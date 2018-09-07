Материнский инстинкт, 2018

Режиссером картины выступил Оливье Массе-Депасс («Нелегал», «Клетки»). В фильме снимались Верле Батенс («Разомкнутый круг»), Анн Косенс («Не в моем вкусе»), Мехди Неббу («Случайно беременна»).
Брюссель, начало 1960-х. Маленькие сыновья двух подруг и соседок Алисы и Селин росли вместе, как братья, пока не произошла ужасная трагедия. Старая дружба рушится, и Алиса начинает видеть в Селин угрозу для своего сына.
- Третий полнометражный фильм Оливье Массе-Депасса.
- Этот фильм - адаптация романа «За ненавистью» (Derriere la Haine) бельгийской писательницы Барбары Абель.
- Оливье Массе-Депасс не скрывает своих феминистских убеждений, признаваясь в удовольствии и чести снимать условно «женское» кино.
Элиз и Селин - лучшие подруги. Их семьи почти всё время проводят вместе, их сыновья растут как братья. Всё рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония - постоянным подозрением. Поведение Селин становится всё более странным, и невозможно предугадать, как закончится этот стильный и захватывающий триллер.