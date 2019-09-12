Русское краткое. Победители Кинотавра-2019, 2019

В сборник вошли пять лауреатов конкурса короткометражных картин на «Кинотавре»: «@Жених», «Интервью», «Плачу с вами», «Топливо» и «Одна историческая ошибка». В каждом из фильмов сыграли известные актеры, здесь и Михаил Горевой, и Алексей Серебряков, и Юлия Ауг, и Никита Кукшкин.

Альманах собрал в себе самые разнообразные жанры – виртуальное лав-стори, драму, фарс, постапокалиптическую фантастиу и смелые фантазии на историческую тему.