Толя Сидоров - простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки - неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. А все это из-за того, что создание "шедевров" происходит в очень интимный момент. Слава о необычном художнике разлетается по Интернету, и на выставку уринальной живописи Анатолия приезжают ценители даже из Москвы. Как в русской сказке, на Сидорова чудесным образом сваливается признание и деньги, но Толя предпочитает сохранять инкогнито, пытаясь понять, а творчество ли это. Да и мужики с завода засмеют, если узнают.