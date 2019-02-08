Святая Агата, 2018

Постановщик «Пилы» и «Генетической оперы» Даррен Линн Боусман подготовил новинку для любителей жанра ужасов. Для реализации идеи режиссер привлек молодых, не надоевших зрителю актеров: Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон и Сет Майклс.
Сюжет фильма довольно прост. 50е годы 20 века, штат ДжорджияАгата, вопреки названию - вовсе не святая, а самая настоящая преступница. Волею судеб она оказывается в положении и продолжать свое ремесло временно не может. Тогда Агата решает "уйти в декрет" в монастырь. Это место кажется идеальным - прекрасная экология, отзывчивые сестры, все располагает к тому, чтобы мирно обзавестись потомством. Однако монастырь хранит свои страшные тайны, которые стремятся сделать Агату если не святой, то мученицей точно.
Святая Агата — христианская мученица III века, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых
Кроме того, считается, что хлеб, освящённый в день Святой Агаты в храме, имеет способность изгнания дьявола из человека
Иконографические символы святой Агаты пальмовая ветвь и зажжённый факел
50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Но всё меняется, когда девушка понимает, что беременна, и решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.