Люби их всех, 2019

Вера — девушка, перед которой не способен устоять ни один мужчина. Будучи блистательной актрисой, она с легкостью удовлетворяет любые запросы состоятельных кавалеров. Роковую красотку тяжело заполучить, но еще труднее от нее избавиться. Мошенница с тысячей лиц ловко манипулирует ухажерами, оставляя их без гроша в кармане. Но очередная гениальная афера оборачивается серьезными неприятностями.
«Люби их всех» — сенсационный режиссерский дебют выпускницы ВГИКа Марии Агранович, также написавшей к фильму оригинальный сценарий. В триллере о запутанных взаимоотношениях содержанки сразу с несколькими мужчинами сыграли молодые звезды Алена Михайлова («Чики», «Водоворот»), Александр Кузнецов («Кислота») и легендарный Сергей Гармаш («12», «Вторжение»).
У обворожительной незнакомки несколько имен. Для одного она — Вера, для второго — Надежда, а для третьего — Любовь. Но как аферистку зовут на самом деле — не знает никто. Ее убедительной игре могли бы позавидовать актрисы Голливуда, а природной красоте — лучшие топ-модели Европы. Используя ложь в качестве главного козыря, женщина с холодным сердцем не оставляет миллионерам ни единого шанса на спасение.
Жизнь содержанки переворачивается с ног на голову, когда на пороге появляется бывший любовник, к которому она питала искренние чувства. Страсть пробуждается с новой силой, осложняя ситуацию с действующей жертвой, богатым немолодым издателем. Одна-единственная ошибка может строить обольстительнице не только денег, но и свободы. Чем завершится ее финальное дело?
По словам режиссера и сценариста Марии Агранович, источниками вдохновения для нее послужили фильмы культового Люка Бессона. «Моя героиня — практически Никита, только без пистолета, — заявляет постановщица в интервью. — Это кино о плохом супергерое, где любовь приравнивается к бизнесу».
Агранович начала работать над сценарием еще в 2011 году, но ввиду беременности была вынуждена отложить производство на неопределенный срок.
Для Алены Михайловой, сыгравшей главную роль, проект стал дебютом на большом экране. Прежде выпускница пермского института подрабатывала в Москве продавщицей мороженного, попутно посещая различные пробы. Несмотря на отсутствие опыта, Михайлова воплотила в триллере «Люби их всех» четыре непохожих образа. Успех позволил восходящей звезде заполучить ведущие роли сразу в двух громких сериалах 2020 года: «Чики» и «Водоворот».
«Люби их всех» — далеко не первое обращение отечественных кинематографистов к теме любви по расчету. В 2017 году на экраны вышла драма Вадима Перельмана «Купи меня», а в 2019 году — сериал Константина Богомолова «Содержанки».
Продюсером выступил лидер кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, на счету которого работа с Алексеем Балабановым, Сергеем Бодровым – старшим, Анной Пармас и другими.
Мария Агранович — родная дочь знаменитого кинооператора Михаила Аграновича, работавшего на съемках картин «Приходи на меня посмотреть», «Карп отмороженный» и «Ищите женщину». Однако в фильме «Люби их всех» место за камерой получил молодой Дмитрий Карначик («Скиф», «Гусар»).
У нее всегда есть план. Для каждого свой. Для каждого свое имя. Одному нужна Вера. Другому — Надежда. И почти всем Любовь К каждому из мужчин у нее особый подход. Но они всегда платят: и чтобы ее завоевать, и чтобы от нее избавиться. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает кто она: простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить? Любить их всех.