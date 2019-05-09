Трагикомедия о провинциальном рабочем Толе Сидорове, который курьезным образом открывает у себя талант к творчеству и внезапно становится модным и востребованным художником, работающим в жанре… уринальной живописи. Пока популярность Сидорова набирает обороты и привлекает на выставки даже московские сливки общества, сам Толя никак не может решиться на признание своего авторства.
Толя Сидоров - простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки - неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. А все это из-за того, что создание "шедевров" происходит в очень интимный момент. Слава о необычном художнике разлетается по Интернету, и на выставку уринальной живописи Анатолия приезжают ценители даже из Москвы. Как в русской сказке, на Сидорова чудесным образом сваливается признание и деньги, но Толя предпочитает сохранять инкогнито, пытаясь понять, а творчество ли это. Да и мужики с завода засмеют, если узнают.
В фильме… Читать дальше…