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Стражи Арктики Стражи Арктики
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Arctic Dogs

Стражи Арктики, 2018

2018 / Великобритания / США / Канада
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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Полярный лис Свифти работает в почтовом отделении службы доставк, но его амбиции простираются намного дальше. Он хочет стать звездным курьером, в число которых обычно попадают только собаки породы хаски. Чтобы доказать, что он тоже может это сделать, Свифти захватывает пару саней и доставляет таинственный пакет в секретное убежище Отто фон Моржа, который строит планы по захвату Арктики и всего мира. Остановить злодея Свифти помогут его друзья: невротичный белый медведь ПиБи и легкомысленный альбатрос Джейми, а также возлюбленная Свифти, хитроумная рыжая лиса Джейд. 

  • Это первый анимационный фильм, созданный кинокомпанией Entertainment Studios. Для того, чтобы сразу войти в мир большой мультипликации, студия выделила бюджет в 50 миллионов долларов, а в качестве актеров озвучания были приглашены звезды первого эшелона Голливуда: Джереми Реннер, Джеймс Франко и Алек Болдуин.
  • В мультфильме можно услышать знаменитый Крик Вильгельма: его издает неизвестное животное за кадром, когда ПиБи со второго раза попадает в него снежком.
  • Одним из главных героев фильма стала стая птиц-тупиков. Хотя на протяжении всего сюжета тупики общаются невербально, в самом конце фильма один из них все-таки демонстрирует способность говорить.
  • В Великобритании и США фильм вышел в прокат под названиями «Арктические псы» и «Полярный отряд».

Добро пожаловать на ЗвероПолюс, где власть находится в лапах больших, сильных и зубастых. Ради собственного превосходства они готовы переделать под себя весь мир. Лишь маленькие, но очень храбрые встанут на защиту не только родного Северного полюса, но и целой планеты. Именно они – настоящие Стражи Арктики.

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13 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 ноября 2019
Премьера онлайн 29 ноября 2019
Премьера в мире 1 ноября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Аарон Вудли
Аарон Вудли
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Стражи Арктики 5 постеров
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Стражи Арктики смотреть онлайн

Стражи Арктики
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за 1 рубль
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Свифти – отважный белый лисенок, живущий единственной мечтой – стать одним из членов альфа-псов доставщиков. Они гордость большого южного города ТайгаВилля, где бок о бок живут разнообразные животные. Пытаясь стать самым знаменитым жителем Арктики, Свифти готов терпеть любые невзгоды. Устраиваясь на конвейер выдачи посылок, он ждет шанса проявить себя, но даже спустя годы монотонной работы не становится ближе к мечте. Все меняет неожиданная пропажа альфа-псов, оставляющая весь город…
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саундтрек мультфильма Стражи Арктики
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