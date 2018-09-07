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Материнский инстинкт Материнский инстинкт
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Duelles

Материнский инстинкт, 2018

2018 / Франция / Бельгия
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссером картины выступил Оливье Массе-Депасс («Нелегал», «Клетки»). В фильме снимались Верле Батенс («Разомкнутый круг»), Анн Косенс («Не в моем вкусе»), Мехди Неббу («Случайно беременна»).


Брюссель, начало 1960-х. Маленькие сыновья двух подруг и соседок Алисы и Селин росли вместе, как братья, пока не произошла ужасная трагедия. Старая дружба рушится, и Алиса начинает видеть в Селин угрозу для своего сына.

- Третий полнометражный фильм Оливье Массе-Депасса.

- Этот фильм - адаптация романа «За ненавистью» (Derriere la Haine) бельгийской писательницы Барбары Абель.

- Оливье Массе-Депасс не скрывает своих феминистских убеждений, признаваясь в удовольствии и чести снимать условно «женское» кино.

 

Элиз и Селин - лучшие подруги. Их семьи почти всё время проводят вместе, их сыновья растут как братья. Всё рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония - постоянным подозрением. Поведение Селин становится всё более странным, и невозможно предугадать, как закончится этот стильный и захватывающий триллер.

6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера в мире 7 сентября 2018
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Оливье Массе-Депасс
Оливье Массе-Депасс
В ролях
Верле Батенс
Верле Батенс
Анн Косенс
Анн Косенс
Мехди Неббу
Мехди Неббу
Арье Вортхальтер
Арье Вортхальтер
Жюль Лефевр
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Материнский инстинкт
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Бельгия, начало шестидесятых годов. Две подруги-домохозяйки живут рядом, их маленькие сыновья вместе ходят в школу, они, конечно, лучшие друзья. Один мальчик, Тео, флегматичный, рассудительный. Другой, Максим, мечтательный, озорной. Их матери зато будто противоположность детям. Мать Тео Алиса (Верле Батенс) — издерганная, нервная. А Селин (Анн Косенс), соответственно, спокойная и веселая. Но ничто, даже самый хороший нрав, не защитит от налетевшей порывом черного ветра беды. Один из…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Джессика Честейн и Энн Хэтэуэй возглавят психологический триллер «Материнский инстинкт» Фильм расскажет о разрушенной женской дружбе.
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2 ноября 2020 12:20
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