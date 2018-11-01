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Biznesmeny

Бизнесмены, 2018

2018 / Казахстан
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Пацаны хотят заниматься коммерцией, но это непросто
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма «Бизнесмены» разворачивается в 90-х годах. В центре сюжета — трое друзей, которые хотят наладить свои дела и решают податься в бизнес. Они пока еще не знают, что за большим успехом всегда кроется долгая дорога, полная рисков и потерь. Однако целеустремленность героев помогает им стать первопроходцами рыночных отношений в своей стране.

Казахский режиссер Акан Сатаев уже успел заслужить большой успех у себя на родине. За его плечами множество картин, одна из которых — «Она» — выходила в российский прокат в 2017 году. Также в его новой картине «Бизнесмены» сыграл актер Аскар Ильясов, которого можно увидеть в фильме Данилы Козловского «Тренер».

- Ленту «Бизнесмены» снимали в Алматы с 29 июня по 15 августа 2018 года.

- Оператор Хасанбек Кыдыралиев работал с режиссером Аканом Сатаевым на 12 проектах.

- Выпускник Московского театрального института им. Щукина Аскар Ильясов впервые сыграл в казахстанском проекте.

90-е годы прошлого века. Трое друзей, пытаясь наладить свою жизнь, сталкиваются с таким понятием, как бизнес. Однако бизнес — это всегда риск, и молодым предпринимателям придется пожертвовать многим ради успеха. Герои фильма становятся одними из первых, кто стоял у истоков рыночных отношений в Казахстане.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 4 апреля 2019
Премьера в мире 1 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Russian Film Group
Режиссер
Акан Сатаев
Акан Сатаев
В ролях
Айсулу Азимбаева
Айсулу Азимбаева
Аскар Ильясов
Аскар Ильясов
Шарип Серик
Шарип Серик
Константин Крюков
Константин Крюков
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Бизнесмены
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Мифологический канон Акана Сатаева начинается примерно там, где закончился фильм «Игла». В паре кварталов от бани «Арасан» и заснеженных ёлок на улице Тулебаева, где попросил однажды прикурить у случайного прохожего «последний герой» по имени Моро. Где-то здесь скрыт придуманный сатаевский Вестерос - пацанский район «Театралка», где уже 12 лет происходит действие историй самого известного режиссера из современного Казахстана. Пиво здесь…
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