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FORD против FERRARI FORD против FERRARI
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Ford vs. Ferrari

FORD против FERRARI, 2019

2019 / США
8.9 Оцените
342 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
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Противостояние двух автомобильных гигантов с Мэттом Дэймоном и Кристианом Бэйлом в главных ролях
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм в жанре биографическая драма о реальном противостоянии двух великих команд Форда и Феррари снял режиссер Джеймс Мэнголд. Его особенно хорошо знают по фильмам «Логан» и «Росомаха бессмертный», а также «Прерванная жизнь» и «Переступить черту». Главные роли в фильме исполнили оскароносные Кристиан Бейл и Мэтт Деймон. Также в ленте можно увидеть Катрину Балф, Трейси Леттс, Джона Бернтала и др.

 Фильм рассказывает о подлинной истории борьбы между командами Форд и Феррари за победу в гонке 24 часа Ле-Мана 1966. Противостояние сконцентрируется вокруг инженеров и конструкторов двух самых знаменитых марок автомобилей. Работники «Форда» пытаются придумать совершенно новый автомобиль, чтобы превзойти чемпионов «Феррари».

- Изначально главные роли в нём собирались исполнять Том Круз и Брэд Питт, но проект развалился после того, как Джез Баттеруорт и Джон-Генри Баттеруорт написали черновик сценария.

- По словам Мэтта Дэймона, Кристиан Бэйл должен был потерять 70 фунтов, прежде чем начались съемки. Раньше Бэйл много весил из-за роли в фильме «Власть» (2018), и у него было около семи месяцев, чтобы все это потерять.

- Настоящий Ли Якокка умер 2 июля в возрасте 94 лет, почти за 4 месяца до выхода фильма.

- Ноа Джуп ранее играл сына Мэтта Дэймона в «Субурбиконе». Они оба снова снялись в этом фильме, хотя на этот раз Юп сыграл сына Кристиана Бэйла.

Обладатели премии «Оскар» Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл в реальной истории двух мечтателей, которые объединили усилия и потрясли мир. Фильм Джеймса Мэнголда рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям и собственным демонам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х.

8.9 Оцените
342 голоса Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 ноября 2019
Премьера онлайн 28 января 2020
Премьера в мире 9 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
В ролях
Кристиан Бэйл
Кристиан Бэйл
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Катрина Балф
Катрина Балф
Ноа Джуп
Ноа Джуп
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Все актеры и съемочная группа
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FORD против FERRARI смотреть онлайн

FORD против FERRARI
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Наша рецензия
В прокате – потенциальный оскаровский номинант, большой голливудский байопик о спорте, бизнесе и упертых мечтателях. «Ford против Ferrari» наполнен адреналиновыми сценами гонок, насыщен исторической фактурой и крепкими актерскими работами. За рулем – опытный режиссер Джеймс Мэнголд («Поезд на Юму», «Логан»). Однако поездка предстоит небезупречная. Сюжет посвящен напряженному событию из истории автоспорта 1960-х. Автомобильный магнат Генри Форд…
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igofarafonov 14 ноября 2019, 22:05
Классный фильм. Очень понравился! Советую всем
Алексей Шумик 15 ноября 2019, 12:56
Шикарный фильм !
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342 голоса
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5 января 2022 11:37
Брэд Питт и Том Круз могли сыграть в драме «Ford против Ferrari» В режиссерском кресле тогда был Джозеф Косински. 
Написать
28 июля 2020 13:55
Стало известно, сколько килограммов сбросил и набрал Кристиан Бэйл за всю кинокарьеру Без малого 300 кг.
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21 апреля 2020 16:15
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