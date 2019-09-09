FORD против FERRARI, 2019

- Изначально главные роли в нём собирались исполнять Том Круз и Брэд Питт, но проект развалился после того, как Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт написали черновик сценария.

- По словам Мэтта Дэймона, Кристиан Бэйл должен был потерять 70 фунтов, прежде чем начались съемки. Раньше Бэйл много весил из-за роли в фильме «Власть» (2018), и у него было около семи месяцев, чтобы все это потерять.

- Настоящий Ли Якокка умер 2 июля в возрасте 94 лет, почти за 4 месяца до выхода фильма.

- Ноа Джуп ранее играл сына Мэтта Дэймона в «Субурбиконе». Они оба снова снялись в этом фильме, хотя на этот раз Юп сыграл сына Кристиана Бэйла.