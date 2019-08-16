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Потанцуй со мной
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Dansu wizu mî

Потанцуй со мной, 2019

2019 / Япония
6.8 Оцените
15 голосов
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О фильме

Увлекательный мюзикл-комедия, который точно не оставит вас равнодушным. Молодая Сидзука Судзуки делает успешную карьеру в одной из крупнейших компаний. Однако её жизнь кардинально меняется после того, как она подвергается гипнозу сомнительного фокусника в парке развлечений. С этого самого дня девушка начинает петь и танцевать каждый раз, как услышит мелодию, хотя с детства ненавидит мюзиклы. Заручившись поддержкой бывшей помощницы гипнотизера, Сидзука отправляется на его поиски, чтобы снова стать нормальной.

6.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 19 ноября 2019
Премьера онлайн 26 июня 2020
Премьера в мире 16 августа 2019
Возраст 12+
Режиссер
Синобу Ягути
В ролях
Аяка Миёси
Аяка Миёси
Ю Ясиро
Тяи
Такахиро Миура
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Потанцуй со мной 2 постера
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