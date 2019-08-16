Потанцуй со мной, 2019

Увлекательный мюзикл-комедия, который точно не оставит вас равнодушным. Молодая Сидзука Судзуки делает успешную карьеру в одной из крупнейших компаний. Однако её жизнь кардинально меняется после того, как она подвергается гипнозу сомнительного фокусника в парке развлечений. С этого самого дня девушка начинает петь и танцевать каждый раз, как услышит мелодию, хотя с детства ненавидит мюзиклы. Заручившись поддержкой бывшей помощницы гипнотизера, Сидзука отправляется на его поиски, чтобы снова стать нормальной.