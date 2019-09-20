Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Текст Текст
Киноафиша Фильмы Текст

Текст, 2019

2019 / Россия
7.4 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Александр Петров и Кристина Асмус в триллере по роману Дмитрия Глуховского.
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Картину об Илье Горюнове (Александр Петров), который семь лет отсидел в тюрьме по ложному обвинению в распространении наркотиков, снял Клим Шипенко, чья картина «Салют-7» стала обладателем премии «Золотой Орел» в номинации «Лучший фильм» в 2018 году.

- Фильм по бестселлеру Дмитрия Глуховско

- Роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2017 году и находится в процессе перевода на 30 языков мира. Российская и европейская критика называет его «новым прочтением «Преступления и наказания». Это книга на стыке триллера, романа-нуар и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и её пригородах.

- Съемки «Текста» продлились с января по март 2019 года и прошли на Мальдивах, в Москве и Дзержинском.

В центре сюжета — 27-летний Илья Горюнов, который все время пребывания в тюрьме грезил о том, как встретится лицом к лицу с человеком, из-за которого оказался за решеткой – молодым офицером ФСКН Петром Хазиным (Иван Янковский). Илья надеялся, что дома его ждут мама, девушка и лучший друг, однако, когда он выходит на свободу, выясняется, что прежняя жизнь, по которой он тосковал, разрушена, и вернуться к ней невозможно. Во время долгожданной встречи с Петром Илья совершает необдуманный поступок и получает доступ к смартфону своего врага, а по сути – к его жизни: его фотографиям и видео, переписке с родителями и девушкой Ниной (Кристина Асмус), к странным, полным недомолвок и угроз переговорам с коллегами. На время Илья становится для всех Петром — через текст на экране телефона.

7.4 Оцените
168 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 24 октября 2019
Премьера онлайн 18 декабря 2019
Премьера в мире 20 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Иван Янковский
Иван Янковский
Кристина Асмус
Кристина Асмус
Софья Озерова
Софья Озерова
Максим Виноградов
Максим Виноградов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Черновик
Черновик (2018)
6.242424
Фильм находится в подборках
Фильмы с Александром Петровым Фильмы с Александром Петровым
Фильмы с Кристиной Асмус Фильмы с Кристиной Асмус
Постер фильма Текст 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Роман Дмитрия Глуховского «Текст» вышел в 2017 году, а в 2019-м случилось дело Ивана Голунова. Казалось, писатель-фантаст по старой привычке обогнал время, в этот раз пытаясь всего лишь ухватить актуальность: настолько жизнь походила на книжный сюжет. К счастью, закончились эти сперва похожие истории по-разному: на пятый день Голунова освободили, общественность его отстояла. Те события были началом новой волны гражданской активности, которая не спадала в столицах ещё несколько…
Читать
Ksenia Ignateva 24 октября 2019, 22:39
Мы все смотрим в кино в первую очередь с целью сбежать от реальности. Уйти от безысходности серых будней, забыться в сказке. И в этом ничего плохого… Читать дальше…
Дима Степаненков 15 октября 2019, 15:14
ну я сразу могу сказать,что фильм будет полная параша...Потому что в нём Александр Петров снимается...это бездарный актёр,достойный сниматься только в массовке...бездарнейший типочек согласный на всё
Отзывы Написать
168 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Netflix начнет сотрудничество с российскими продюсерами — впереди новая «Анна Каренина» и еще ряд проектов Драма о 90-х, шоу от Клима Шипенко и не только.
Написать
12 апреля 2021 15:05
Эксклюзивно для Киноафиши: Стася Милославская делится списком любимых фильмов и сериалов Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах и сериалах незадолго до премьеры ромкома «Рашн Юг», где сыграла главную роль — девушку Ксюшу, за чьи руку и сердце борются трое мужчин.
Написать
12 марта 2021 19:11
«КиноПоиск HD» представил трейлер сериала «Топи» Премьера состоится 28 января.
Написать
28 декабря 2020 12:45
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
Тизер-трейлер
Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Приложение киноафиши