Прекрасная эпоха, 2019

Пожилые супруги Виктор и Марианна уже давно вместе, но их брак трещит по швам. Семейной паре кажется, что они разучились понимать друг друга, и идти на уступки. И вот однажды жена выгоняет мужа из квартиры после очередной ссоры. Выясняется, что она уже давно изменяет Виктору с собственным психотерапевтом. Мужчина решает воспользоваться сертификатом на путешествие во времени, который подарил сын. Профессиональные актеры могут разыграть любую сцену из его прошлого.
Что если бы вы могли отправиться в любое время по вашему выбору? Именно такую услугу предоставляет компания, которая готова скрупулёзно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.