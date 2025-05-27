«Лило и Стич»: Рецензия Киноафиши

Студия Disney продолжает использовать одну и ту же схему, эксплуатируя ностальгию зрителей, чтобы держаться на плаву кинобизнеса. После выхода оригинального мультфильма «Лило и Стич» (2002) выросло уже целое поколение детей, обожавших приключения синего инопланетянина и двух гавайских сестер. И хотя зрители во всем мире откровенно устали от кризиса идей, из-за которого Disney уже давно не выдает ничего нового, на фоне провальной «Белоснежки» ремейк «Лило и Стича» немного реабилитирует компанию в глазах общественности. В конце концов, актуальность смыслов, заложенных в оригинальный мультфильм, не выветрилась со временем, а в ремейке ее к тому же попытались усилить.

Уже идущий в зарубежном прокате игровой фильм практически полностью повторяет сюжет первоисточника. Родители Лило (Майя Кеалоха) погибают, поэтому маленькая девочка остается на попечении старшей сестры Нани (Сидни Агудонг). Социальные службы пристально следят за их семьей, ведь Лило постоянно попадает в приключения, а Нани не всегда справляется с ней. Ситуация ухудшается, когда Лило находит синего зверька по имени Стич, сбежавшего из инопланетной тюрьмы.

С одной стороны, у новых «Лило и Стича» есть флер необязательности. Как и в случае с «Белоснежкой», авторы проекта не стали существенно менять историю и героев, которые спустя 20 с лишним лет практически не нуждаются в ребрендинге в отличие от множества диснеевских принцесс с их жертвенной позицией. «Охана» значит семья, и это навсегда. Получилась почти что покадровая калька, ориентированная на ностальгирующих фанатов, которые вопреки всему обеспечат фильму кассовые сборы. Уже за первый уик-энд «Лило и Стичу» удалось собрать $341,7 млн в кинотеатрах по всему миру при бюджете в $200 млн, включая затраты на рекламу.

С другой стороны, есть и кое-какие отличия от оригинала. Так, агента Кобру Бабблза, который теперь является сотрудником спецслужб, расщепили на двух персонажей. Инопланетяне Джамба Джукиба и Венди Пликли все еще ведут охоту на Стича, но в человеческом обличье, отсылая к «Людям в черном». Капитана Ганта же и вовсе убрали. Но эти решения не вызывают особых вопросов — в конце концов, то, что работает в мультфильме, далеко не всегда работает в игровом кино.

Самым уязвимым местом оказался финал и вынужденная ситуация, когда Нани должна уехать с Гавайев, чтобы учиться на морского биолога. Драматургически решение оказалось не вполне оправданным, так как обнажило много этических проблем. Можно подумать, что авторы занимают сторону социальных служб, а не семьи, поддерживая американскую политику, в результате которой десятилетиями разлучались семьи коренных народов. Тем не менее именно такой финал помогает переосмыслить образ Нани, которая, будучи современной девушкой, не готова жертвовать своими мечтами и амбициями ради других. Более того, совмещение обеих ролей ей не мешает. Нани удается как быть старшей сестрой и опекуном для маленькой Лило, так и стремиться к успеху в учебе и выбранной профессии.

В остальном же «Лило и Стич» — это настоящее семейное кино, которое основано на ностальгии, но напоминает о важности семьи. Комедия положений, которую создают Лило и Стич в кадре, полностью передает дух оригинала и позволяет вдоволь посмеяться над любимыми героями. Также стоит отметить особую химию между исполнительницами двух главных ролей. Майя Кеалоха очаровательна в качестве наивной и забавной девочки, а Сидни Агудонг полностью соответствует моральному облику и каноническому образу своей героини.

На протяжении всего фильма герои не раз повторяют, что нельзя забывать семью и нельзя никого бросать. Кажется, к любимым персонажам и историям из детства это тоже относится.