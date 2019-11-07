Девятая, 2019

Режиссёр нашумевших «Ледокола» и «Селфи» Николай Хомерики взялся снимать детективный триллер о Петербурге конца 19 века. Да ещё и с отличным актёрским составом в лице Евгения Цыганова («Прогулка», «Неадекватные люди») и Дэйзи Хэд.

Петербург захлестнула череда таинственных убийств молодых девушек. Тела находят по всему городу и по всему городу царит паника. Девушкам страшно выходить из дома, мотивы убийств не ясны и кто станет следующий жертвой неизвестно никому. Полковник Ростов со своей напарницей Оливией Рид решают пойти по следу этих загадочных убийств и даже представить себе не могут во что ввязались.