Идеальный пациент, 2019

Известный журналист решает расследовать дело о самом жестоком серийном убийце из Швеции. Ростам Ханнес считает, что в деле Томаса Квика слишком много непонятного. Мужчину осудили за 8 убийств, и сам он сознался в десятках преступлений. Но ни одной улики, кроме признания подозреваемого, у обвинения не было. Чем дольше расследует дело журналист, тем больше убеждается, что оно может рассыпаться, как карточный домик.