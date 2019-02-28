Тройная угроза, 2019

События фильма начинаются в таиландских джунглях. Отряд наемников должен спасти террориста, который ими руководит. У бойцов нет совести, поэтому они убивают всех, кого видят. После минирования лагеря наемники оставляют умирать двух членов своего отряда. Но те чудом остаются в живых и отправляются на подпольные бои, чтобы немного подзаработать. Здесь им предстоит встретиться с Джакой. Он тоже выжил после нападения и теперь мечтает отомстить за гибель жены.