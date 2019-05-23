Игрища престолов, 2019

«Игрища престолов» — пародия на один из главных сериалов современности, покорившем миллионы зрителей по всему миру. Действие разворачивается в выдуманной вселенной времен феодального строя. Главные герои сражаются друг с другом за место на троне, но всех их ждет общий враг, который грозит уничтожить все живое.
Комедийные пародии существуют уже много лет и ежегодно высмеивают самые популярные фильмы и сериалы. Режиссером «Игрищ престолов» выступил армянин по происхождению Ара Пайая, до этого выпустивший пару низкобюджетных картин. Главные роли исполнили Анна Хатчинсон из «Хижины в лесу», Лу Ферриньо из «Халка» и «Невероятного Халка» и другие.
- Изначально в оригинале фильм должен был называться Purge of Thrones под стать оригинальному названию Game of Thrones («Игра престолов»), однако телеканал HBO выдвинул иск против создателей фильма, и его пришлось переименовать в Purge of Kingdoms.
- Фильм частично снимался в Англии и частично в Лос-Анджелесе.
- Лу Ферриньо уже играл у Ары Пайая в фильме «Мгновенная смерть».
Лорды Восьми Королевств собираются на Пир Очищения, чтобы положить конец войнам и распрям. Они не подозревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего уничтожить их всех до единого. Однако план кровожадного тирана идет наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают друг другу на пятки, трупы усеивают замок, а ненависть, ревность и похоть поддают ему жара. Игрища начинаются!