Волшебник, 2019

Наша рецензия

Известный в прошлом гитарист Ефим (Максим Суханов) не выползает из запоя. С работы его выгнали за хамство клиентам, сердобольная хозяйка вот-вот выселит из три месяца как не оплаченной комнаты. Но тут подворачивается халтурка. Какому-то богатею нужно научиться играть на гитаре, и он готов за уроки, проводимые анонимно и дистанционно, платить хорошие деньги. Но в скором времени дотошность заказчика начнёт вымораживать Фиму и он захочет лично познакомиться с этим Романом Юрьевичем (Семён…