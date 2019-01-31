Рассвет, 2019

Главная героиня фильма «Рассвет» теряет родного брата при весьма таинственных обстоятельствах. После этого она оказывается в плену у очень реалистичных кошмаров, от которых она планирует избавиться, отправившись в институт сомнологии. Там ее вместе с остальными пациентами погружают в массовое осознанное сновидение. Однако с наступлением рассвета реальность превращается в настоящий кошмар.
В дебютном проекте Павла Сидорова сыграли небезызвестные российские актеры, в числе которых Оксана Акиньшина из фильмов «Сестры» и «Стиляги», а также Анна Слю из «Подбросов», Александр Молочников из «Блокбастера» и «Холодного фронта» и другие. «Рассвет» является новым продюсерским проектом создателей другого отечественного хоррора «Невеста».
- Сценарий написал Евгений Колядинцев («Дизлайк», «Диггеры»).
- Режиссером выступил дебютант Павел Сидоров, который ранее работал над рекламными и музыкальными видео и даже завоевал Berlin Music Video Awards 2018 за клип группы «Ленинград» «Не Париж».
- Съемки фильма полностью проходили в Москве. Сцены в институте сомнологии снимались в Институте биоорганической химии РАН.
У главной героини «Рассвета» при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…