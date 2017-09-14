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Злой дух Злой дух
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Pyewacket

Злой дух, 2019

2019 / Канада
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Девочка-подросток, поссорившись с матерью, вызывает злого духа, чтобы тот убил родственницу
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Причины посмотреть Факты О фильме

В семье Лиа произошла трагедия. Девочка потеряла отца, и теперь ее отношения с матерью совершенно разладились. Женщина уверена, что им нужно сменить обстановку, чтобы попытаться забыть об утрате. Но Лиа не готова к этому. В приступе гнева она проводит обряд вызова духа. Он должен отомстить и убить мать девочки. Практически сразу она пожалеет о том, что сделала, но будет уже слишком поздно.

  • Название создатели позаимствовали в британской брошюре 1647-го года выпуска. Она называется «Открытие ведьм». Автор Мэттью Хопкинс заявлял, что общался с настоящими ведьмами в графстве Уэссэкс. Одна из них называла многочисленных духов, в том числе произнесла имя того, который фигурирует в фильме. Его она считала кем-то, похожим на животное.
  • Pyewacket – это еще и имя кошки Джиллиан в романе «Колокол, книга и свеча».
  • Съемки ленты велись в Канаде, в северном Онтарио.
  • Главную роль исполнила актриса Лори Холден, которая известна по сериалу «Ходячие мертвецы».
  • Ленту показали в разделе «Современное мировое кино» на международном фестивале в Торонто 2017-го года.
  • В эпизоде, где молоко проливается в холодильник, упаковка напоминает плакат, иллюстрирующий фильм.

Девушка-подросток Лия после очередной ссоры с матерью решает прибегнуть к черной магии. С помощью оккультного обряда она вызывает злого духа Пайвакета, чтобы тот убил ее мать. Однако она и представить не может, какая темная сущность откликнется на ее зов, теперь, чтобы противостоять злу, ей придется приложить все свои силы. 

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 25 апреля 2019
Премьера онлайн 23 марта 2018
Премьера в мире 14 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Адам МакДональд
Адам МакДональд
В ролях
Николь Муньос
Николь Муньос
Лори Холден
Лори Холден
Хлоя Роуз
Хлоя Роуз
Эрик Осборн
Эрик Осборн
Мики Бриссон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Злой дух 3 постера
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Злой дух
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Девушка Лиа (Николь Муньос) переживает подростковый кризис — угорает по сатанинскому металу, вешает на стену постеры с Вилле Вало и пьёт винишко с друзьями-неформалами. У кого такого не было? Несмотря на очевидно позерскую эстетику, Лиа всерьёз интересуется оккультными науками. Даже на встрече с писателем жалуется, что в его книгах слишком мало внимания уделено конкретным заклинаниям. Её мать (Лори Холден) тяжело переживает смерть мужа и часто срывается на дочери. Заканчивается…
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Кадры из фильма Все кадры
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