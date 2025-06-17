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Киноафиша Фильмы Мир Юрского периода: Возрождение

Мир Юрского периода: Возрождение

Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах Jurassic World: Rebirth 18+
Билеты от 200 ₽
Пойду 291
Не пойду 13

О фильме

Фармацевтическая компания отправляет на тропический остров в запретной зоне группу наёмников для осуществления секретной миссии по сбору генетического материала трех колоссальных существ, являющихся самыми гигантскими созданиями в своих стихиях: на земле, в воде и воздухе. Речь, конечно же, про творения компании InGen, а именно титанозавра, мозазавра и кетцалькоатля. Их ДНК должны помочь совершить прорыв в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Чешуйчатое трио не только обитает на этом самом острове, но и было рождено на нём: именно там располагалась первая лаборатория парка Юрского периода, начинавшая эксперименты по выведению динозавров.

Но чётко спланированная операция даёт сбой, когда пути боевого отряда пересекаются с терпящими бедствие туристами, решившими поглазеть на динозавров. И атака диких, голодных и гигантских животных — меньшая из их общих проблем. Остров, стоявший у истоков чешуйчатого возрождения, припас и другие страшные секреты… Какие ещё тайны хранит дикая территория в чаще тёмных джунглях?

Мир Юрского периода: Возрождение - дублированный трейлер
Мир Юрского периода: Возрождение  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 августа 2025
Премьера в мире 17 июня 2025
Дата выхода
10 июля 2025 Россия 18+
3 июля 2025 Австралия M
2 июля 2025 Австрия 14
2 июля 2025 Американское Самоа
3 июля 2025 Аргентина +13
4 июля 2025 Бангладеш
4 июля 2025 Болгария
3 июля 2025 Бразилия
2 июля 2025 Великобритания
3 июля 2025 Венгрия 12
3 июля 2025 Гватемала
2 июля 2025 Германия
1 июля 2025 Гонконг
3 июля 2025 Греция
3 июля 2025 Грузия PG-13
3 июля 2025 Израиль
4 июля 2025 Индия
2 июля 2025 Индонезия 13+
3 июля 2025 Исландия Unrated
2 июля 2025 Испания
2 июля 2025 Италия
3 июля 2025 Казахстан 12+
2 июля 2025 Китай
3 июля 2025 Колумбия
3 июля 2025 Кыргызстан 12+
2 июля 2025 Латвия (none)
4 июля 2025 Литва
1 июля 2025 Макао B
3 июля 2025 Мексика
3 июля 2025 Молдавия AP 12
3 июля 2025 Нидерланды 12
4 июля 2025 Новая Зеландия
3 июля 2025 ОАЭ 18TC
4 июля 2025 Пакистан
3 июля 2025 Перу
4 июля 2025 Польша
3 июля 2025 Португалия
2 июля 2025 Пуэрто-Рико PG-13
4 июля 2025 Румыния
2 июля 2025 США
3 июля 2025 Саудовская Аравия
3 июля 2025 Сербия o.A.
3 июля 2025 Сингапур
3 июля 2025 Словакия 12
2 июля 2025 Таиланд
2 июля 2025 Тайвань 6+
4 июля 2025 Турция
3 июля 2025 Узбекистан
3 июля 2025 Украина
2 июля 2025 Филиппины
4 июля 2025 Финляндия
2 июля 2025 Франция
3 июля 2025 Хорватия o.A.
3 июля 2025 Черногория o.A.
3 июля 2025 Чехия
3 июля 2025 Чили TE
2 июля 2025 Швейцария 12
2 июля 2025 Швеция 11
2 июля 2025 Эстония
4 июля 2025 ЮАР
2 июля 2025 Южная Корея
8 августа 2025 Япония
Бюджет $180 000 000
Сборы в мире $647 953 240
Производство Universal Pictures, Amblin Entertainment, Dentsu
Другие названия
Jurassic World: Rebirth, Jurassic World: Renace, Jurassic World: Die Wiedergeburt, Jurassic World: El Renacer, Мир Юрского периода: Возрождение, 侏羅紀世界：重生, Jurassic World IV, Jurassic World Rebirth, Jurassic World Renace, Jurassic World: La rinascita, Jurassic World: Odrodzenie, Jurassic World: Recomeço, Jurassic World: Renaissance, Jurassic World: Renașterea, Jurassic World: Újjászületés, Jurassic World: Yeniden Doğuş, Jurský svět: Znovuzrození, Juuraajastu maailm 4: Taassünd, Mundo Jurássico - Renascimento, Svet iz doba jure: Ponovo rođeni, Thế Giới Khủng Long: Tái Sinh, Світ Юрського періоду: Відродження, जुरासिक वर्ल्ड नयी शुरुआत, ジュラシック・ワールド　復活の大地, 侏罗纪世界：重生
Режиссер
Гарет Эдвардс
Гарет Эдвардс
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Руперт Френд
Руперт Френд
Эд Скрейн
Эд Скрейн
Дэвид Яконо
Дэвид Яконо
Махершала Али
Махершала Али
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 55 голосов
6.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1051 В жанре «боевик»  226 В жанре «приключения»  230 В жанре «фантастика»  134 В фильмах США  650
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Magic Cinema
15:00 от 400 ₽ 17:45 от 400 ₽ 20:30 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
10:50 от 690 ₽ 13:35 от 690 ₽ 19:00 от 790 ₽ 21:45 от 790 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

Уже седьмое по счету столкновение с доисторическими животными сложно назвать «возрождением». Перезапуск идет по знакомым тропам и не привносит ничего принципиально нового. По сюжету после событий «Господства» прошло еще несколько лет: динозавры перестали вызывать восторг и ужас у обитателей Земли. Даже палеонтологические музеи вынуждены закрыться, поскольку ящеры потеряли исключительность и стали будничным явлением. Двигателем истории становится изменение климата,…
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Павел Лубяновский 7 июля 2025, 23:26
При покупке билетов понимал, что иду не на документальный фильм, но не логичность сюжета, сумбурность того что происходит на экране не оставляла весь… Читать дальше…
gridneva2804 14 июля 2025, 12:06
Вначале нудный , мелодрама, с середины что-то интересное начинается. Актёры так себе ...
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Новости о фильме
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7 июля 2025 11:04
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4 июля 2025 10:33
Скарлетт Йоханссон разыскивает крупнейших динозавров в трейлере «Мира Юрского периода: Перерождение»
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5 февраля 2025 16:45
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Мир Юрского периода: Возрождение Дублированный трейлер
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«Мир Юрского периода: Возрождение» в кинотеатрах

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Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Мир Юрского периода: Возрождение»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Magic Cinema г. Москва, Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5 Планет»
2D
15:00 от 400 ₽ 17:45 от 400 ₽ 20:30 от 450 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
10:50 от 690 ₽ 13:35 от 690 ₽ 19:00 от 790 ₽ 21:45 от 790 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
10:05 от 300 ₽ 14:30 от 400 ₽ 18:50 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
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