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Офелия Офелия
Киноафиша Фильмы Офелия
Ophelia

Офелия, 2018

2018 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Новый взгляд на бессмертную трагедию Шекспира.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Всеми известная история Шекспировского «Гамлета» рассказывается с совсем иной точки зрения к которой мы привыкли. История повествуется со стороны Офелии. Это лишенная матери девушка, воспитанная в замке Эльсинор, которая вскоре становится объектом романтических чувств принца Гамлета. Когда ситуация в замке накаляется да предела, Офелия вынуждена выбирать между любовью к Гамлету и собственной жизнью.

Режиссер картины стала Клэр Маккарти. Она смогла собрать такой звездный состав, как Дэйзи Ридли (Звездные войны: Пробуждение силы), Наоми Уоттс (Бёрдмэн), Том Фелтон (Гарри Поттер), Джордж МакКэй, Клайв Оуэн (Город Грехов).

- Наоми Уоттс и Клайв Оуэн ранее снимались вместе в «Интернэшнл».

- Фильм снят по роману Лизы Кляйн.

- Клайв Оуэн и Джордж Маккей снимались вместе в сериале «Мальчики возвращаются» .

Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца.
Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца.
Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?  

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера онлайн 28 июня 2019
Премьера в мире 22 января 2018
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Клер МакКарти
Клер МакКарти
В ролях
Дэйзи Ридли
Дэйзи Ридли
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Джордж МакКэй
Джордж МакКэй
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Том Фелтон
Том Фелтон
Все актеры и съемочная группа
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Офелия смотреть онлайн

Офелия
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Наша рецензия
Феминистская ревизия классики добралась и до Вильяма нашего Шекспира. В фильме австралийской постановщицы Клэр Маккарти «Офелия» принц Гамлет низвержен с сюжетного трона и переведен на роль второстепенного персонажа. На первый план выдвинута дама его сердца, которой в новом прочтении пьесы уготована совсем другая судьба. Офелия (Дэйзи Ридли, Рей из последних «Звездных войн») росла смелой и любознательной девочкой. В детстве она не смогла попасть в школу вместе со…
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Алиса Павлова 1 августа 2019, 23:56
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саундтрек фильма Офелия
Кадры из фильма Все кадры
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