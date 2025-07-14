Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Кристофер Нолан назвал свой самый недооцененный фильм — у триллера 92% «свежести» на Rotten Tomatoes

Кристофер Нолан назвал свой самый недооцененный фильм — у триллера 92% «свежести» на Rotten Tomatoes

14 июля 2025 16:40
Кристофер Нолан назвал свой самый недооцененный фильм — у триллера 92% «свежести» на Rotten Tomatoes

Как бы ни были успешны «Начало» или «Оппенгеймер», этот триллер 2002 года остается любимцем самого режиссера.

Кристофера Нолана можно смело причислять к тем режиссерам, в фильмографии которых так и не нашлось места не слишком высоко оцененным картинам — фактически каждый проект Нолана, вне зависимости от популярности среди зрителей, получил высшую похвалу как минимум от критиков.

Сейчас режиссер готовится впечатлить всех еще больше с выходом его готовящейся эпической драмы «Одиссея», однако перед этим новым фанатам Нолана точно стоит оценить еще как минимум один ранний фильм — его-то Нолан и считает своим самым личным и, более того, самым недооцененным проектом.

Кристофер Нолан считает, что его «Бессонницу» несправедливо проигнорировали

Кадр из фильма «Бессонница»

Хотя в свое время картина удостоилась всевозможной похвалы от критиков, режиссер все равно уверен в том, что как минимум от зрителей «Бессонница» заслуживала больше внимания. В одном из интервью несколько лет назад Нолан признался, что очень гордится «Бессонницей» и считает ее одним из своих самых личных фильмов хотя бы потому, что очень хорошо помнит весь процесс съемок и пост-продакшена.

Так, Нолан отмечал, что это был первый его проект, снятый в студии, он все время присутствовал на площадке, а еще именно тогда ему впервые удалось поработать со звездами мировой величины — как, например, Аль Пачино и Робин Уильямс. Режиссер также добавил, что именно о «Бессоннице» с ним обычно говорят начинающие филммейкеры — а это уже показатель того, что фильм можно считать отличным примером высшего киноискусства.

«Одиссея» Кристофера Нолана может стать лучшим фильмом в его карьере

Кристофер Нолан назвал свой самый недооцененный фильм — у триллера 92% «свежести» на Rotten Tomatoes

Хотя «Оппенгеймер» стал для режиссера самым большим прорывом с точки зрения всевозможных наград и похвальных отзывов, останавливаться на достигнутом Нолан не собирается.

Так, многие уже сейчас уверены в том, что грядущая «Одиссея» уж точно станет лидером по количеству номинаций на «Оскар» — не считая актерских категорий, фильм имеет все шансы заполучить номинации и в технических аспектах, учитывая то, что снимали «Одиссею» полностью на камеры IMAX.

До выхода картины, однако, остается еще около года, так что посмотреть (или пересмотреть) «Бессонницу» мы точно все успеем.

Кстати, уже признанный худшим фильмом Нолана «Довод» на самом деле не такой уж запутанный — о смысле никем не понятой картины мы уже рассказывали тут.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Бессонница» (2002), «Одиссея» (2026)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды Читать дальше 21 июля 2025
$1 500 000 за 60 минут: «Одиссея» Нолана уже начала окупаться в прокате, хоть до премьеры еще год — и это даже без трейлера $1 500 000 за 60 минут: «Одиссея» Нолана уже начала окупаться в прокате, хоть до премьеры еще год — и это даже без трейлера Читать дальше 20 июля 2025
Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Джеймс Кэмерон почти снял адаптацию хитовой научно-фантастической трилогии в 90-х — сериал не вышел до сих пор Читать дальше 22 июля 2025
Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Не только «Одиссея» Нолана: топ-5 фильмов, вдохновлениях древнегреческой мифологией Читать дальше 21 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Самый мрачный эпизод нового «Супермена» изначально был ещё кровавее: Ганну не хватило духу показать все как есть — вырезали «жесть» Читать дальше 23 июля 2025
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга Читать дальше 22 июля 2025
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана Читать дальше 22 июля 2025
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову Читать дальше 22 июля 2025
Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Фильмы этого режиссера Стивен Спилберг пересматривает чуть ли не каждый день — он считается одним из «основателей» современного кино Читать дальше 22 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше