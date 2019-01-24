Море соблазна, 2018

Исполнительный продюсер сериала «Острые козырьки», сценарист картин «Союзники» и «Девушка, которая застряла в паутине», а также режиссёр монофильма с Томом Харди «Лок», он же Стивен Найт, представляет свой новый режиссёрский проект под названием «Море соблазна». Главные роли в картине сыграли обладатели премии «Оскар» Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Также их партнёрами по съёмочной площадке стали Джейсон Кларк и Дайан Лэйн, которые то и дело снимаются в громких премьерах.

В центре сюжета фильма «Море соблазна» окажется капитан корабля, который давно отдал своё сердце волнам и неугомонной стихии. Однако он всё ещё помнит ту женщину, которую он любил и которая предала его, выйдя замуж за богача. Однажды она бросает виллу в Майами и направляется к главному герою, умоляя его о защите. Они вновь воссоединятся посреди волн, которые станут для них морем соблазна.