Офелия, 2018

Всеми известная история Шекспировского «Гамлета» рассказывается с совсем иной точки зрения к которой мы привыкли. История повествуется со стороны Офелии. Это лишенная матери девушка, воспитанная в замке Эльсинор, которая вскоре становится объектом романтических чувств принца Гамлета. Когда ситуация в замке накаляется да предела, Офелия вынуждена выбирать между любовью к Гамлету и собственной жизнью.
Режиссер картины стала Клэр Маккарти. Она смогла собрать такой звездный состав, как Дэйзи Ридли (Звездные войны: Пробуждение силы), Наоми Уоттс (Бёрдмэн), Том Фелтон (Гарри Поттер), Джордж МакКэй, Клайв Оуэн (Город Грехов).
- Наоми Уоттс и Клайв Оуэн ранее снимались вместе в «Интернэшнл».
- Фильм снят по роману Лизы Кляйн.
- Клайв Оуэн и Джордж Маккей снимались вместе в сериале «Мальчики возвращаются» .
Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца.
Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца.
Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана. Но cмогут ли их чувства преодолеть саму смерть?
Как пела Селин Дион: "Нарратив старый, как само время"
«Офелия»… Читать дальше…