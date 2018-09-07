Завод, 2018

С долгожданным полнометражным фильмом возвращается режиссер Юрий Быков ( «Майор», «Дурак»), который в последнее время снимал только сериалы («Метод»). Фильм «Завод», снятый при поддержке Франции, объединил множество известных актеров: Дениса Шведова, Андрея Смолякова, Владислава Абашина, Александра Бухарова, Ивана Янковского и других.



Рабочие провинциального завода узнают неприятную новость: владелец предприятия, Калугин, объявляет о своем банкротстве и не собирается выплачивать им зарплату после многомесячных задержек. Рабочие робко высказывают свое недовольство и расходятся, надеясь получить хоть что-то.

Один из бунтарей по кличке Седой не собирается терпеть несправедливость. Он подговаривает пятерых коллег похитить Калугина и потребовать выкуп за его жизнь. Рабочие приводят план в исполнение, но люди Калугина не собираются так просто отдавать деньги. А тут и между самими похитителями возникает разлад…