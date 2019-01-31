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Рассвет Рассвет
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Рассвет, 2019

2019 / Россия
3.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
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Девушка погружается в лечебный сон, чтобы разгадать тайны прошлого
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Главная героиня фильма «Рассвет» теряет родного брата при весьма таинственных обстоятельствах. После этого она оказывается в плену у очень реалистичных кошмаров, от которых она планирует избавиться, отправившись в институт сомнологии. Там ее вместе с остальными пациентами погружают в массовое осознанное сновидение. Однако с наступлением рассвета реальность превращается в настоящий кошмар.

В дебютном проекте Павла Сидорова сыграли небезызвестные российские актеры, в числе которых Оксана Акиньшина из фильмов «Сестры» и «Стиляги», а также Анна Слю из «Подбросов», Александр Молочников из «Блокбастера» и «Холодного фронта» и другие. «Рассвет» является новым продюсерским проектом создателей другого отечественного хоррора «Невеста».

- Сценарий написал Евгений Колядинцев («Дизлайк», «Диггеры»).

- Режиссером выступил дебютант Павел Сидоров, который ранее работал над рекламными и музыкальными видео и даже завоевал Berlin Music Video Awards 2018 за клип группы «Ленинград» «Не Париж».

- Съемки фильма полностью проходили в Москве. Сцены в институте сомнологии снимались в Институте биоорганической химии РАН.

У главной героини «Рассвета» при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…

3.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 31 января 2019
Премьера в мире 31 января 2019
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Павел Сидоров
Павел Сидоров
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Анна Слю
Анна Слю
Александр Молочников
Александр Молочников
Валерий Кухарешин
Валерий Кухарешин
Петр Скворцов
Петр Скворцов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рассвет 2 постера
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Рассвет смотреть онлайн

Рассвет
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Наша рецензия
Словосочетание «российский фильм ужасов» у некоторых вызывает кривую усмешку. Все уже привыкли, что попытки сделать хоть сколько-то толковый хоррор упираются если не в бюджет, то уж точно в желание режиссёра нагнать максимум пафоса. И вот на фоне всеобщего скепсиса на экраны выходит «Рассвет» — простой жанровый фильм, лишённый ненужных претензий. Возможно, он не хватает звёзд с небес, но выполняет свою главную задачу: когда надо развлекает, а когда надо…
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Valeria Kisonkina 31 января 2019, 23:19
Ну и ГОВНО
Айсиэн Алексеев 2 февраля 2019, 14:25
Это называется ужасом? Там скорее смешно, чем страшно. Выражения испуга актеров очень смешная. Да и безликий, совсем дерьмо
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22 голоса
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