Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дар Дар
Киноафиша Фильмы Дар

Дар, 2018

2018 / Россия
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Трагикомедия о провинциальном рабочем Толе Сидорове, который курьезным образом открывает у себя талант к творчеству и внезапно становится модным и востребованным художником, работающим в жанре… уринальной живописи. Пока популярность Сидорова набирает обороты и привлекает на выставки даже московские сливки общества, сам Толя никак не может решиться на признание своего авторства.

  • “Дар” стал полнометражным режиссерским дебютом Михаила Кукушкина. По признанию режиссера, идея фильма пришла к нему сразу же после прочтения книги “Золотая струя”, которую написал отец его хорошего друга. И автор книги Сергей Жмакин, и Кукушкин являются уроженцами Кургана.
  • Картина получила Гран-при на Международном фестивеле фильмов для молодежи в Карелии. Фильм также принял участие в фестивалях “Кинотавр”, “Будем жить” и “Сталкер”.
  • Фильм снимали с 2015 по 2018 год: поскольку действие происходит зимой, за один сезон не всегда хватало времени и возможностей снять все нужные сцены.
  • Из-за крайне скромного бюджета все ключевые члены съемочной группы, включая актеров, работали над фильмом бесплатно.
  • Основная часть съемок прошла в Подольске. Часть сцен сняли в Клину в Московской области.

Толя Сидоров - простой рабочий предпенсионного возраста из российской глубинки - неожиданно открывает у себя талант художника и становится сенсацией в мире современного искусства. А все это из-за того, что создание "шедевров" происходит в очень интимный момент. Слава о необычном художнике разлетается по Интернету, и на выставку уринальной живописи Анатолия приезжают ценители даже из Москвы. Как в русской сказке, на Сидорова чудесным образом сваливается признание и деньги, но Толя предпочитает сохранять инкогнито, пытаясь понять, а творчество ли это. Да и мужики с завода засмеют, если узнают.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 9 мая 2019
Премьера в мире 9 мая 2019
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Михаил Кукушкин
Михаил Кукушкин
В ролях
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Юрий Оборотов
Юрий Оборотов
Владимир Карпук
Владимир Карпук
Валерия Дергилева
Валерия Дергилева
Светлана Бобкина
Светлана Бобкина
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про искусство Фильмы про искусство
Постер фильма Дар 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дар смотреть онлайн

Дар
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В основе фильма лежит роман-комедия Сергея Жмакина с совсем уж прямолинейным названием «Золотая струя». И да, именно об этом и пойдёт речь. О том, о чём вы подумали. Анатолий Сидоров (Юрий Оборотов) живёт нормальной жизнью, работает на заводе, встречается в гараже с мужиками с завода и пьёт водку, н мало зарабатывает и скромно живёт, не общаясь со своим непутёвым сыном-художником. Внезапно…
Читать
andriano.o 27 апреля 2019, 16:10
Российский кинозритель давно отвык от фильмов, которые интересно, талантливо, с юмором и по-доброму могут показать жизнь простых людей.
В фильме… Читать дальше…
Мария Малыгина 28 апреля 2019, 10:26
Фильм получился достойным. А главное, как мне показалось, не похожим на череду того, что нам регулярно предлагают кинотеатры. Это хорошая, добрая,… Читать дальше…
Отзывы Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Приложение киноафиши