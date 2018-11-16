Шедевр, 2018

Артуро является арт-дилером с утонченным вкусом. В противоположность ему, Ренцов представляет собой нелюдимого живописца, который некогда был популярным. Несмотря на столь разные вкусы и судьбы, они — близкие друзья, которые неразлучны вот уже много лет. И однажды их дружба принимает новый оборот, когда Артуро предлагает Ренцо ввязаться в идеальную аферу, которая обогатит обоих.
Аргентинскую ленту «Шедевр» снял постановщик фильма «Почетный гражданин», которая в 2015 году произвела фурор на Венецианском кинофестивале. В этот раз его картина гораздо меньше снабжена философскими измышлениями и драматическими перипетиями, но все так же продолжает исследовать неуловимую человеческую природу.
- Фильм демонстрировался на Венецианском кинофестивале.
- На сайте All Critics фильм получил оценку 63/100, основываясь на 49 обзорах, 73% которых были положительными.
- В первый уикенд проката в Аргентине на фильм пришло около 187 тысяч зрителей.
Артуро – утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо – угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-тусовки, презентации, критиков, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Эти двое – лучшие друзья и партнёры на протяжении многих лет, но их цели и представления об успехе были прямо противоположны, пока Артуро ни придумал гениальную аферу. Правда, чтобы всё получилось, кое-кому придётся умереть. Или нет.