Вельзевул, 2017

«Вельзевул» - мексиканский хоррор от режиссера и сценариста Эмилио Портеса («Преступление киномеханика Гумаро»). Главную роль в картине исполнил Тобин Белл, звезда культовой франшизы «Пила». Также в «Вельзевуле» снялись Хоакин Косио («Нарко: Мексика»), Тейт Эллингтон («Паранормальное») и Джованна Сакариас («Как расстаться с придурком»).

В центре сюжета окажется детектив, которому поручают расследовать зверские убийства детей. Следы приводят его к священнику, отлученному от церкви за проведение сатанинских ритуалов. Он и его сподвижники мечтают поскорее явить миру Антихриста, и тогда полицейский понимает, что ему предстоит бороться с самим дьяволом.