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Однажды в Стокгольме Однажды в Стокгольме
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Stockholm

Однажды в Стокгольме, 2018

2018 / США
6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Продюссер Роберт Будро дебютировал в качестве режиссера с фильмом о стокгольмском синдроме. Главные роли в картине исполнили Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона» и «Шерлок Холмс: Игра теней»), Марк Стронг («Звездная пыль», «Однажды в Ирландии»), звезда фильмов «Гаттака» и «Общество мертвых поэтов» Итан Хоук, Кристофер Хейердал («Ад на колесах») и Торбьорн Харр («Викинги»).

Фильм рассказывает об исторических событиях, благодаря которым и появилось понятие «Стокгольмский синдром». В 1973 году беглый преступник Ян-Эрик Ульссон в одиночку захватил банк «Kreditbanken» в Швеции. Ограбление пошло не по плану и превратилось в захват заложников. На протяжении 4 дней состояние заложников изменилось - они стали сочувствовать грабителю и бояться полиции. 

- В августе 1973-го беглый преступник Ян-Эрик Ульссон захватил стокгольмский банк «Kreditbanken», взяв в плен четырёх заложников. Через несколько дней Ульссон был обезврежен, однако пленные заступились за грабителя и его сообщника, осудив действия полиции.

- Один из самых известных случаев стокгольмского синдрома - история Патти Херст. Девушку захватили террористы, но после получения выкупа и освобождения Патти осталась с ними

История термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Шесть дней вооруженный грабитель Ян-Эрик Олссон продержал в заложниках четырех сотрудников банка, которые впоследствии встали на его защиту.

6.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 27 июня 2019
Премьера онлайн 12 июля 2020
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Роберт Будро
Роберт Будро
В ролях
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Марк Стронг
Марк Стронг
Итан Хоук
Итан Хоук
Кристофер Хейердал
Кристофер Хейердал
Торбьорн Харр
Торбьорн Харр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Однажды в Стокгольме 5 постеров
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Однажды в Стокгольме смотреть онлайн

Однажды в Стокгольме
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В оригинале фильм называется просто «Стокгольм», в России – «Однажды в Стокгольме». Оба варианта по непонятным причинам избегают прямо называть тему, которой картина посвящена. В основе сюжета – реальное событие, которое произошло в августе 1973 года. Бежавший из тюрьмы преступник захватил здание шведского Kreditbanken, взял в заложники четверых его сотрудников и пытался диктовать полиции свои условия. Несмотря на то, что одно из них было выполнено (в банк…
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nopilot 5 июля 2019, 20:16
Стокгольм. Город и состояние души
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о захвате заложников в стокгольмском банке, после которого… Читать дальше…
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саундтрек фильма Однажды в Стокгольме
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