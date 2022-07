Игрища престолов, 2019

- Изначально в оригинале фильм должен был называться Purge of Thrones под стать оригинальному названию Game of Thrones («Игра престолов»), однако телеканал HBO выдвинул иск против создателей фильма, и его пришлось переименовать в Purge of Kingdoms.

- Фильм частично снимался в Англии и частично в Лос-Анджелесе.

- Лу Ферриньо уже играл у Ары Пайая в фильме «Мгновенная смерть».