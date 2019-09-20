Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Убойный монтаж" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идеальный пациент Идеальный пациент
Киноафиша Фильмы Идеальный пациент
Quick

Идеальный пациент, 2019

2019 / Швеция
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
Журналист расследует причастность психа к жестоким убийствам
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Известный журналист решает расследовать дело о самом жестоком серийном убийце из Швеции. Ростам Ханнес считает, что в деле Томаса Квика слишком много непонятного. Мужчину осудили за 8 убийств, и сам он сознался в десятках преступлений. Но ни одной улики, кроме признания подозреваемого, у обвинения не было. Чем дольше расследует дело журналист, тем больше убеждается, что оно может рассыпаться, как карточный домик.

  • Сюжет основан на реальных событиях. Фильм является экранизацией книги реально существовавшего журналиста, расследовавшего это громкое дело. Стуре Бергвалл был известен как шведский Ганнибал. Он признался в 30 убийствах и был осужден. Подозреваемый утверждал, что страдает от диссоциативного расстройства личности, и одно из его «альтер эго» совершало преступления. Журналист смог доказать его невиновность, и после курса лечения мужчину выпустили.
  • Съемки велись осенью 2018 года в нескольких городах Швеции, в том числе в Стокгольме.
  • Проект был готов еще в 2013 году, однако из-за проблем с финансированием его несколько лет откладывали.
  • Ленту собирались выдвигать от Швеции на премию Оскар в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Его изощренному уму позавидовал бы сам Ганнибал Лектор. Десятки жертв по всей стране и никаких улик. Единственный свидетель - он сам, сдавшийся на милость правосудия. Что это, муки совести или очередной ход в его чудовищной игре? В клетку со зверем заходит журналист.

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 14 ноября 2019
Премьера онлайн 4 ноября 2020
Премьера в мире 20 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Микаэль Хофстрем
Микаэль Хофстрем
В ролях
Йонас Карлссон
Йонас Карлссон
Давид Денсик
Давид Денсик
Альба Аугуст
Альба Аугуст
Магнус Роосманн
Магнус Роосманн
Сюзанн Рейтер
Сюзанн Рейтер
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про адвокатов Фильмы про адвокатов
Фильмы про журналистов Фильмы про журналистов
Психологические триллеры Психологические триллеры
Фильмы по реальным событиям Фильмы по реальным событиям
Фильмы про убийц и маньяков Фильмы про убийц и маньяков
Постер фильма Идеальный пациент 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Идеальный пациент смотреть онлайн

Идеальный пациент
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Шведский режиссер Михаэль Хофстрем («Зло», «Обряд») возвращается на родину и на этот раз обращается к реальному случаю серийного маньяка — самого известного и скандального дела последних лет в тишайшей и благоустроенной Швеции. «Идеальный пациент» — это история восьми зверских убийств, которые приписали душевнобольному Томасу Квику (Давид Денсик). Он сознался в содеянном, более того: он сознался даже в большем — по его собственному…
Читать
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Идеальный пациент
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Клаустрофобы. Долина дьявола
Клаустрофобы. Долина дьявола
2022, США, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Асфальтовое солнце
Асфальтовое солнце
2021, Россия, драма
Related video
Вот почему Киркоров бросил Лорак: все дело в деньгах
Эти 4 знака зодиака получат много денег в августе: начнется полоса везения
«Дикое общество»: взбешенная Бабкина набросилась на россиян
Этого актера СССР боготворила вся страна, но его жизнь закончилась в психбольнице
Нагиев сделал горькое признание о Фриске: не смог сдержать слов
Плохая примета: Наталье Орейро пришлось лечь в гроб ради нового сериала
Раскрыто, на какие деньги живет уехавший в Израиль Макаревич
Быстрый тест: Что скрывает от вас ваше подсознание?
Успел и поскорбеть, и себя похвалить: вот что Разин ляпнул про Шатунова
Лысый и толстый: богатого жениха Роуз из «Титаника» сегодня не узнать
Легенда «Аншлага» пожаловалась на копеечную пенсию: вот сколько она получает
«Личные счеты»: беснующуюся Шукшину вывели на чистую воду
Приложение киноафиши