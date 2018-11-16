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Шедевр, 2018

2018 / Аргентина / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Артуро является арт-дилером с утонченным вкусом. В противоположность ему, Ренцов представляет собой нелюдимого живописца, который некогда был популярным. Несмотря на столь разные вкусы и судьбы, они — близкие друзья, которые неразлучны вот уже много лет. И однажды их дружба принимает новый оборот, когда Артуро предлагает Ренцо ввязаться в идеальную аферу, которая обогатит обоих.

Аргентинскую ленту «Шедевр» снял постановщик фильма «Почетный гражданин», которая в 2015 году произвела фурор на Венецианском кинофестивале. В этот раз его картина гораздо меньше снабжена философскими измышлениями и драматическими перипетиями, но все так же продолжает исследовать неуловимую человеческую природу.

- Фильм демонстрировался на Венецианском кинофестивале.

- На сайте All Critics фильм получил оценку 63/100, основываясь на 49 обзорах, 73% которых были положительными.

- В первый уикенд проката в Аргентине на фильм пришло около 187 тысяч зрителей.

Артуро – утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо – угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-тусовки, презентации, критиков, журналистов и клиентов, которые хотят получить шедевр на заказ. Эти двое – лучшие друзья и партнёры на протяжении многих лет, но их цели и представления об успехе были прямо противоположны, пока Артуро ни придумал гениальную аферу. Правда, чтобы всё получилось, кое-кому придётся умереть. Или нет.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера в мире 16 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Гастон Дюпра
Гастон Дюпра
В ролях
Гильермо Франселья
Гильермо Франселья
Луис Брандони
Луис Брандони
Рауль Аревало
Рауль Аревало
Андреа Фриджерио
Андреа Фриджерио
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Шедевр
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Наша рецензия
Артуро Сильва (Гильермо Франселья) — владелец престижной галереи в центре Буэнос-Айреса, Ренцо Нерви (Луис Брандони) — его талантливый друг-художник, картины которого Сильва очень давно и упорно пытается продать. У Артуро деловая жилка, у Ренцо ни гроша за душой. Их дружбе больше сорока лет, и как бы Ренцо ни выводил своими выходками Артуро из себя, эпатажно стреляя в свои картины на глазах у потенциальных клиентов или срывая вернисажи один за другим, они слишком многое…
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