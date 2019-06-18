Солнцестояние, 2019

- По словам Ари Астера, это был его первый фильм ужасов, поскольку «Реинкарнация» должена была стать просто семейной драмой.

- Сюжет фильма никак не связан с предыдущей картиной режиссера.

- Ари Астер заявил, что больше никогда не будет снимать ужасы, так как это не его жанр.