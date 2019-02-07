Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снегоуборщик Снегоуборщик
Киноафиша Фильмы Снегоуборщик
Cold Pursuit

Снегоуборщик, 2019

2019 / Великобритания
6.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Законопослушный гражданин мстит бандитам за смерть сына
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Мистер Коксман ведет размеренную жизнь примерного семьянина, которого все уважают и ценят. Но все меняется, когда торговцы наркотиками убивают его сына. Чтобы восстановить справедливость, он готов пойти на все — даже на хладнокровные убийства всех, кто был каким-то образом к этому причастен. Теперь его работа заключается не только в уборке снега, но и наркодиллеров.

Звезда боевиков Лиам Нисон вновь играет безжалостного мужчину, который вершит собственное правосудие во благо восстановления справедливости. В этот раз у норвежского режиссера Ханса Петтера Муланда, который является обладателем премии Берлинале за фильм «Довольно добрый человек». Также в картине снялась Лора Дерн, известная по «Пару Юрского периода» и сериалу «Большая маленькая ложь».

- В начале 2017 года съемочная группа получила отказ снимать фильм в локациях Национального парка Банф в Канаде по причине того, что главный антагонист картины является представителем коренного населения Канады. Из-за этого съемки пришлось перенести в другое место.

- Лиам Нисон уверил, что «Снегоуборщик» — это последний боевик с его участием.

- Картина является ремейком ленты 2014 года «Дурацкое дело нехитрое».

Мистер Коксман – примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убивать бандитов одного за другим. Он убирает снег и….наркодилеров.

6.7 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера онлайн 30 апреля 2019
Премьера в мире 7 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Ханс Петтер Муланд
Ханс Петтер Муланд
В ролях
Элисия Ротару
Элисия Ротару
Эмми Россам
Эмми Россам
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Лора Дерн
Лора Дерн
Том Бейтман
Том Бейтман
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Дурацкое дело нехитрое
Дурацкое дело нехитрое (2014)
7
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию и гангстеров Фильмы про мафию и гангстеров
Постер фильма Снегоуборщик 7 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Снегоуборщик смотреть онлайн

Снегоуборщик
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Дурацкое дело нехитрое
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Нельсон Коксман (Лиам Нисон) — образцовый гражданин. Он живёт с женой и сыном где-то на отшибе и занимается расчисткой дороги от снега в Скалистых горах. Его огромная снегоуборочная машина разметает завалы в два человеческих роста и пилит упавшие деревья. За помощь горожанам Нельсону присудили звание почётного гражданина. Из недостатков у него только лишь излишняя замкнутость, даже жене его никак не разговорить и не «пробить» на эмоции. Но семейная идиллия рушится, когда…
Читать
Володя Прохоров 6 февраля 2019, 17:59
Фильм снят хорошо и на этом его плюсы заканчиваються
Основным и главным минусом для меня стало то, что этот филь просто в наглую копирует фильм 2014… Читать дальше…
Denis Markin 9 февраля 2019, 13:28
Хороший добрый фильм в жанре корденмодерн. Как добро побеждает зло. Во время просмотра не скучал, наслаждался игрой актёров и музыкой.
Отзывы Написать
38 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Снегоуборщик
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Триллер «Снегоуборщик» с Лиамом Нисоном получит сиквел О чем будет продолжение и примет ли в нем участие звездный ирландский актер, пока неизвестно. 
Написать
7 июля 2021 14:30
Все новости фильма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Приложение киноафиши