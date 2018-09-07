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Завод, 2018

2018 / Россия / Франция
7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Противостояние рабочих завода с олигархом
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С долгожданным полнометражным фильмом возвращается режиссер Юрий Быков ( «Майор», «Дурак»), который в последнее время снимал только сериалы («Метод»). Фильм «Завод», снятый при поддержке Франции, объединил множество известных актеров: Дениса Шведова, Андрея Смолякова, Владислава Абашина, Александра Бухарова, Ивана Янковского и других.

Рабочие провинциального завода узнают неприятную новость: владелец предприятия, Калугин, объявляет о своем банкротстве и не собирается выплачивать им зарплату после многомесячных задержек. Рабочие робко высказывают свое недовольство и расходятся, надеясь получить хоть что-то.

Один из бунтарей по кличке Седой не собирается терпеть несправедливость. Он подговаривает пятерых коллег похитить Калугина и потребовать выкуп за его жизнь. Рабочие приводят план в исполнение, но люди Калугина не собираются так просто отдавать деньги. А тут и между самими похитителями возникает разлад…

  • Это самый дорогой фильм режиссера Юрия Быкова: его бюджет составил один миллион евро. Продюсеры предоставили ему полную творческую свободу, в том числе право окончательного монтажа картины.
  • Большая часть сцен была снята в Москве, в районе Сокольников, на заводе железобетонных конструкций. Завод был действующим и не останавливался на время съемок, что стало настоящим испытанием для съемочной группы.
  • «Завод» должен был стать последней картиной Быкова, закрывшегося от зрителей после критики его сериала «Спящие», но уже через год режиссер приступил к созданию своего следующего фильма, «Сторож».
  • Премьера фильма состоялась 7 февраля 2019 года. Ему удалось собрать 31 миллион рублей в российском и примерно столько же в мировом прокате, что не позволило окупить его производственный бюджет.

Закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия — олигарх Калугин — банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, и только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтоб требовать с него деньги. Вожак работяг — Седой, воевавший и раненый в горячей точке, — вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов за жизнь Калугина. Исход боя решит, кто прав — богатые или бедные.

7.5 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 7 февраля 2019
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Юрий Быков
Юрий Быков
В ролях
Денис Шведов
Денис Шведов
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Александр Бухаров
Александр Бухаров
Иван Янковский
Иван Янковский
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Юрий Быков популярен «в народе», то есть у аудитории молодых интернет-активных мужчин (так, он стал одним из немногих режиссёров, побывавших в шоу Дудя). В формировании культа принял деятельное участие «самый главный фанат» — убийца русского кино BadComedian, рассказавший о «Дураке» в своей рекомендательной рубрике GoodComedian. ЖКХ-триллер Быкова в рейтинге на «КиноПоиске» обходит «Левиафана» как по общему баллу, так и по…
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САНСАНЫЧ XXX 13 февраля 2019, 02:13
слишком депрессивно. могли бы и лучик солнца добавить
Сергей Рыжов 9 февраля 2019, 11:39
Фильм оставил неоднозначное впечатление: и держит, и атмосфера соответствует, и диалоги неплохие, но не понял до конца мотивацию главного героя.… Читать дальше…
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45 голосов
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