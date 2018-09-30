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Мой друг Зигмунд Фрейд Мой друг Зигмунд Фрейд
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Der Trafikant

Мой друг Зигмунд Фрейд, 2018

2018 / Австрия / Германия
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Фильм о дружбе молодого влюбленного и Зигмунда Фрейда.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером картины «Мой друг Зигмунд Фрейд» стал Николаус Лейтнер («Три господина», «А потом тишина»). Роль знаменитого Фрейда исполнил Бруно Ганц, скончавшийся в феврале 2019 в возрасте 77 лет. А роль его молодого напарника досталась 23-летнему Зимону Морце («Животные», «Парни как мы»).

Фильм рассказывает о трогательной дружбе молодого человека и Зигмунда Фрейда в период нацисткой оккупации Вены. Их общение завязывается благодаря влюбленности главного героя в девушку своей мечты. Новый приятель помогает ему разобраться во всех премудростях человеческой души и ума.

- Фильм снят по роману 2012 года австрийца Роберта Ситалера.

- Название книги и фильма с немецкого переводится как Владелец табачной лавки.

- Зимон Морце уже играл у Николауса Лейтнера в тв-фильме «А потом тишина».

 

Оказавшись в Вене, молодой парень встречает свою первую и, как ему кажется, последнюю любовь. В тонкостях желаний и соблазнов ему помогает разобраться тот, кто знает об этом всё, – сам Зигмунд Фрейд.

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 20 июня 2019
Премьера онлайн 22 июля 2019
Премьера в мире 30 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Николаус Лейтнер
Николаус Лейтнер
В ролях
Зимон Морце
Зимон Морце
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Йоханнес Криш
Йоханнес Криш
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой друг Зигмунд Фрейд 2 постера
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Мой друг Зигмунд Фрейд смотреть онлайн

Мой друг Зигмунд Фрейд
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за 1 рубль
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Камерное кино про большую историю, большое чувство и маленького человека стало последним фильмом Бруно Ганца. Культовый актер, среди прочего успел побывать спустившимся на Землю ангелом, Гитлером, Вергилием в аду, а напоследок сыграл великого первооткрывателя подсознания. Но его Фрейд стар, его время кончается, потому главный герой фильма — семнадцатилетний Франц из табачной лавки, только недавно покинувший рай своего детства и познавший первую страсть. Ближе к трагическому финалу, по…
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