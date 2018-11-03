Видок: Охотник на призраков, 2018

Жан-Франсуа Рише, перенёсший на большие экраны историю знаменитого французского гангстера Жака Мерина («Враг государства №1»), снял новый фильм о реально существующем герое – преступнике и авантюристе Видоке. Главную роль в проекте исполнил любимец режиссера - Венсан Кассель, компанию ему составили Ольга Куриленко («Обливион»), Аугуст Диль («Союзники») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).
Француз Видок не мыслит свою жизнь без приключений, участвуя в различных передрягах, он попадает в тюрьму, сбегает оттуда и так по кругу. Пока не находит свое призвание на полицейской службе и становится первым в мире частным детективом.
- Фильм основан на реальных событиях.
- Эжен Франсуа Видок – реальный человек, живший во Франции в 19 веке. Видок – преступник с необычной судьбой, он стал одним из первых в мире частных детективов и помогал парижской полиции бороться с преступностью.
- Четвертая совместная работа режиссера Жана-Франсуа Рише и актера Венсана Касселя.
Правдивая история французского преступника XIX века Эжена Франсуа Видока, который переходил из тюрьмы в тюрьму и менял профессию за профессией, пока не нашёл себя на полицейской службе. Он основал и возглавил первый в мире отдел национальной безопасности, где проработал двадцать лет. Выйдя в отставку, Видок стал частным детективом.