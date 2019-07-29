Волшебник, 2019

- «Волшебник» — режиссерский дебют Михаила Морскова.
- Создатели с нуля придумали вымышленную рок-группу «Мэджик», которая по сюжету была популярна в 90-х. При этом все песни, что прозвучат в картине, целиком оригинальны и сочинены авторами.
В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.