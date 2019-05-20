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Прекрасная эпоха Прекрасная эпоха
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La Belle Époque

Прекрасная эпоха, 2019

2019 / Франция
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Самое романтическое путешествие во времени!
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пожилые супруги Виктор и Марианна уже давно вместе, но их брак трещит по швам. Семейной паре кажется, что они разучились понимать друг друга, и идти на уступки. И вот однажды жена выгоняет мужа из квартиры после очередной ссоры. Выясняется, что она уже давно изменяет Виктору с собственным психотерапевтом. Мужчина решает воспользоваться сертификатом на путешествие во времени, который подарил сын. Профессиональные актеры могут разыграть любую сцену из его прошлого.

  • Премьерный показ ленты состоялся в мае 2019 года на фестивале кино в Каннах.
  • В одной из сцен картины зрители видят плакат фильма «В ссоре», а в другом эпизоде появляется постер еще одной мелодрамы «Потоки любви». Оба фильма рассказывают о влюбленных парах, которые по тем или иным причинам расстались, но к финалу опять были вместе.
  • Одна из сцен переносит главных героев в 1974 год. В это время звучит композиция «Да, сэр, я могу танцевать буги-вуги» группы Baccara. Но эта песня была записана только в 1977 году.
  • В эпизоде, когда Марго для роли Марианны спрашивает о ее политических предпочтениях, Виктор отвечает, что сейчас они коммунистические, но через 35 лет она проголосует за Саркози. Сыгравший в ленте Дени Подалидес раньше исполнил роль Николя Саркози.

Что если бы вы могли отправиться в любое время по вашему выбору? Именно такую услугу предоставляет компания, которая готова скрупулёзно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях со своей любимой женой. Он использует этот шанс, чтобы снова пережить тот день, когда много лет назад он встретил любовь всей своей жизни.

7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 1 сентября 2021
Премьера в мире 20 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Николя Бедос
Николя Бедос
В ролях
Даниель Отой
Даниель Отой
Гийом Кане
Гийом Кане
Дория Тилье
Дория Тилье
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Пьер Ардити
Пьер Ардити
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прекрасная эпоха 2 постера
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Прекрасная эпоха
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Ностальгия — затягивающее, соблазнительное чувство. Людям свойственно уходить в своё прошлое, прятаться в нём, тысячу раз перемалывать старые сюжеты, пересказывать любимые истории. Людям свойственно даже ностальгировать по временам, в которых они не жили, кто-то не устаёт от рефрена «А вот при Сталине…», кто-то романтизирует времена Наполеона, кто-то «скучает» по античности.  Но ностальгия опасна — иногда рискуешь не вернуться и остаться в…
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Mikhail Kokin 29 ноября 2019, 00:12
Очень атмосферный фильм! Понравится!
specmash.kz 8 декабря 2019, 17:09
Очень хороший и позитивный фильм!
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20 голосов
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саундтрек фильма Прекрасная эпоха
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