Злой дух, 2019

В семье Лиа произошла трагедия. Девочка потеряла отца, и теперь ее отношения с матерью совершенно разладились. Женщина уверена, что им нужно сменить обстановку, чтобы попытаться забыть об утрате. Но Лиа не готова к этому. В приступе гнева она проводит обряд вызова духа. Он должен отомстить и убить мать девочки. Практически сразу она пожалеет о том, что сделала, но будет уже слишком поздно.
Девушка-подросток Лия после очередной ссоры с матерью решает прибегнуть к черной магии. С помощью оккультного обряда она вызывает злого духа Пайвакета, чтобы тот убил ее мать. Однако она и представить не может, какая темная сущность откликнется на ее зов, теперь, чтобы противостоять злу, ей придется приложить все свои силы.