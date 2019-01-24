Море соблазна, 2018

Исполнительный продюсер сериала «Острые козырьки», сценарист картин «Союзники» и «Девушка, которая застряла в паутине», а также режиссёр монофильма с Томом Харди «Лок», он же Стивен Найт, представляет свой новый режиссёрский проект под названием «Море соблазна». Главные роли в картине сыграли обладатели премии «Оскар» Мэттью МакКонахи и Энн Хэтэуэй. Также их партнёрами по съёмочной площадке стали Джейсон Кларк и Дайан Лэйн, которые то и дело снимаются в громких премьерах.
В центре сюжета фильма «Море соблазна» окажется капитан корабля, который давно отдал своё сердце волнам и неугомонной стихии. Однако он всё ещё помнит ту женщину, которую он любил и которая предала его, выйдя замуж за богача. Однажды она бросает виллу в Майами и направляется к главному герою, умоляя его о защите. Они вновь воссоединятся посреди волн, которые станут для них морем соблазна.
- В фильме могла сыграть Ума Турман.
- Картина «Море соблазна» снималась в основном на Маврикии.
- Энн Хэтэуэй и Мэттью МакКонахи уже играли вместе в фильме «Интерстеллар».
- Дайан Лэйн и Энн Хэтэуэй обе играли в блокбастерах киновселенной DC. Первая сыграла мать Кларка Кента Марту в «Человеке из стали», а вторая Женщину-кошку у Кристофера Нолана в «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды».
Палящее солнце Карибских островов, верный корабль и жизнь, полная риска – его стихия. Единственная женщина, которую он любил, вышла замуж за миллиардера и живет на вилле в Майами. Неожиданно она вновь появляется в его жизни и умоляет о защите. С этой минуты знакомые воды превратятся в море соблазна…