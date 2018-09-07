Материнский инстинкт, 2018

Элиз и Селин - лучшие подруги. Их семьи почти всё время проводят вместе, их сыновья растут как братья. Всё рушится, когда один из мальчиков погибает. Дружба сменяется обвинениями, а гармония - постоянным подозрением. Поведение Селин становится всё более странным, и невозможно предугадать, как закончится этот стильный и захватывающий триллер.