Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вельзевул Вельзевул
Киноафиша Фильмы Вельзевул
Belzebuth

Вельзевул, 2017

2017 / Мексика
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
Детектив расследует убийства детей, которые приводят его к священнику-сатанисту
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Вельзевул» - мексиканский хоррор от режиссера и сценариста Эмилио Портеса («Преступление киномеханика Гумаро»). Главную роль в картине исполнил Тобин Белл, звезда культовой франшизы «Пила». Также в «Вельзевуле» снялись Хоакин Косио («Нарко: Мексика»), Тейт Эллингтон («Паранормальное») и Джованна Сакариас («Как расстаться с придурком»).

В центре сюжета окажется детектив, которому поручают расследовать зверские убийства детей. Следы приводят его к священнику, отлученному от церкви за проведение сатанинских ритуалов. Он и его сподвижники мечтают поскорее явить миру Антихриста, и тогда полицейский понимает, что ему предстоит бороться с самим дьяволом.

- Съемки фильма прошли в мексиканском городе Мехикали и продлились два месяца.

- Режиссер Эмилио Портес и композитор Альдо Макс Родригез уже трижды работали вместе, ранее Родригез написал музыку к фильмам Портеса «Пасторела» и «Преступление киномеханика Гумаро».

- Премьера «Вельзевула» состоялась осенью 2017 года на кинофестивале в каталонском Сиджесе.

 

Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы Антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 июня 2019
Премьера онлайн 29 августа 2019
Премьера в мире 14 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Эмилио Портес
Эмилио Портес
В ролях
Тобин Белл
Тобин Белл
Тейт Эллингтон
Тейт Эллингтон
Хоакин Косио
Хоакин Косио
Аида Лопес
Аида Лопес
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про загадочные смерти Фильмы про загадочные смерти
Фильмы про демонов Фильмы про демонов
Постер фильма Вельзевул 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Вельзевул смотреть онлайн

Вельзевул
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
У счастливой мексиканской пары, Эммануэля (Хоакин Косио) и Марины (Аурора Хиль), случилось пополнение в семействе. Новоявленные родители проводят первые часы жизни вместе с чадом, как вдруг идиллию прерывает телефонный звонок начальника полиции. Эммануэль, ответственный коп, поэтому сразу же собирается по вызову – и это будет последний раз, когда он увидит своего ребенка. В это самое время мрачная и подозрительная медсестра пройдет в родильное отделение, где при помощи скальпеля убьет…
Читать
lobanov.aa 10 августа 2019, 09:25
Зря потраченные время и деньги. Фильм совершенно не заслуживает внимания. Очень затянутый, много лишнего, одним словом не рекомендую.
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Приложение киноафиши