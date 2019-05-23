Игрища престолов, 2019

«Игрища престолов» — пародия на один из главных сериалов современности, покорившем миллионы зрителей по всему миру. Действие разворачивается в выдуманной вселенной времен феодального строя. Главные герои сражаются друг с другом за место на троне, но всех их ждет общий враг, который грозит уничтожить все живое.

Комедийные пародии существуют уже много лет и ежегодно высмеивают самые популярные фильмы и сериалы. Режиссером «Игрищ престолов» выступил армянин по происхождению Ара Пайая, до этого выпустивший пару низкобюджетных картин. Главные роли исполнили Анна Хатчинсон из «Хижины в лесу», Лу Ферриньо из «Халка» и «Невероятного Халка» и другие.