Текст, 2019

Картину об Илье Горюнове (Александр Петров), который семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков, снял Клим Шипенко, чья картина «Салют-7» стала обладателем премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший фильм» в 2018 году.
- Фильм по бестселлеру Дмитрия Глуховско
- Роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2017 году и находится в процессе перевода на 30 языков мира. Российская и европейская критика называет его «новым прочтением «Преступления и наказания». Это книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и её пригородах.
- Съемки «Текста» продлились с января по март 2019 года и прошли на Мальдивах, в Москве и Дзержинском.
В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов, который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней невозможно. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.