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Волшебник Волшебник
Киноафиша Фильмы Волшебник

Волшебник, 2019

2019 / Россия
6.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Бывший рок-музыкант неожиданно становится лучшим другом для мальчика с ДЦП.
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Факты О фильме

- «Волшебник» — режиссерский дебют Михаила Морскова.

- Создатели с нуля придумали вымышленную рок-группу «Мэджик», которая по сюжету была популярна в 90-х. При этом все песни, что прозвучат в картине, целиком оригинальны и сочинены авторами.

В прошлом популярный рок-музыкант Фима влачит жалкое существование, растратив свой талант и предаваясь разгульному образу жизни. Все меняется, когда уроки на гитаре у него начинает брать мальчик Рома, страдающий ДЦП и отчаянно жаждущий завоевать сердце своей одноклассницы Маши.

6.6 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 3 октября 2019
Премьера онлайн 3 ноября 2019
Премьера в мире 29 июля 2019
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Михаил Морсков
Михаил Морсков
В ролях
Семен Трескунов
Семен Трескунов
Максим Суханов
Максим Суханов
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Ирина Купченко
Ирина Купченко
Владимир Капустин
Владимир Капустин
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Волшебник
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Известный в прошлом гитарист Ефим (Максим Суханов) не выползает из запоя. С работы его выгнали за хамство клиентам, сердобольная хозяйка вот-вот выселит из три месяца как не оплаченной комнаты. Но тут подворачивается халтурка. Какому-то богатею нужно научиться играть на гитаре, и он готов за уроки, проводимые анонимно и дистанционно, платить хорошие деньги. Но в скором времени дотошность заказчика начнёт вымораживать Фиму и он захочет лично познакомиться с этим Романом Юрьевичем (Семён…
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Варвара Кивишева 30 сентября 2019, 16:17
А до какого числа фильм будет идти в кинотеатре Капитала?
Виталий Ильин 3 октября 2019, 09:55
Действительно классный фильм. Вот классный и всё.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Завершились съемки фильма «Волшебник» В Москве завершились съемки фильма «Волшебник», ставшего дебютом в режиссуре композитора Михаила Морскова. Главные роли в фильме исполнили Максим Суханов и Семен Трескунов. Максим
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11 июля 2018 00:36
В Москве проходят съемки фильма «Волшебник» с Семеном Трескуновым в главной роли В Москве идут съемки фильма «Волшебник». Режиссерское кресло занял Михаил Морсков, также написавший музыку и сценарий к киноленте. Главная роль досталась звезде комедии «Хороший
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22 мая 2018 23:50
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