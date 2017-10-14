Вельзевул, 2017

«Вельзевул» - мексиканский хоррор от режиссера и сценариста Эмилио Портеса («Преступление киномеханика Гумаро»). Главную роль в картине исполнил Тобин Белл, звезда культовой франшизы «Пила». Также в «Вельзевуле» снялись Хоакин Косио («Нарко: Мексика»), Тейт Эллингтон («Паранормальное») и Джованна Сакариас («Как расстаться с придурком»).
В центре сюжета окажется детектив, которому поручают расследовать зверские убийства детей. Следы приводят его к священнику, отлученному от церкви за проведение сатанинских ритуалов. Он и его сподвижники мечтают поскорее явить миру Антихриста, и тогда полицейский понимает, что ему предстоит бороться с самим дьяволом.
- Съемки фильма прошли в мексиканском городе Мехикали и продлились два месяца.
- Режиссер Эмилио Портес и композитор Альдо Макс Родригез уже трижды работали вместе, ранее Родригез написал музыку к фильмам Портеса «Пасторела» и «Преступление киномеханика Гумаро».
- Премьера «Вельзевула» состоялась осенью 2017 года на кинофестивале в каталонском Сиджесе.
Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы Антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.