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Видок: Охотник на призраков Видок: Охотник на призраков
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L\'Empereur de Paris

Видок: Охотник на призраков, 2018

2018 / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Беглый преступник становится первым в мире частным детективом.
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Жан-Франсуа Рише, перенёсший на большие экраны историю знаменитого французского гангстера Жака Мерина («Враг государства №1»), снял новый фильм о реально существующем герое – преступнике и авантюристе Видоке. Главную роль в проекте исполнил любимец режиссера - Венсан Кассель, компанию ему составили Ольга Куриленко («Обливион»), Аугуст Диль («Союзники») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).

Француз Видок не мыслит свою жизнь без приключений, участвуя в различных передрягах, он попадает в тюрьму, сбегает оттуда и так по кругу. Пока не находит свое призвание на полицейской службе и становится первым в мире частным детективом.

- Фильм основан на реальных событиях.

- Эжен Франсуа Видок – реальный человек, живший во Франции в 19 веке. Видок – преступник с необычной судьбой, он стал одним из первых в мире частных детективов и помогал парижской полиции бороться с преступностью.

- Четвертая совместная работа режиссера Жана-Франсуа Рише и актера Венсана Касселя.

Правдивая история французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока, который переходил из тюрьмы в тюрьму и менял профессию за профессией, пока не нашёл себя на полицейской службе. Он основал и возглавил первый в мире отдел национальной безопасности, где проработал двадцать лет. Выйдя в отставку, Видок стал частным детективом.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 25 июля 2019
Премьера онлайн 23 августа 2019
Премьера в мире 3 ноября 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Жан-Франсуа Рише
Жан-Франсуа Рише
В ролях
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Фрейя Мавор
Фрейя Мавор
Аугуст Диль
Аугуст Диль
Дени Меноше
Дени Меноше
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Видок: Охотник на призраков 4 постера
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Видок: Охотник на призраков смотреть онлайн

Видок: Охотник на призраков
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Эжен Франсуа Видок годами скрывался от правосудия — он сбегал из тюрем, менял профессии и города. Но однажды в Париже его обвинили в преступлении, которого он не совершал. Тогда Видок лично поймал подставивших его злодеев, а потом взялся бороться с криминалом на улицах столицы. Вскоре его команда стала главной грозой преступного мира. Призраки прошлого не отпускают героя, и однажды ему приходится встретиться со старым знакомым. Легендарная историческая личность уже давно не даёт покоя…
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zodchy06 27 июля 2019, 19:04
Мне фильм очень понравился!!! Ещё и на реальных событиях снят... Во общем не пожалел что сходил
Северный Ветер 29 июля 2019, 10:48
Фильм очень уныл и бездарен, реально зря потраченные деньги, до конца не досидел.
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
ММКФ-2019: «Видок», «Нуреев» и унылый «Капкан» Денис Виленкин приступил к просмотру кино на Московском кинофестивале.
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18 апреля 2019 18:55
Московский международный кинофестиваль откроет фильм «Видок: Император Парижа» Приключенческий экшн с Венсаном Касселем представят на несколько месяцев раньше российской премьеры.
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11 апреля 2019 13:11
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