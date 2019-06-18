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Солнцестояние Солнцестояние
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Midsommar

Солнцестояние, 2019

2019 / США
5.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Под светом солнца открывается настоящая тьма...
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Ари Астер, режиссер фильма и сценарист, выпустивший в прошлом году фильм ужасов «Реинкарнация», снял новый загадочный мистический хоррор. Интересно, что в отличие от большинства картин ужасов эта снята в очень ярких красках. В фильме «Солнцестояние» снимались: Флоренс Пью, снимавшаяся в «Леди Макбет» 2016 года, Уилл Поултер известный нам по ролям в «Мы – Миллеры» и «Выживший», Уильям Джексон Харпер.  

Нам рассказывают историю молодой пары, решившей во время отпуска отправится к своим друзьям на фестиваль, посвященный летнему солнцестоянию в глубинке Швеции. Изначально милый и спокойный праздник постепенно превращается в настоящий кошмар. Все начинается тогда, когда герои понимают, что оказались в окружении последователей языческого культа.

- По словам Ари Астера, это был его первый фильм ужасов, поскольку «Реинкарнация» должена была стать просто семейной драмой.

- Сюжет фильма никак не связан с предыдущей картиной режиссера.

- Ари Астер заявил, что больше никогда не будет снимать ужасы, так как это не его жанр.

День летнего солнцестояния – древний праздник, который во всех культурах окутан мистическим ореолом. В поселении, отрезанном от мира, раз в девяносто лет в этот день проводится уникальный обряд. Именно туда отправляется группа молодых антропологов. Однако вскоре после прибытия там начинает происходить нечто необъяснимое, и под светом солнца исследователям открывается настоящая тьма...

5.6 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 18 июля 2019
Премьера онлайн 1 сентября 2019
Премьера в мире 18 июня 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ари Астер
Ари Астер
В ролях
Флоренс Пью
Флоренс Пью
Уилл Поултер
Уилл Поултер
Уильям Джексон Харпер
Уильям Джексон Харпер
Джек Рейнор
Джек Рейнор
Джулия Рагнарссон
Джулия Рагнарссон
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Молодежный
21:10 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Солнцестояние смотреть онлайн

Солнцестояние
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Режиссер «Реинкарнации», главного хоррора прошлого года, возвращается со своим вторым фильмом ― Ари Астер продолжает исследовать темы болезненных человеческих связей, переключившись с семейной трагедии на то, как именно происходит разрыв романтических отношений. Главная героиня «Солнцестояния» ― американка Дени (Флоренс Пью), которая недавно потеряла всю свою семью. Ее молодой человек Кристиан (Джек Рейнор), планировавший расстаться с ней, остается с девушкой из…
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shaxbanova100282 20 июля 2019, 01:55
Люди, не ходите на это дерьмо! Это никакие не ужасы. В фильме сектанты- торчки, групповуха и сплошное мракобесие. 2, 5 часа сплошное 💩. Разочарована
Светлана Горбунова 20 июля 2019, 22:41
Отвратительный фильм, не имеющий сюжета. Сплошные глюки под кайфом. С самого начала не понятно. Не советую смотреть, жаль потраченных денег.
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34 голоса
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саундтрек фильма Солнцестояние
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