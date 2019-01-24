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Море соблазна Море соблазна
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Море соблазна, 2018

2018 / США
5.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
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Главный герой помогает свой бывшей девушке убежать от мужа-тирана
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Причины посмотреть Факты О фильме

Исполнительный продюсер сериала «Острые козырьки», сценарист картин «Союзники» и «Девушка, которая застряла в паутине», а также режиссёр монофильма с Томом Харди «Лок», он же Стивен Найт, представляет свой новый режиссёрский проект под названием «Море соблазна». Главные роли в картине сыграли обладатели премии «Оскар» Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Также их партнёрами по съёмочной площадке стали Джейсон Кларк и Дайан Лэйн, которые то и дело снимаются в громких премьерах.

В центре сюжета фильма «Море соблазна» окажется капитан корабля, который давно отдал своё сердце волнам и неугомонной стихии. Однако он всё ещё помнит ту женщину, которую он любил и которая предала его, выйдя замуж за богача. Однажды она бросает виллу в Майами и направляется к главному герою, умоляя его о защите. Они вновь воссоединятся посреди волн, которые станут для них морем соблазна.

- В фильме могла сыграть Ума Турман.

- Картина «Море соблазна» снималась в основном на Маврикии.

- Энн Хэтэуэй и Мэттью МакКонахи уже играли вместе в фильме «Интерстеллар».

- Дайан Лэйн и Энн Хэтэуэй обе играли в блокбастерах киновселенной DC. Первая сыграла мать Кларка Кента Марту в «Человеке из стали», а вторая Женщину-кошку у Кристофера Нолана в «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».

Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска – его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…

5.5 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 24 января 2019
Премьера онлайн 8 марта 2019
Премьера в мире 24 января 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Стивен Найт
Стивен Найт
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Дайан Лэйн
Дайан Лэйн
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Море соблазна 4 постера
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Море соблазна смотреть онлайн

Море соблазна
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Наша рецензия
Жизнь Бейкера Дилла (Мэттью Макконахи) могла бы быть спокойной и безмятежной. Он обитает на острове и возит туристов в открытое море на своем катере, помогая им ловить рыбу. Есть только одна забота — он буквально одержим желанием поймать огромного тунца и готов ради этого на риск и даже потерю заработка. А вскоре к этой проблеме добавляется еще одна: Бейкера находит бывшая жена Карен (Энн Хэтэуэй). Она рассказывает, что новый муж регулярно издевается над ней и их сыном. Карен предлагает…
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rafik.ivanov.85 25 января 2019, 21:59
Вобще не очем фильм , бредовая фантазия подростка в больной голове. Из 5 ставлю ели ели 3. Макконохи хорош , но фильм так себе слабоват .
illisory 2 февраля 2019, 00:41
Офигенный фильм! Вспоминается Интерстеллар.. Фильм для гибких мозгом людей, готовых открыть свое воображение и фантазию. Если же стремиться все… Читать дальше…
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саундтрек фильма Море соблазна
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