Фармацевтическая компания отправляет на тропический остров в запретной зоне группу наёмников для осуществления секретной миссии по сбору генетического материала трех колоссальных существ, являющихся самыми гигантскими созданиями в своих стихиях: на земле, в воде и воздухе. Речь, конечно же, про творения компании InGen, а именно титанозавра, мозазавра и кетцалькоатля. Их ДНК должны помочь совершить прорыв в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Чешуйчатое трио не только обитает на этом самом острове, но и было рождено на нём: именно там располагалась первая лаборатория парка Юрского периода, начинавшая эксперименты по выведению динозавров.



Но чётко спланированная операция даёт сбой, когда пути боевого отряда пересекаются с терпящими бедствие туристами, решившими поглазеть на динозавров. И атака диких, голодных и гигантских животных — меньшая из их общих проблем. Остров, стоявший у истоков чешуйчатого возрождения, припас и другие страшные секреты… Какие ещё тайны хранит дикая территория в чаще тёмных джунглях?