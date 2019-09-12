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Русское краткое. Победители Кинотавра-2019 Русское краткое. Победители Кинотавра-2019
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Русское краткое. Победители Кинотавра-2019, 2019

2019 / Россия
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В сборник вошли пять лауреатов конкурса короткометражных картин на «Кинотавре»: «@Жених», «Интервью», «Плачу с вами», «Топливо» и «Одна историческая ошибка». В каждом из фильмов сыграли известные актеры, здесь и Михаил Горевой, и Алексей Серебряков, и Юлия Ауг, и Никита Кукшкин.

Альманах собрал в себе самые разнообразные жанры – виртуальное лав-стори, драму, фарс, постапокалиптическую фантастиу и смелые фантазии на историческую тему.

«Плачу с вами» - режиссерский дебют актрисы Паулины Андреевой

Мюзикл «@Жених» о долгожданной встрече влюбленных по онлайн-переписке. В новелле «Интервью» студентка факультета журналистики решается увидеться со своим отцом, которого никогда не встречала. Герой комедии «Плачу с вами» зарабатывает на жизнь эмоциональным плачем на чужих похоронах. Фигура Льва Троцкого радикально поворачивает события сюжетных линий «Одной исторической ошибки». Фильм «Топливо» в поэтической манере рассказывает историю изобретения источника энергии на фоне пустоши и бурьянов.

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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 12 сентября 2019
Премьера в мире 12 сентября 2019
Возраст 18+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Елизавета Стишова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Русское краткое. Победители Кинотавра-2019 2 постера
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«Русское краткое» ― проект, начатый кинокомпанией «Пионер» в 2018 году. Идея была в том, чтобы регулярно собирать альманахи из достойных российских короткометражек, которые у нас обычно проходят мимо зрительских радаров, и выпускать их в прокат как полноценные фильмы. Изначально «Пионер», который в своей прокатной политике вообще много внимания уделяет российскому кино, собирался делать это каждый месяц, но потом планы изменились и «Русское…
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Кадры из фильма Все кадры
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