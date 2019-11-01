Стражи Арктики, 2018

Полярный лис Свифти работает в почтовом отделении службы доставк, но его амбиции простираются намного дальше. Он хочет стать звездным курьером, в число которых обычно попадают только собаки породы хаски. Чтобы доказать, что он тоже может это сделать, Свифти захватывает пару саней и доставляет таинственный пакет в секретное убежище Отто фон Моржа, который строит планы по захвату Арктики и всего мира. Остановить злодея Свифти помогут его друзья: невротичный белый медведь ПиБи и легкомысленный альбатрос Джейми, а также возлюбленная Свифти, хитроумная рыжая лиса Джейд.