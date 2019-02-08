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Святая Агата Святая Агата
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St. Agatha

Святая Агата, 2018

2018 / США
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Молодая авантюристка попадает в монастырь, где обитают очень странные люди
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Причины посмотреть Факты О фильме

Постановщик «Пилы» и «Генетической оперы» Даррен Линн Боусман подготовил новинку для любителей жанра ужасов. Для реализации идеи режиссер привлек молодых, не надоевших зрителю актеров: Сабрина Керн, Кэролин Хеннеси, Кортни Хэлверсон и Сет Майклс. 

Сюжет фильма довольно прост. 50е годы 20 века, штат ДжорджияАгата, вопреки названию - вовсе не святая, а самая настоящая преступница. Волею судеб она оказывается в положении и продолжать свое ремесло временно не может. Тогда Агата решает "уйти в декрет" в монастырь. Это место кажется идеальным - прекрасная экология, отзывчивые сестры, все располагает к тому, чтобы мирно обзавестись потомством. Однако монастырь хранит свои страшные тайны, которые стремятся сделать Агату если не святой, то мученицей точно.

Святая Агата — христианская мученица III века, одна из наиболее известных и почитаемых раннехристианских святых

Кроме того, считается, что хлеб, освящённый в день Святой Агаты в храме, имеет способность изгнания дьявола из человека

Иконографические символы святой Агаты пальмовая ветвь и зажжённый факел

50-е годы ХХ века, маленький городок штата Джорджия. Молодая авантюристка Мэри исколесила всю Америку, занимаясь мошенничеством. Но всё меняется, когда девушка понимает, что беременна, и решает временно укрыться в женском монастыре. Героиня не подозревает, что монастырь хранит свои ужасные и темные тайны, и никто еще не смог покинуть его стен, чтобы о них рассказать. Спустя какое-то время необъяснимая тревога, поселившаяся в ее сердце, начинает приобретать видимые формы, и становится ясно, что монахини совсем не те, за кого себя выдают.

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 14 февраля 2019
Премьера онлайн 8 февраля 2019
Премьера в мире 8 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Даррен Линн Боусман
Даррен Линн Боусман
В ролях
Сабрина Керн
Сабрина Керн
Кэролин Хеннеси
Кэролин Хеннеси
Кортни Хэлверсон
Кортни Хэлверсон
Сет Майклс
Сет Майклс
Трин Миллер
Трин Миллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Святая Агата 5 постеров
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Святая Агата смотреть онлайн

Святая Агата
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Клаустрофобное настроение Святой Агаты задаётся первой же сценой фильма: главная героиня оказывается запертой в давящем гробу, а её крики и мольбы никто не услышит. После этого короткого забега вперед повествование возвращается к началу. На дворе 1957 год, место действия — юг Америки. Молодая девушка Мэри (Сабрина Керн) переживает череду личных потрясений. Младший брат погиб при трагических обстоятельствах, а всё, что делает отец — пьёт по-чёрному и запрещает ей общаться с трубачом…
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Рамиль Хайрутдинов 15 февраля 2019, 18:59
Даже не тратьте свое время . Чужь полнейшая !!!!!
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14 голосов
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