100 вещей и ничего лишнего, 2018

Пауль и Тони — лучшие друзья. У обоих есть одна слабость. Дело в том, что они чересчур зависимы от своих материальных ценностей. Имея склонность к пари, они решают проверить, кто из них дольше продержится без вещей. Следующие сто дней все их имущество будет заперто на складе. Каждый день они могут брать одну из вещей, но в конце дня обязаны вернуть ее обратно. Кажется, ничего сложно, но внезапно в их жизнях появляется девушка…
Режиссером немецкой комедии «100 вещей и ничего лишнего» выступил известный у себя на родине актер и сценарист ленты «Тронутые» Флориан Давид Фиц. Это его третий режиссерский проект, также Флориан исполнил в фильме одну из главных ролей вместе с Маттиасом Швайгхефером, известным по картинам «Красавчик» и «Дикая жизнь» 2007 года.
- В картине «100 вещей и ничего лишнего» можно обнаружить отсылки к «Звездным войнам», «Сумеречной зоне» и «50 оттенкам серого».
- Режиссер Флориан Давид Фиц вдохновился на создание «100 вещей и ничего лишнего» документальным фильмом «Мои вещи» Петри Лууккайнена.
- Маттиас Швайгхефер и Флориан Давид Фиц играли вместе в картине «Самый крутой день».
- «100 вещей и ничего лишнего» снимался в Берлине, Бранденбурге и польском городе Леба.
Мы часто не осознаем, как сильно зависим от вещей, и думаем, что они приносят нам счастье. Вот и лучшие друзья Пауль и Тони, находясь буквально в шаге от богатства, на спор отказываются от всего своего имущества, чтобы доказать – вещи не имеют на них никакого влияния. Ставки высоки, а пари оказывается под угрозой, когда на горизонте появляется симпатичная девушка, ведь сложно произвести впечатление, если ты миллионер без штанов.
Есть моменты над которыми ты задумываешься!
Готова пересмотреть 2 раз и больша