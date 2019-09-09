FORD против FERRARI, 2019

Фильм в жанре биографическая драма о реальном противостоянии двух великих команд Форда и Феррари снял режиссер Джеймс Мэнголд. Его особенно хорошо знают по фильмам «Логан» и «Росомаха бессмертный», а также «Прерванная жизнь» и «Переступить черту». Главные роли в фильме исполнили оскароносные Кристиан Бейл и Мэтт Деймон. Также в ленте можно увидеть Катрину Балф, Трейси Леттс, Джона Бернтала и др.
Фильм рассказывает о подлинной истории борьбы между командами Форд и Феррари за победу в гонке 24 часа Ле-Мана 1966. Противостояние сконцентрируется вокруг инженеров и конструкторов двух самых знаменитых марок автомобилей. Работники «Форда» пытаются придумать совершенно новый автомобиль, чтобы превзойти чемпионов «Феррари».
- Изначально главные роли в нём собирались исполнять Том Круз и Брэд Питт, но проект развалился после того, как Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт написали черновик сценария.
- По словам Мэтта Дэймона, Кристиан Бэйл должен был потерять 70 фунтов, прежде чем начались съемки. Раньше Бэйл много весил из-за роли в фильме «Власть» (2018), и у него было около семи месяцев, чтобы все это потерять.
- Настоящий Ли Якокка умер 2 июля в возрасте 94 лет, почти за 4 месяца до выхода фильма.
- Ноа Джуп ранее играл сына Мэтта Дэймона в «Субурбиконе». Они оба снова снялись в этом фильме, хотя на этот раз Юп сыграл сына Кристиана Бэйла.
Обладатели премии «Оскар» Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в реальной истории двух мечтателей, которые объединили усилия и потрясли мир. Фильм Джеймса Мэнголда рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.