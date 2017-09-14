Злой дух, 2019

В семье Лиа произошла трагедия. Девочка потеряла отца, и теперь ее отношения с матерью совершенно разладились. Женщина уверена, что им нужно сменить обстановку, чтобы попытаться забыть об утрате. Но Лиа не готова к этому. В приступе гнева она проводит обряд вызова духа. Он должен отомстить и убить мать девочки. Практически сразу она пожалеет о том, что сделала, но будет уже слишком поздно.