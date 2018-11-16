Шедевр, 2018

Артуро является арт-дилером с утонченным вкусом. В противоположность ему, Ренцов представляет собой нелюдимого живописца, который некогда был популярным. Несмотря на столь разные вкусы и судьбы, они — близкие друзья, которые неразлучны вот уже много лет. И однажды их дружба принимает новый оборот, когда Артуро предлагает Ренцо ввязаться в идеальную аферу, которая обогатит обоих.

Аргентинскую ленту «Шедевр» снял постановщик фильма «Почетный гражданин», которая в 2015 году произвела фурор на Венецианском кинофестивале. В этот раз его картина гораздо меньше снабжена философскими измышлениями и драматическими перипетиями, но все так же продолжает исследовать неуловимую человеческую природу.