Завод, 2018

С долгожданным полнометражным фильмом возвращается режиссер Юрий Быков ( «Майор», «Дурак»), который в последнее время снимал только сериалы («Метод»). Фильм «Завод», снятый при поддержке Франции, объединил множество известных актеров: Дениса Шведова, Андрея Смолякова, Владислава Абашина, Александра Бухарова, Ивана Янковского и других.
Рабочие провинциального завода узнают неприятную новость: владелец предприятия, Калугин, объявляет о своем банкротстве и не собирается выплачивать им зарплату после многомесячных задержек. Рабочие робко высказывают свое недовольство и расходятся, надеясь получить хоть что-то.
Один из бунтарей по кличке Седой не собирается терпеть несправедливость. Он подговаривает пятерых коллег похитить Калугина и потребовать выкуп за его жизнь. Рабочие приводят план в исполнение, но люди Калугина не собираются так просто отдавать деньги. А тут и между самими похитителями возникает разлад…
Закрывают градообразующий завод. Владелец предприятия — олигарх Калугин — банкротит его, чтобы заключить выгодную сделку с иностранцами. Несколько тысяч рабочих остаются на улице без средств к существованию. Все смиренно принимают эту участь, и только пятеро отчаянных мужиков решают отстоять свое и взять хозяина в заложники, чтоб требовать с него деньги. Вожак работяг — Седой, воевавший и раненый в горячей точке, — вместе с товарищами вступает в смертельную схватку с опричником олигарха Туманом и его группой спецов за жизнь Калугина. Исход боя решит, кто прав — богатые или бедные.