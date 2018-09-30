Мой друг Зигмунд Фрейд, 2018

Режиссером картины «Мой друг Зигмунд Фрейд» стал Николаус Лейтнер («Три господина», «А потом тишина»). Роль знаменитого Фрейда исполнил Бруно Ганц, скончавшийся в феврале 2019 в возрасте 77 лет. А роль его молодого напарника досталась 23-летнему Зимону Морце («Животные», «Парни как мы»).

Фильм рассказывает о трогательной дружбе молодого человека и Зигмунда Фрейда в период нацисткой оккупации Вены. Их общение завязывается благодаря влюбленности главного героя в девушку своей мечты. Новый приятель помогает ему разобраться во всех премудростях человеческой души и ума.