К большому огорчению главы наркокартеля Босса на пути из Колумбии в Канаду уже вторая по счета партия кокаина загадочным образом пропадает. Проверить работу цепочки поставщиков следующего груза берется помощник Босса по кличке Повар, примерный семьянин и владелец ресторана, скрывающий от жены свою настоящую специализацию. Компанию Повару должен составить еще один наркоторговец – Мужик, безбашенный гуляка и любитель побаловаться своим же товаром. Одновременно с героями доставку пристально отслеживает и специальный агент американского управления по борьбе с наркотиками.