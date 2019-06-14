Люби их всех, 2019

Вера — девушка, перед которой не способен устоять ни один мужчина. Будучи блистательной актрисой, она с легкостью удовлетворяет любые запросы состоятельных кавалеров. Роковую красотку тяжело заполучить, но еще труднее от нее избавиться. Мошенница с тысячей лиц ловко манипулирует ухажерами, оставляя их без гроша в кармане. Но очередная гениальная афера оборачивается серьезными неприятностями.

«Люби их всех» — сенсационный режиссерский дебют выпускницы ВГИКа Марии Агранович, также написавшей к фильму оригинальный сценарий. В триллере о запутанных взаимоотношениях содержанки сразу с несколькими мужчинами сыграли молодые звезды Алена Михайлова («Чики», «Водоворот»), Александр Кузнецов («Кислота») и легендарный Сергей Гармаш («12», «Вторжение»).

У обворожительной незнакомки несколько имен. Для одного она — Вера, для второго — Надежда, а для третьего — Любовь. Но как аферистку зовут на самом деле — не знает никто. Ее убедительной игре могли бы позавидовать актрисы Голливуда, а природной красоте — лучшие топ-модели Европы. Используя ложь в качестве главного козыря, женщина с холодным сердцем не оставляет миллионерам ни единого шанса на спасение.

Жизнь содержанки переворачивается с ног на голову, когда на пороге появляется бывший любовник, к которому она питала искренние чувства. Страсть пробуждается с новой силой, осложняя ситуацию с действующей жертвой, богатым немолодым издателем. Одна-единственная ошибка может строить обольстительнице не только денег, но и свободы. Чем завершится ее финальное дело?