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Одной волшебной ночью Одной волшебной ночью
Киноафиша Фильмы Одной волшебной ночью
Room 212 / Chambre 212

Одной волшебной ночью, 2019

2019 / Франция
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мария и Ричард женаты уже 20 лет. За это время они узнали друг о друге все, что только возможно. Семейный быт несколько наскучил женщине, поэтому периодически она изменяет супругу с молодыми любовниками. Однажды Ричард узнает о ее похождениях, и Мария уходит в отель, чтобы дать ему время остыть. Она решает взглянуть на свою жизнь со стороны, чтобы понять, в какой момент что-то пошло не так.

  • Фильм совместного производства Франции, Бельгии и Люксембурга.
  • Кристоф Оноре выступил не только режиссером, но и сценаристом проекта.
  • Режиссер признавался, что в своем фильм он видел только актрису Кьяру Мастроянни. Именно под нее он писал сценарий.
  • При работе над сюжетом Оноре вдохновлялся классическими голливудскими комедиями Лео МакКэри, а также Джорджа Кьюкора.
  • Ленту критиковали за то, что снег в ней выглядит слишком ненатурально.
  • Картина принимала участие в Каннском кинофестивале. За роль в этом фильме Кьяра Мастроянни получила приз в программе «Особый взгляд».
  • В финальных титрах режиссер высказывает благодарности таким известным деятелям кино, как Ингмар Бергман, Вуди Аллен, Бертран Блие. В ленте есть некоторые отсылки к их фильмам.

Мария - парижанка, и этим все сказано. Она наслаждается свободой и мужским вниманием, будучи замужем. После ссоры с супругом она ночует в отеле напротив своей квартиры, через окна наблюдая за мужем и вспоминая их историю любви. У нее есть лишь одна волшебная ночь, чтобы решить, что делать дальше, но непрошенных советчиков оказывается неожиданно много…  

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 декабря 2019
Премьера онлайн 24 апреля 2020
Премьера в мире 19 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Кристоф Оноре
Кристоф Оноре
В ролях
Кароль Буке
Кароль Буке
Кьяра Мастроянни
Кьяра Мастроянни
Камилль Коттен
Камилль Коттен
Бенжамин Биолэй
Бенжамин Биолэй
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Все актеры и съемочная группа
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Одной волшебной ночью
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Не зря новому фильму Кристофа Оноре дали второе имя «Одной волшебной ночью» (оригинальное название – «Комната 212»): то, с какой лёгкостью картина отбрасывает надоевшую повестку, похоже на волшебство. Это лёгкий, изящный, остроумный фильм оставляет всё лишнее за дверью: мы видим мир для двоих, какой бывает только во французском кино. Оноре сделал себе имя на откровенных историях отношений, часто нетрадиционных, которые он рассказывает с истинно французским…
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24 мая 2019 22:43
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