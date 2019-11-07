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Девятая Девятая
Киноафиша Фильмы Девятая

Девятая, 2019

2019 / Россия
7.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Фильм с Евгением Цыгановым и Юрием Колокольниковым о расследовании убийств в Петербурге 19 века
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр нашумевших «Ледокола» и «Селфи» Николай Хомерики взялся снимать детективный триллер о Петербурге конца 19 века. Да ещё и с отличным актёрским составом в лице Евгения Цыганова («Прогулка», «Неадекватные люди») и Дэйзи Хэд.

Петербург захлестнула череда таинственных убийств молодых девушек. Тела находят по всему городу и по всему городу царит паника. Девушкам страшно выходить из дома, мотивы убийств не ясны и кто станет следующий жертвой неизвестно никому. Полковник Ростов со своей напарницей Оливией Рид решают пойти по следу этих загадочных убийств и даже представить себе не могут во что ввязались.

- Цыганов и Хомерики уже работали вместе над сериалом «Любовницы»

Петербург конца XIX века охвачен массовым увлечением оккультными науками и эзотерикой. Британка-медиум Оливия Рид приезжает в столицу Российской империи с гастролями и собирает на своих публичных спиритических сеансах толпы людей. В это время в городе происходит серия ритуальных загадочных убийств. На улицах похищают девушек, их изувеченные тела находят в самых разных концах города. Расследованием занимаются молодой полицейский офицер Ростов и его помощник Ганин. С каждой новой жертвой дело становится все запутаннее. Подозрение приводит Ростова к Оливии, и он решает обратиться к ней в надежде, что ее подлинная или мнимая способность вызывать духов погибших может помочь выйти на след убийцы.

7.0 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 7 ноября 2019
Премьера онлайн 1 января 2020
Премьера в мире 7 ноября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Николай Хомерики
Николай Хомерики
В ролях
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Дэйзи Хэд
Дэйзи Хэд
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Мария Скуратова
Мария Скуратова
Все актеры и съемочная группа
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Девятая
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Наша рецензия
В альтернативном Петербурге XIX века, где небо всегда серое и могильный холод царит даже летом, происходит серия убийств. Все жертвы – юные девушки, тела которых были обезображены: у каждой не хватает какого-то органа. За дело берется обаятельный и обманчиво простоватый следователь Ганин (Дмитрий Лысенков), оформляющий все свои действия и размышления в комиксоподобные рисунки. На подмогу ему начальство присылает хмурого офицера Ростова (Евгений Цыганов), который любит клеить фальшивые…
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Анна Ангел 7 ноября 2019, 11:56
Картинка огонь. Идея малость потрепанная, но в купе с картинкой и юмором получилось здорово)
valtoliver 8 ноября 2019, 01:31
Смотреть можно, достаточно увлекательное зрелище, но не без клюковки.
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32 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Открыть врата Ада: Появился первый трейлер фильма «Девятая» Расследование загадочных убийств в Петербурге XIX века.
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22 июля 2019 09:39
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