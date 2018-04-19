Однажды в Стокгольме, 2018

Продюссер Роберт Будро дебютировал в качестве режиссера с фильмом о стокгольмском синдроме. Главные роли в картине исполнили Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона» и «Шерлок Холмс: Игра теней»), Марк Стронг («Звездная пыль», «Однажды в Ирландии»), звезда фильмов «Гаттака» и «Общество мертвых поэтов» Итан Хоук, Кристофер Хейердал («Ад на колесах») и Торбьорн Харр («Викинги»).

Фильм рассказывает об исторических событиях, благодаря которым и появилось понятие «Стокгольмский синдром». В 1973 году беглый преступник Ян-Эрик Ульссон в одиночку захватил банк «Kreditbanken» в Швеции. Ограбление пошло не по плану и превратилось в захват заложников. На протяжении 4 дней состояние заложников изменилось - они стали сочувствовать грабителю и бояться полиции.