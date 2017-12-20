Обещание на рассвете, 2018

«Обещание на рассвете» рассказывает историю матери-одиночки, которая воспитывает своего сына в тяжелые времена. Нескончаемые болезни, скитания и лишения не способны поколебать ее веру в своего ребенка. Она пророчит ему успешную карьеру, воинскую славу и творческий успех, а сын в свою очередь оправдывает ее надежды.
«Обещание на рассвете» — это пятый по счету фильм французского постановщика Эрика Барбье, который не широко известен в России. Однако в его новой картине сыграли узнаваемые актеры: Шарлотта Генсбур из «Нимфоманки», «Антихриста» и «Науки сна», а также Пьер Нинэ, известный по ролям в лентах «Ив Сен-Лоран» и «Франц».
- Фильм «Обещание на рассвете» основан на одноименном романе Ромена Гари 1960 года.
- В 1970 году в свет уже выходила экранизация романа «Обещание на рассвете» от режиссера Жюля Дассена.
- Во время подготовки к роли Шарлотта Генсбур вдохновлялась историей своей бабушки, которая также является по происхождению русской.
История о безусловной вере матери-одиночки в своего сына. Даже во времена скитаний, лишений и болезней она предрекает ему блестящее будущее — воинскую славу, карьеру дипломата, творческий успех. И сын оправдывает самые невероятные материнские надежды.