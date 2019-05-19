Одной волшебной ночью, 2019

Мария и Ричард женаты уже 20 лет. За это время они узнали друг о друге все, что только возможно. Семейный быт несколько наскучил женщине, поэтому периодически она изменяет супругу с молодыми любовниками. Однажды Ричард узнает о ее похождениях, и Мария уходит в отель, чтобы дать ему время остыть. Она решает взглянуть на свою жизнь со стороны, чтобы понять, в какой момент что-то пошло не так.
Мария - парижанка, и этим все сказано. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом она ночует в отеле напротив своей квартиры, через окна наблюдая за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна волшебная ночь, чтобы решить, что делать дальше, но непрошенных советчиков оказывается неожиданно много…