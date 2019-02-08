Святая Агата, 2018

Постановщик «Пилы» и «Генетической оперы» Даррен Линн Боусман подготовил новинку для любителей жанра ужасов. Для реализации идеи режиссер привлек молодых, не надоевших зрителю актеров: Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон и Сет Майклс.

Сюжет фильма довольно прост. 50е годы 20 века, штат ДжорджияАгата, вопреки названию - вовсе не святая, а самая настоящая преступница. Волею судеб она оказывается в положении и продолжать свое ремесло временно не может. Тогда Агата решает "уйти в декрет" в монастырь. Это место кажется идеальным - прекрасная экология, отзывчивые сестры, все располагает к тому, чтобы мирно обзавестись потомством. Однако монастырь хранит свои страшные тайны, которые стремятся сделать Агату если не святой, то мученицей точно.