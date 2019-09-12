Русское краткое. Победители Кинотавра-2019, 2019

В сборник вошли пять лауреатов конкурса короткометражных картин на «Кинотавре»: «@Жених», «Интервью», «Плачу с вами», «Топливо» и «Одна историческая ошибка». В каждом из фильмов сыграли известные актеры, здесь и Михаил Горевой, и Алексей Серебряков, и Юлия Ауг, и Никита Кукшкин.
Альманах собрал в себе самые разнообразные жанры – виртуальное лав-стори, драму, фарс, постапокалиптическую фантастиу и смелые фантазии на историческую тему.
«Плачу с вами» - режиссерский дебют актрисы Паулины Андреевой
Мюзикл «@Жених» о долгожданной встрече влюбленных по онлайн-переписке. В новелле «Интервью» студентка факультета журналистики решается увидеться со своим отцом, которого никогда не встречала. Герой комедии «Плачу с вами» зарабатывает на жизнь эмоциональным плачем на чужих похоронах. Фигура Льва Троцкого радикально поворачивает события сюжетных линий «Одной исторической ошибки». Фильм «Топливо» в поэтической манере рассказывает историю изобретения источника энергии на фоне пустоши и бурьянов.