Девятая, 2019

Режиссёр нашумевших «Ледокола» и «Селфи» Николай Хомерики взялся снимать детективный триллер о Петербурге конца 19 века. Да ещё и с отличным актёрским составом в лице Евгения Цыганова («Прогулка», «Неадекватные люди») и Дэйзи Хэд.
Петербург захлестнула череда таинственных убийств молодых девушек. Тела находят по всему городу и по всему городу царит паника. Девушкам страшно выходить из дома, мотивы убийств не ясны и кто станет следующий жертвой неизвестно никому. Полковник Ростов со своей напарницей Оливией Рид решают пойти по следу этих загадочных убийств и даже представить себе не могут во что ввязались.
- Цыганов и Хомерики уже работали вместе над сериалом «Любовницы»
Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.