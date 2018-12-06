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100 вещей и ничего лишнего 100 вещей и ничего лишнего
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100 вещей и ничего лишнего, 2018

2018 / Германия
8.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Лучшие друзья пытаются побороть зависимость от вещей
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пауль и Тони — лучшие друзья. У обоих есть одна слабость. Дело в том, что они чересчур зависимы от своих материальных ценностей. Имея склонность к пари, они решают проверить, кто из них дольше продержится без вещей. Следующие сто дней все их имущество будет заперто на складе. Каждый день они могут брать одну из вещей, но в конце дня обязаны вернуть ее обратно. Кажется, ничего сложно, но внезапно в их жизнях появляется девушка…

Режиссером немецкой комедии «100 вещей и ничего лишнего» выступил известный у себя на родине актер и сценарист ленты «Тронутые» Флориан Давид Фиц. Это его третий режиссерский проект, также Флориан исполнил в фильме одну из главных ролей вместе с Маттиасом Швайгхефером, известным по картинам «Красавчик» и «Дикая жизнь» 2007 года.

- В картине «100 вещей и ничего лишнего» можно обнаружить отсылки к «Звездным войнам», «Сумеречной зоне» и «50 оттенкам серого».

- Режиссер Флориан Давид Фиц вдохновился на создание «100 вещей и ничего лишнего» документальным фильмом «Мои вещи» Петри Лууккайнена.

- Маттиас Швайгхефер и Флориан Давид Фиц играли вместе в картине «Самый крутой день».

- «100 вещей и ничего лишнего» снимался в Берлине, Бранденбурге и польском городе Леба.

Мы часто не осознаем, как сильно зависим от вещей, и думаем, что они приносят нам счастье. Вот и лучшие друзья Пауль и Тони, находясь буквально в шаге от богатства, на спор отказываются от всего своего имущества, чтобы доказать – вещи не имеют на них никакого влияния. Ставки высоки, а пари оказывается под угрозой, когда на горизонте появляется симпатичная девушка, ведь сложно произвести впечатление, если ты миллионер без штанов.

8.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 марта 2019
Премьера в мире 6 декабря 2018
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Флориан Давид Фиц
Флориан Давид Фиц
В ролях
Флориан Давид Фиц
Флориан Давид Фиц
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Мириам Штайн
Мириам Штайн
Ханнелоре Эльснер
Ханнелоре Эльснер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 100 вещей и ничего лишнего 2 постера
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100 вещей и ничего лишнего
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Немецкие комедии редко выходят на российские экраны и пользуются куда меньшей популярностью, чем, например, французские. И дело тут даже не в качестве фильмов или известности отдельных актёров, а в трагическом несовпадении архетипов. Современная российская комедия оставила в далёком прошлом сложных интеллигентных персонажей вроде гайдаевского Шурика и вовсю эксплуатирует анекдотические клише. Если в кадре женщина, то набор её мотиваций крайне ограничен: чаще всего она просто хочет…
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Артём Владимиров 28 марта 2019, 23:09
Фильм огонь🔥 очень качественно снят, хорошее аудиосопровождение. Баланс юмора и драмы, советую, давно таких не выходило
Dkisovich 31 марта 2019, 07:33
Очень косссеыц фильм! В котором сочктактся юмор, философия
Есть моменты над которыми ты задумываешься!
Готова пересмотреть 2 раз и больша
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22 голоса
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