Одной волшебной ночью, 2019

Мария и Ричард женаты уже 20 лет. За это время они узнали друг о друге все, что только возможно. Семейный быт несколько наскучил женщине, поэтому периодически она изменяет супругу с молодыми любовниками. Однажды Ричард узнает о ее похождениях, и Мария уходит в отель, чтобы дать ему время остыть. Она решает взглянуть на свою жизнь со стороны, чтобы понять, в какой момент что-то пошло не так.