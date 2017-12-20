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Обещание на рассвете Обещание на рассвете
Киноафиша Фильмы Обещание на рассвете
Promise at dawn / La promesse de l'aube

Обещание на рассвете, 2018

2018 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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История о безусловной вере матери-одиночки в своего сына
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«Обещание на рассвете» рассказывает историю матери-одиночки, которая воспитывает своего сына в тяжелые времена. Нескончаемые болезни, скитания и лишения не способны поколебать ее веру в своего ребенка. Она пророчит ему успешную карьеру, воинскую славу и творческий успех, а сын в свою очередь оправдывает ее надежды.

«Обещание на рассвете» — это пятый по счету фильм французского постановщика Эрика Барбье, который не широко известен в России. Однако в его новой картине сыграли узнаваемые актеры: Шарлотта Генсбур из «Нимфоманки», «Антихриста» и «Науки сна», а также Пьер Нинэ, известный по ролям в лентах «Ив Сен-Лоран» и «Франц».

- Фильм «Обещание на рассвете» основан на одноименном романе Ромена Гари 1960 года.

- В 1970 году в свет уже выходила экранизация романа «Обещание на рассвете» от режиссера Жюля Дассена.

- Во время подготовки к роли Шарлотта Генсбур вдохновлялась историей своей бабушки, которая также является по происхождению русской.

История о безусловной вере матери-одиночки в своего сына. Даже во времена скитаний, лишений и болезней она предрекает ему блестящее будущее — воинскую славу, карьеру дипломата, творческий успех. И сын оправдывает самые невероятные материнские надежды.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 28 февраля 2019
Премьера в мире 20 декабря 2017
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Эрик Барбье
Эрик Барбье
В ролях
Пьер Нинэ
Пьер Нинэ
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Дидье Бурдон
Дидье Бурдон
Жан-Пьер Дарруссен
Жан-Пьер Дарруссен
Катрин МакКормак
Катрин МакКормак
Все актеры и съемочная группа
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Обещание на рассвете
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Наша рецензия
Автобиографический роман Ромена Гари, впервые опубликованный в 1960 году, самой своей формой повествования всегда напрашивался на экранизацию. Первую попытку осуществил Жюль Дассен в 1970 году. Эрик Бабье предпринял другую, в надежде превзойти первую. Фильм открывается сценой праздника где-то в мексиканской глуши. Красивая женщина по имени Лесли (Катрин МакКормак), которой совсем не по душе уличное буйство, врывается в дом, где находит в полуобморочном состоянии мужа (Пьер Нинэ). Он и есть…
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