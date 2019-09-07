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Knives Out

Достать ножи, 2019

2019 / США
8.6 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
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Криминальный комедийный детектив со звездами Голливуда - Дэниелем Крэйгом и Крисом Эвансом
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Причины посмотреть Факты О фильме

В большом загородном доме дружная семья Тромби празднует 85-летие главы семейства, автора популярных детективов Харлана Тромби. Юбилей заканчивается трагедией: на следующее утро экономка обнаруживает, что Харлан мертв — тело с перерезанным горлом лежит в его кабинете. Все указывает на самоубийство и полиция готова закрыть дело, но вскоре в доме появляется авторитетный частный детектив Бенуа Блан. Он рассказывает, что некий аноним прислал ему крупную сумму денег и записку с просьбой заняться этим делом. 

Блан, от которого не может ускользнуть ни одной мелочи, начинает собственное расследование. Повторные допросы, детальное изучение места преступления, сбор улик… В первую очередь под подозрение попадают внук Харлана Рэнсом, который накануне сильно поругался с дедом, а также сиделка писателя Марта, последняя, кто видел старика живым. Но вскоре сыщику становится ясно, что у всех Тромби есть скелеты в шкафу, а за фасадом семейного благополучия скрывается зависть, ревность и недоверие. Члены семьи были финансово зависимы от погибшего и скрытый мотив для убийства мог быть у каждого.  

Режиссёр фильма Райан Джонсон описывает персонажа Дэниела Крэйга как американскую версию легендарного сыщика Эркюля Пуаро.

«Достать ножи» – первый случай, когда Райан Джонсон продюсирует один из собственных фильмов.

Персонажа Кристофера Пламмера, убийство которого расследуются в фильме, зовут Харлан Тромби. Это отсылка к заглавию книги Эдварда Паккарда «Кто убил Харлоу Тромби?» (Who Killed Harlowe Thrombey?), вышедшей в восьмидесятых на волне популярности детских книг-игр формата «Выбери себе приключение» (Choose your own adventure) – в них игрок выступает в роли протагониста и должен выбирать нужное со своей точки зрения действие, влияющее на дальнейшее прохождение.

В фильме «Достать ножи» Майкл Шеннон уже второй раз играет отца персонажа Джейдена Мартелла. Ранее эти двое успели поработать в фильме «Специальный полуночный выпуск» 2016 года.

Дэниэл Крэйг и Ана де Армас после «Достать ножи» воссоединятся в следующей части бондианы «Не время умирать», выход которой запланирован на 2020 год.

Дэниел Крэйг и Кристофер Пламмер уже встречались на съемочной площадке – в фильме «Девушка с татуировкой дракона», вышедшем в 2011 году.

С Дэниелом Крэйгом Райан Джонсон ранее не работал, зато снимал его жену, Рейчел Вайс, в фильме «Братья Блум» 2008 года.

Райан Джонсон выступил автором сценария и режиссером нашумевшего эпизода «Звездных войн», «Последние джедаи», и у Дэниела Крэйга в «послужном списке» есть камео штурмовика в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы» 2015 года.

И Дэниел Крейг, и Майкл Шеннон снимались как минимум в одном фильме Сэма Мендеса. Крэйг на самом деле снялся сразу в 3 – в двух частях бондианы и в фильме «Проклятый путь» 2002 года. А Шеннон работал с Сэмом Мендесом в «Дороге перемен» 2008 года.

Дэниел Крэйг и Ана де Армас могут похвастаться опытом совместной работы на съемочной площадке с Харрисоном Фордом. Крэйг поработал с легендарным актёром в «Ковбои против пришельцев», вышедшем в 2011 году, а Ана де Армас – в недавнем «Бегущем по лезвию» 2049 в 2017 году.

И название фильма (Knives Out в оригинале), и рабочее его название (Morning Bell) – это названия песен из альбома группы Radiohead – Amnesiac, вышедшего в 2001 году.

Кристофер Пламмер на шесть лет старше актрисы Кэй Кэллан, сыгравшей его мать.

Режиссер Райан Джонсон смягчил большинство реплик, содержащих грубую нецензурную лексику. Он хотел, чтобы фильм был больше похож на те детективные истории, которые он смотрел со своей семьей, а также получил более низкий возрастной рейтинг “PG-13”. Ради последнего также пришлось при помощи спецэффектов закрасить часть крови в кадре, в сцене первого появления мертвого тела Харлана Тромби.

