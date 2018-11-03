Видок: Охотник на призраков, 2018

Жан-Франсуа Рише, перенёсший на большие экраны историю знаменитого французского гангстера Жака Мерина («Враг государства №1»), снял новый фильм о реально существующем герое – преступнике и авантюристе Видоке. Главную роль в проекте исполнил любимец режиссера - Венсан Кассель, компанию ему составили Ольга Куриленко («Обливион»), Аугуст Диль («Союзники») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).

Француз Видок не мыслит свою жизнь без приключений, участвуя в различных передрягах, он попадает в тюрьму, сбегает оттуда и так по кругу. Пока не находит свое призвание на полицейской службе и становится первым в мире частным детективом.