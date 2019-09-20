Идеальный пациент, 2019

Известный журналист решает расследовать дело о самом жестоком серийном убийце из Швеции. Ростам Ханнес считает, что в деле Томаса Квика слишком много непонятного. Мужчину осудили за 8 убийств, и сам он сознался в десятках преступлений. Но ни одной улики, кроме признания подозреваемого, у обвинения не было. Чем дольше расследует дело журналист, тем больше убеждается, что оно может рассыпаться, как карточный домик.
Его изощренному уму позавидовал бы сам Ганнибал Лектор. Десятки жертв по всей стране и никаких улик. Единственный свидетель - он сам, сдавшийся на милость правосудия. Что это, муки совести или очередной ход в его чудовищной игре? В клетку со зверем заходит журналист.