Харлан умирает в свой 85-ый день рождения. Это отсылка к писательнице Агате Кристи, которая умерла в возрасте 85 лет. Этот фильм — дань уважения творчеству Кристи.

Райан Джонсон хотел сократить монолог Блана о пончике, но Дэниэл Крейг убедил его оставить все как есть.

Безразличие семьи Тромби к Марте подчеркивается тем фактом, что они ни разу не упоминают настоящую страну ее рождения, перечисляя на протяжении фильма самые разные варианты: Эквадор, Уругвай, Парагвай и Бразилия.

Кофейная кружка с надписью “Мой дом — мои правила” была изготовлена специально для фильма.

Единственное, что будет связывать этот фильм с запланированным сиквелом — персонаж Бенуа Блана, который будет работать над очередным делом.

Монета Бенуа Блана — доллар Моргана, редкая и ценная монета, на 90% состоящая из серебра.

Настольная игра, в которую играют Харлан и Марта называется “Го”. Игра придумана в Китае более 2500 лет назад, а цель игрока в ней состоит в том, чтобы занять камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Фильм “Достать ножи” — первый случай, когда Райан Джонсон выступил в роли продюсера своего фильма.

Политический разговор на вечеринке по случаю дня рождения Харлана посвящен политике президента США Дональда Трампа в отношении нелегальных мигрантов. На это намекают упоминания “красной кепки” и “детей в клетках”.

Марта признается, что ее тошнит от одной мысли о лжи. Ранее в сцене допроса, когда она говорит неправду, можно услышать урчание в ее животе.

Эпизод детективного сериала “Она написала убийство”, который появляется в “Достать ножи” — это двенадцатый эпизод четвертого сезона под названием “Кто подбросил барбитураты в похлебку миссис Флетчер?”, о званом обеде, закончившимся смертью.

Режиссер Райан Джонсон назвал главных героев в честь музыкантов 1970-х годов. Уолт и Донна названы в честь Уолта и Дональда из “Steely Dan”. Джони — это Джони Митчелл, а ее мертвого мужа назвали в честь Нила Янга. Наконец, Линда и Ричард названы в честь Линды и Ричарда Томпсонов.

Признанный сценарист и режиссер Райан Джонсон отдает дань уважения детективному гению Агаты Кристи в фильме «Достать ножи», современной истории об убийстве, в которой под подозрением – каждый.        
Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в его имении, за расследование неожиданно берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал…

8.6 Оцените
159 голосов Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 ноября 2019
Премьера онлайн 7 февраля 2020
Премьера в мире 7 сентября 2019
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Райан Джонсон
Райан Джонсон
В ролях
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Лакит Стэнфилд
Лакит Стэнфилд
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Крис Эванс
Крис Эванс
Ана де Армас
Ана де Армас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Достать ножи 16 постеров
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Достать ножи
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Наша рецензия
Когда успешного автора детективных историй, миллионера и главу семьи Харлана Тромби находят мертвым в его спальне, за расследование неожиданно берется не только полиция, но и знаменитый детектив Бенуа Блан. Он намерен докопаться до истины в этом преступлении, выставленном как суицид. Подозревается каждый член семьи, и каждый из них виртуозно лжет. Ножи достают Кристофер Пламмер в роли главы семейства и по совместительству жертвы, его такие разные дети: успешная папина дочка Линда (Джейми Ли…
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mb2022 24 ноября 2019, 10:41
Хороший фильм
Ольга Кораблева 26 ноября 2019, 19:49
Классный фильм с замечательной концовкой
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159 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Приступая к съемкам «Достать ножи», Джейми Ли Кертис предвзято отнеслась к Ане де Армас Кертис посчитала, что перед ней «неопытная» и «наивная» иммигрантка.
Написать
14 июля 2022 13:35
Райан Джонсон объявил официальное название сиквела «Достать ножи» Предполагается, что премьера состоится в конце ноября.
Написать
14 июня 2022 09:42
8 прикольных вещей из кино, которые многие мечтают иметь в своем гардеробе Если бы у нас была возможность утащить что-нибудь с любой съемочной площадки, мы бы обязательно взяли что-то из этого списка.
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14 апреля 2022 17:22
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