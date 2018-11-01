Бизнесмены, 2018

Действие фильма «Бизнесмены» разворачивается в 90-х годах. В центре сюжета — трое друзей, которые хотят наладить свои дела и решают податься в бизнес. Они пока еще не знают, что за большим успехом всегда кроется долгая дорога, полная рисков и потерь. Однако целеустремленность героев помогает им стать первопроходцами рыночных отношений в своей стране.

Казахский режиссер Акан Сатаев уже успел заслужить большой успех у себя на родине. За его плечами множество картин, одна из которых — «Она» — выходила в российский прокат в 2017 году. Также в его новой картине «Бизнесмены» сыграл актер Аскар Ильясов, которого можно увидеть в фильме Данилы Козловского «Тренер».