100 вещей и ничего лишнего, 2018

Пауль и Тони — лучшие друзья. У обоих есть одна слабость. Дело в том, что они чересчур зависимы от своих материальных ценностей. Имея склонность к пари, они решают проверить, кто из них дольше продержится без вещей. Следующие сто дней все их имущество будет заперто на складе. Каждый день они могут брать одну из вещей, но в конце дня обязаны вернуть ее обратно. Кажется, ничего сложно, но внезапно в их жизнях появляется девушка…

Режиссером немецкой комедии «100 вещей и ничего лишнего» выступил известный у себя на родине актер и сценарист ленты «Тронутые» Флориан Давид Фиц. Это его третий режиссерский проект, также Флориан исполнил в фильме одну из главных ролей вместе с Маттиасом Швайгхефером, известным по картинам «Красавчик» и «Дикая жизнь» 2007 года.