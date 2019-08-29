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Кокаиновый барон Кокаиновый барон
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Running with the Devil

Кокаиновый барон, 2018

2018 / США / Колумбия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

К большому огорчению главы наркокартеля Босса на пути из Колумбии в Канаду уже вторая по счета партия кокаина загадочным образом пропадает. Проверить работу цепочки поставщиков следующего груза берется помощник Босса по кличке Повар, примерный семьянин и владелец ресторана, скрывающий от жены свою настоящую специализацию. Компанию Повару должен составить еще один наркоторговец – Мужик, безбашенный гуляка и любитель побаловаться своим же товаром. Одновременно с героями доставку пристально отслеживает и специальный агент американского управления по борьбе с наркотиками.

  • Николас Кейдж и Лоуренс Фишберн ранее вместе снимались в фильмах “Бойцовая рыбка” (1983) и “Клуб “Коттон” (1984) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, который приходится Кейджу дядей.
  • Фильм стал четвертой совместной работой Николаса Кейджа и студии Patriot Pictures.
  • “Кокаиновый барон” – дебют режиссера Джейсона Кэббела в полнометражном кино.
  • Большая часть съемок прошла в Альбукерке в штате Нью-Мексико, а также в Боготе и Чапинеро в Колумбии с марта по апрель 2018 года.
  • Основой для сценария послужил опыт Джейсона Кэббела, который ранее служил в подразделении SEAL (“Морские котики”) ВМС США и проходил службу в Колумбии.

Груз кокаина следует из Мексики через США в Канаду. Когда партия не достигает цели, лидер картеля Босс посылает своих верных помощников — Повара и Мужика — разобраться, как работает сеть поставщиков.

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 29 августа 2019
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Джейсон Кэбелл
Джейсон Кэбелл
В ролях
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Барри Пеппер
Барри Пеппер
Лесли Бибб
Лесли Бибб
Коул Хаузер
Коул Хаузер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кокаиновый барон 4 постера
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Кокаиновый барон
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Наркокартель терпит убытки. Уже вторая партия кокаина так и не достигает конечного пункта, пропадая где-то на территории Мексики. Глава картеля с незамысловатой кличкой Босс (Барри Пеппер) недоволен подобными обстоятельствами. Для их устранения он отправляет своего помощника по прозвищу Повар (Николас Кейдж) в Южную Америку, чтобы проследить весь путь груза и удостовериться в его сохранности. Остановить посылку пытается местная мафия, коррумпированное правительство, торчок по кличке Мужик…
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