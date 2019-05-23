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Игрища престолов Игрища престолов
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Purge of Kingdoms

Игрища престолов, 2019

2019 / США
2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
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Пародия на знаменитый сериал «Игра престолов»
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Игрища престолов» — пародия на один из главных сериалов современности, покорившем миллионы зрителей по всему миру. Действие разворачивается в выдуманной вселенной времен феодального строя. Главные герои сражаются друг с другом за место на троне, но всех их ждет общий враг, который грозит уничтожить все живое.

Комедийные пародии существуют уже много лет и ежегодно высмеивают самые популярные фильмы и сериалы. Режиссером «Игрищ престолов» выступил армянин по происхождению Ара Пайая, до этого выпустивший пару низкобюджетных картин. Главные роли исполнили Анна Хатчинсон из «Хижины в лесу», Лу Ферриньо из «Халка» и «Невероятного Халка» и другие.

- Изначально в оригинале фильм должен был называться Purge of Thrones под стать оригинальному названию Game of Thrones («Игра престолов»), однако телеканал HBO выдвинул иск против создателей фильма, и его пришлось переименовать в Purge of Kingdoms.

- Фильм частично снимался в Англии и частично в Лос-Анджелесе.

- Лу Ферриньо уже играл у Ары Пайая в фильме «Мгновенная смерть».
 

 

Лорды Восьми Королевств собираются на Пир Очищения, чтобы положить конец войнам и распрям. Они не подозревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего уничтожить их всех до единого. Однако план кровожадного тирана идет наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают друг другу на пятки, трупы усеивают замок, а ненависть, ревность и похоть поддают ему жара. Игрища начинаются!

2.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.2
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 мая 2019
Премьера онлайн 20 июля 2019
Премьера в мире 23 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ара Пайая
Ара Пайая
В ролях
Лу Ферриньо
Лу Ферриньо
Анна Хатчисон
Анна Хатчисон
Энгус МакФадьен
Энгус МакФадьен
Райкер Линч
Райкер Линч
Мэдисон Маккинли
Мэдисон Маккинли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Игрища престолов 3 постера
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Игрища престолов смотреть онлайн

Игрища престолов
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за 1 рубль
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Пухлый бородатый король, списанный с Роберта Баратеона, рассылает из замка Кингшир приглашения на «Сгиньфест 3000» — вечеринку, которая на самом деле должна обернуться резнёй. «Как геноцид, но без евреев», — ёмко формулирует одна из приглашённых. Король хочет уничтожить всех потенциальных противников до того, как они начнут плести против него интриги. В числе гостей — благородное семейство северянина Педдарда Сторка, охраняющий Стену бастард…
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Антон Морозов 7 июня 2019, 17:33
Не смотрел но осуждаю
Антон Морозов 7 июня 2019, 17:34
И смотреть
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10 голосов
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