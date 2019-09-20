Текст, 2019

- Фильм по бестселлеру Дмитрия Глуховско

- Роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2017 году и находится в процессе перевода на 30 языков мира. Российская и европейская критика называет его «новым прочтением «Преступления и наказания». Это книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и её пригородах.

- Съемки «Текста» продлились с января по март 2019 года и прошли на Мальдивах, в Москве и Дзержинском.