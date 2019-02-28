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Triple Threat

Тройная угроза, 2019

2019 / Таиланд / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

События фильма начинаются в таиландских джунглях. Отряд наемников должен спасти террориста, который ими руководит. У бойцов нет совести, поэтому они убивают всех, кого видят. После минирования лагеря наемники оставляют умирать двух членов своего отряда. Но те чудом остаются в живых и отправляются на подпольные бои, чтобы немного подзаработать. Здесь им предстоит встретиться с Джакой. Он тоже выжил после нападения и теперь мечтает отомстить за гибель жены.

  • Первоначально фильм должен был называться «Импровизированный отряд», но затем проект сменил название и концепцию.
  • Несколько исполнителей главных ролей ранее уже работали вместе на съемочной площадке ленты «Работорговля».
  • Актеры Скотт Эдкинс и Майкл Уайт снимались в ленте «Неоспоримый 2», где играли двух противостоящих друг другу бойцов.
  • Фамилия персонажа, которого воплотил Скотт Эдкинс – Коллинз. Это своеобразная дань уважения Льюису Коллинзу, неоднократно снимавшемуся в полицейских боевиках.
  • Майкл Джей Уайт воплощает образ персонажа по имени Деверо. В «Универсальном солдате 2», где также появился актер, Деверо был главным героем. Его роль исполнил Жан-Клод Ван Дамм.
  • В Америке и Великобритании лента вышла под слоганом «Неудержимые в мире боевых искусств». А в Германии он звучал как «Неудержимые без пенсионеров».

Банда профессиональных наемников получает заказ на устранение дочери миллиардера, озвучившей угрозы в адрес местного криминального синдиката. Противостоять преступникам может только отвязанная троица мастеров восточных единоборств, берущая беглянку под свою защиту.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 марта 2019
Премьера онлайн 28 февраля 2019
Премьера в мире 28 февраля 2019
Возраст 16+
Режиссер
Джесси Джонсон
Джесси Джонсон
В ролях
Тони Джа
Тони Джа
Ико Уайс
Ико Уайс
Тайгер Чэнь
Скотт Эдкинс
Скотт Эдкинс
Майкл Джей Уайт
Майкл Джей Уайт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Тройная угроза 2 постера
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Тройная угроза
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 12:55
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