Бизнесмены, 2018

Действие фильма «Бизнесмены» разворачивается в 90-х годах. В центре сюжета — трое друзей, которые хотят наладить свои дела и решают податься в бизнес. Они пока еще не знают, что за большим успехом всегда кроется долгая дорога, полная рисков и потерь. Однако целеустремленность героев помогает им стать первопроходцами рыночных отношений в своей стране.
Казахский режиссер Акан Сатаев уже успел заслужить большой успех у себя на родине. За его плечами множество картин, одна из которых — «Она» — выходила в российский прокат в 2017 году. Также в его новой картине «Бизнесмены» сыграл актер Аскар Ильясов, которого можно увидеть в фильме Данилы Козловского «Тренер».
- Ленту «Бизнесмены» снимали в Алматы с 29 июня по 15 августа 2018 года.
- Оператор Хасанбек Кыдыралиев работал с режиссером Аканом Сатаевым на 12 проектах.
- Выпускник Московского театрального института им. Щукина Аскар Ильясов впервые сыграл в казахстанском проекте.
90-е годы прошлого века. Трое друзей, пытаясь наладить свою жизнь, сталкиваются с таким понятием, как бизнес. Однако бизнес — это всегда риск, и молодым предпринимателям придется пожертвовать многим ради успеха. Герои фильма становятся одними из первых, кто стоял у истоков рыночных отношений в Казахстане.