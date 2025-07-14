Кристофер Нолан назвал свой самый недооцененный фильм — у триллера 92% «свежести» на Rotten Tomatoes

Как бы ни были успешны «Начало» или «Оппенгеймер», этот триллер 2002 года остается любимцем самого режиссера.

Кристофера Нолана можно смело причислять к тем режиссерам, в фильмографии которых так и не нашлось места не слишком высоко оцененным картинам — фактически каждый проект Нолана, вне зависимости от популярности среди зрителей, получил высшую похвалу как минимум от критиков.

Сейчас режиссер готовится впечатлить всех еще больше с выходом его готовящейся эпической драмы «Одиссея», однако перед этим новым фанатам Нолана точно стоит оценить еще как минимум один ранний фильм — его-то Нолан и считает своим самым личным и, более того, самым недооцененным проектом.

Кристофер Нолан считает, что его «Бессонницу» несправедливо проигнорировали

Хотя в свое время картина удостоилась всевозможной похвалы от критиков, режиссер все равно уверен в том, что как минимум от зрителей «Бессонница» заслуживала больше внимания. В одном из интервью несколько лет назад Нолан признался, что очень гордится «Бессонницей» и считает ее одним из своих самых личных фильмов хотя бы потому, что очень хорошо помнит весь процесс съемок и пост-продакшена.

Так, Нолан отмечал, что это был первый его проект, снятый в студии, он все время присутствовал на площадке, а еще именно тогда ему впервые удалось поработать со звездами мировой величины — как, например, Аль Пачино и Робин Уильямс. Режиссер также добавил, что именно о «Бессоннице» с ним обычно говорят начинающие филммейкеры — а это уже показатель того, что фильм можно считать отличным примером высшего киноискусства.

«Одиссея» Кристофера Нолана может стать лучшим фильмом в его карьере

Хотя «Оппенгеймер» стал для режиссера самым большим прорывом с точки зрения всевозможных наград и похвальных отзывов, останавливаться на достигнутом Нолан не собирается.

Так, многие уже сейчас уверены в том, что грядущая «Одиссея» уж точно станет лидером по количеству номинаций на «Оскар» — не считая актерских категорий, фильм имеет все шансы заполучить номинации и в технических аспектах, учитывая то, что снимали «Одиссею» полностью на камеры IMAX.

До выхода картины, однако, остается еще около года, так что посмотреть (или пересмотреть) «Бессонницу» мы точно все успеем.

Кстати, уже признанный худшим фильмом Нолана «Довод» на самом деле не такой уж запутанный — о смысле никем не понятой картины мы уже рассказывали тут.