Однажды в Стокгольме, 2018

Продюссер Роберт Будро дебютировал в качестве режиссера с фильмом о стокгольмском синдроме. Главные роли в картине исполнили Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона» и «Шерлок Холмс: Игра теней»), Марк Стронг («Звездная пыль», «Однажды в Ирландии»), звезда фильмов «Гаттака» и «Общество мертвых поэтов» Итан Хоук, Кристофер Хейердал («Ад на колесах») и Торбьорн Харр («Викинги»).
Фильм рассказывает об исторических событиях, благодаря которым и появилось понятие «Стокгольмский синдром». В 1973 году беглый преступник Ян-Эрик Ульссон в одиночку захватил банк «Kreditbanken» в Швеции. Ограбление пошло не по плану и превратилось в захват заложников. На протяжении 4 дней состояние заложников изменилось - они стали сочувствовать грабителю и бояться полиции.
- В августе 1973-го беглый преступник Ян-Эрик Ульссон захватил стокгольмский банк «Kreditbanken», взяв в плен четырёх заложников. Через несколько дней Ульссон был обезврежен, однако пленные заступились за грабителя и его сообщника, осудив действия полиции.
- Один из самых известных случаев стокгольмского синдрома - история Патти Херст. Девушку захватили террористы, но после получения выкупа и освобождения Патти осталась с ними
История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о захвате заложников в стокгольмском банке, после которого… Читать дальше…