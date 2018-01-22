Офелия, 2018

Всеми известная история Шекспировского «Гамлета» рассказывается с совсем иной точки зрения к которой мы привыкли. История повествуется со стороны Офелии. Это лишенная матери девушка, воспитанная в замке Эльсинор, которая вскоре становится объектом романтических чувств принца Гамлета. Когда ситуация в замке накаляется да предела, Офелия вынуждена выбирать между любовью к Гамлету и собственной жизнью.



Режиссер картины стала Клэр Маккарти. Она смогла собрать такой звездный состав, как Дэйзи Ридли (Звездные войны: Пробуждение силы), Наоми Уоттс (Бёрдмэн), Том Фелтон (Гарри Поттер), Джордж МакКэй, Клайв Оуэн (Город Грехов).