Прекрасная эпоха, 2019

Пожилые супруги Виктор и Марианна уже давно вместе, но их брак трещит по швам. Семейной паре кажется, что они разучились понимать друг друга, и идти на уступки. И вот однажды жена выгоняет мужа из квартиры после очередной ссоры. Выясняется, что она уже давно изменяет Виктору с собственным психотерапевтом. Мужчина решает воспользоваться сертификатом на путешествие во времени, который подарил сын. Профессиональные актеры могут разыграть любую сцену из его прошлого.