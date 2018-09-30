Мой друг Зигмунд Фрейд, 2018

Режиссером картины «Мой друг Зигмунд Фрейд» стал Николаус Лейтнер («Три господина», «А потом тишина»). Роль знаменитого Фрейда исполнил Бруно Ганц, скончавшийся в феврале 2019 в возрасте 77 лет. А роль его молодого напарника досталась 23-летнему Зимону Морце («Животные», «Парни как мы»).
Фильм рассказывает о трогательной дружбе молодого человека и Зигмунда Фрейда в период нацисткой оккупации Вены. Их общение завязывается благодаря влюбленности главного героя в девушку своей мечты. Новый приятель помогает ему разобраться во всех премудростях человеческой души и ума.
- Фильм снят по роману 2012 года австрийца Роберта Ситалера.
- Название книги и фильма с немецкого переводится как Владелец табачной лавки.
- Зимон Морце уже играл у Николауса Лейтнера в тв-фильме «А потом тишина».
Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.