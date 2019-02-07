Снегоуборщик, 2019

Мистер Коксман ведет размеренную жизнь примерного семьянина, которого все уважают и ценят. Но все меняется, когда торговцы наркотиками убивают его сына. Чтобы восстановить справедливость, он готов пойти на все — даже на хладнокровные убийства всех, кто был каким-то образом к этому причастен. Теперь его работа заключается не только в уборке снега, но и наркодиллеров.

Звезда боевиков Лиам Нисон вновь играет безжалостного мужчину, который вершит собственное правосудие во благо восстановления справедливости. В этот раз у норвежского режиссера Ханса Петтера Муланда, который является обладателем премии Берлинале за фильм «Довольно добрый человек». Также в картине снялась Лора Дерн, известная по «Пару Юрского периода» и сериалу «Большая маленькая ложь».