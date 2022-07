Достать ножи, 2019

Режиссёр фильма Райан Джонсон описывает персонажа Дэниела Крэйга как американскую версию легендарного сыщика Эркюля Пуаро.

«Достать ножи» – первый случай, когда Райан Джонсон продюсирует один из собственных фильмов.

Персонажа Кристофера Пламмера, убийство которого расследуются в фильме, зовут Харлан Тромби. Это отсылка к заглавию книги Эдварда Паккарда «Кто убил Харлоу Тромби?» (Who Killed Harlowe Thrombey?), вышедшей в восьмидесятых на волне популярности детских книг-игр формата «Выбери себе приключение» (Choose your own adventure) – в них игрок выступает в роли протагониста и должен выбирать нужное со своей точки зрения действие, влияющее на дальнейшее прохождение.

В фильме «Достать ножи» Майкл Шеннон уже второй раз играет отца персонажа Джейдена Мартелла. Ранее эти двое успели поработать в фильме «Специальный полуночный выпуск» 2016 года.

Дэниэл Крэйг и Ана де Армас после «Достать ножи» воссоединятся в следующей части бондианы «Не время умирать», выход которой запланирован на 2020 год.

Дэниел Крэйг и Кристофер Пламмер уже встречались на съемочной площадке – в фильме «Девушка с татуировкой дракона», вышедшем в 2011 году.

С Дэниелом Крэйгом Райан Джонсон ранее не работал, зато снимал его жену, Рейчел Вайс, в фильме «Братья Блум» 2008 года.

Райан Джонсон выступил автором сценария и режиссером нашумевшего эпизода «Звездных войн», «Последние джедаи», и у Дэниела Крэйга в «послужном списке» есть камео штурмовика в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» 2015 года.

И Дэниел Крейг, и Майкл Шеннон снимались как минимум в одном фильме Сэма Мендеса. Крэйг на самом деле снялся сразу в 3 – в двух частях бондианы и в фильме «Проклятый путь» 2002 года. А Шеннон работал с Сэмом Мендесом в «Дороге перемен» 2008 года.

Дэниел Крэйг и Ана де Армас могут похвастаться опытом совместной работы на съемочной площадке с Харрисоном Фордом. Крэйг поработал с легендарным актёром в «Ковбои против пришельцев», вышедшем в 2011 году, а Ана де Армас – в недавнем «Бегущем по лезвию» 2049 в 2017 году.

И название фильма (Knives Out в оригинале), и рабочее его название (Morning Bell) – это названия песен из альбома группы Radiohead – Amnesiac, вышедшего в 2001 году.

Кристофер Пламмер на шесть лет старше актрисы Кэй Кэллан, сыгравшей его мать.

Режиссер Райан Джонсон смягчил большинство реплик, содержащих грубую нецензурную лексику. Он хотел, чтобы фильм был больше похож на те детективные истории, которые он смотрел со своей семьей, а также получил более низкий возрастной рейтинг “PG-13”. Ради последнего также пришлось при помощи спецэффектов закрасить часть крови в кадре, в сцене первого появления мертвого тела Харлана Тромби.

Харлан умирает в свой 85-ый день рождения. Это отсылка к писательнице Агате Кристи, которая умерла в возрасте 85 лет. Этот фильм — дань уважения творчеству Кристи.

Райан Джонсон хотел сократить монолог Блана о пончике, но Дэниэл Крейг убедил его оставить все как есть.

Безразличие семьи Тромби к Марте подчеркивается тем фактом, что они ни разу не упоминают настоящую страну ее рождения, перечисляя на протяжении фильма самые разные варианты: Эквадор, Уругвай, Парагвай и Бразилия.

Кофейная кружка с надписью “Мой дом — мои правила” была изготовлена специально для фильма.

Единственное, что будет связывать этот фильм с запланированным сиквелом — персонаж Бенуа Блана, который будет работать над очередным делом.

Монета Бенуа Блана — доллар Моргана, редкая и ценная монета, на 90% состоящая из серебра.

Настольная игра, в которую играют Харлан и Марта называется “Го”. Игра придумана в Китае более 2500 лет назад, а цель игрока в ней состоит в том, чтобы занять камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Политический разговор на вечеринке по случаю дня рождения Харлана посвящен политике президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов. На это намекают упоминания “красной кепки” и “детей в клетках”.

Марта признается, что ее тошнит от одной мысли о лжи. Ранее в сцене допроса, когда она говорит неправду, можно услышать урчание в ее животе.

Эпизод детективного сериала “Она написала убийство”, который появляется в “Достать ножи” — это двенадцатый эпизод четвертого сезона под названием “Кто подбросил барбитураты в похлебку миссис Флетчер?”, о званом обеде, закончившимся смертью.

Режиссер Райан Джонсон назвал главных героев в честь музыкантов 1970-х годов. Уолт и Донна названы в честь Уолта и Дональда из “Steely Dan”. Джони — это Джони Митчелл, а ее мертвого мужа назвали в честь Нила Янга. Наконец, Линда и Ричард названы в честь Линды и Ричарда Томпсонов.