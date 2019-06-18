Солнцестояние, 2019

Ари Астер, режиссер фильма и сценарист, выпустивший в прошлом году фильм ужасов «Реинкарнация», снял новый загадочный мистический хоррор. Интересно, что в отличие от большинства картин ужасов эта снята в очень ярких красках. В фильме «Солнцестояние» снимались: Флоренс Пью, снимавшаяся в «Леди Макбет» 2016 года, Уилл Поултер известный нам по ролям в «Мы – Миллеры» и «Выживший», Уильям Джексон Харпер.
Нам рассказывают историю молодой пары, решившей во время отпуска отправится к своим друзьям на фестиваль, посвященный летнему солнцестоянию в глубинке Швеции. Изначально милый и спокойный праздник постепенно превращается в настоящий кошмар. Все начинается тогда, когда герои понимают, что оказались в окружении последователей языческого культа.
- По словам Ари Астера, это был его первый фильм ужасов, поскольку «Реинкарнация» должена была стать просто семейной драмой.
- Сюжет фильма никак не связан с предыдущей картиной режиссера.
- Ари Астер заявил, что больше никогда не будет снимать ужасы, так как это не его жанр.
День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма...