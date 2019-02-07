Снегоуборщик, 2019

Мистер Коксман ведет размеренную жизнь примерного семьянина, которого все уважают и ценят. Но все меняется, когда торговцы наркотиками убивают его сына. Чтобы восстановить справедливость, он готов пойти на все — даже на хладнокровные убийства всех, кто был каким-то образом к этому причастен. Теперь его работа заключается не только в уборке снега, но и наркодиллеров.
Звезда боевиков Лиам Нисон вновь играет безжалостного мужчину, который вершит собственное правосудие во благо восстановления справедливости. В этот раз у норвежского режиссера Ханса Петтера Муланда, который является обладателем премии Берлинале за фильм «Довольно добрый человек». Также в картине снялась Лора Дерн, известная по «Пару Юрского периода» и сериалу «Большая маленькая ложь».
- В начале 2017 года съемочная группа получила отказ снимать фильм в локациях Национального парка Банф в Канаде по причине того, что главный антагонист картины является представителем коренного населения Канады. Из-за этого съемки пришлось перенести в другое место.
- Лиам Нисон уверил, что «Снегоуборщик» — это последний боевик с его участием.
- Картина является ремейком ленты 2014 года «Дурацкое дело нехитрое».
Мистер Коксман – примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убивать бандитов одного за другим. Он убирает снег и….наркодилеров.
Основным и главным минусом для меня стало то, что этот филь просто в наглую копирует фильм 2014… Читать дальше…